Hoe ‘let je een beetje op elkaar’? Deze hartverwarmende initiatieven ontstaan door corona

Diana Koerts (52), mede-eigenaar van spelletjeswinkel Spellenpoort in Amersfoort. Bezorgt puzzels en bordspellen aan huis

“Het was vorige week in onze winkel een gekkenhuis. Alsof we in de decembermaand zaten. Veel mensen, ook uit Brabant en België, kwamen binnen met verhalen over zieke familieleden die de straat niet meer op durven. Ze kwamen voor hen bijvoorbeeld een puzzel halen. We hadden het zo druk dat we te dicht op elkaar stonden. Het was niet meer verantwoord. Daarom zijn we dichtgegaan deze week. Toen moesten we schakelen: wat nu?

Er is veel belangstelling voor onze spellen door deze ellendige situatie. We hebben wel een website, maar geen webshop. En we willen niet opeens een webshop openen, want dat geeft nog meer druk op de pakketjesmarkt en die is al overbelast. We willen de mensen die thuis zitten graag helpen met een goede lokale oplossing. Zo ontstond het idee om ze zelf gratis thuis te bezorgen. Dat scheelt ook verpakkingsmateriaal. Mensen kunnen via onze website contact zoeken, vooraf het spel betalen, en dan komen wij het brengen op de fiets.

Dat fietsen doet een van onze medewerkers, die zou anders toch zonder werk zitten. We teren daarmee wel op ons spaargeld in en ons pensioen, maar dat is nu niet anders.”

Fenno Meijer (57), therapeut uit Nijmegen. Biedt via Skype hulp aan tegen corona-angst.

“Bijna al mijn afspraken zijn afgezegd. De meesten hebben de afspraak verzet naar april. Mijn agenda is dus bijna leeg, ik heb alleen een paar afspraken via de telefoon. Daarnaast heb ik zelf last van mijn longen en ben snel allergisch, dus ik hoor tot de risicogroep. Ik ben voorzichtig met naar buiten gaan. Ik kwam op het idee om hulp aan te bieden bij angstklachten, via Skype.

Ik zit op allerlei internetfora van de ggz. Daar zie je de verwachting dat er veel angstklachten zullen ontstaan. Nu nog niet zozeer. Iedereen is eerst aan het bekomen van de shock, bijvoorbeeld van premier Rutte die aankondigde dat zeker de helft van de bevolking het virus zal krijgen. We zitten in een soort overlevingsstand.

Maar de komende tijd verwacht ik een sterke toename van angstklachten. Als mensen langer thuiszitten en al een neiging tot piekeren hebben, kan dit doorslaan naar paniek. Angstige gedachten leiden tot angstige gevoelens en die wakkeren weer angstige gedachten aan. Zo kom je in een draaikolk van emoties terecht. Ik kan mensen helpen via Skype door ze bijvoorbeeld te adviseren om terug te gaan naar hun zintuigen. Zintuigen hebben geen gedachten. Dus ben je angstig, hoor dan wat je hoort, zie wat je ziet. Zo kun je het paniekgevoel stoppen.”

Martijn Koetsier (40), freelance-onlinemarketeer uit Zwolle. Stelt zijn werkruimte ter beschikking

“Bij mij loopt alles, ondanks het coronavirus, gewoon door. Ik werk voor bedrijven die bijvoorbeeld hun zichtbaarheid op internet willen verbeteren. Toevallig was ik zelf vorige week ziek, een gewoon griepje volgens mij, maar ik zat dus thuis. En na een week was ik dat goed zat.

Toen ik maandag weer naar mijn eenpersoons-werkruimte liep, was het zo vreemd rustig op straat. En toen dacht ik: als je nu verplicht weken thuis moet zitten, dan word je toch gillend gek? Ik heb zelf geen kinderen, wel een vriendin. Maar als je een gezin hebt dat je draaiende moet houden en tegelijk moet werken, dan lijkt me dat een hele lastige combinatie.

Toen dacht ik: ik kan zelf best een of twee dagen in de week thuiswerken. Dus als iemand er behoefte aan heeft, is het voor mij een kleine moeite mijn kantoor af te staan. Dat heb ik op Twitter gemeld. Er heeft nog niemand gereageerd. Misschien komt dat nog en zo niet, dan is er misschien geen behoefte aan. Ook best.”

Mieke Krol (36), advocaat. Helpt ouders aan gratis informatie nu veel jeugdinstanties onbereikbaar zijn.

“Ons advocatenbureau heeft het sinds deze coronacrisis drukker. Urgente zaken doen we nu telefonisch. Veel rechtszaken gaan momenteel niet door en veel rechtsinstanties zijn niet goed bereikbaar. Dat is wennen. Gelukkig zijn we met vijf advocaten en kunnen we het goed verdelen.

Wij focussen vooral op familierecht. Met name op kinderen die uit huis zijn geplaatst en in een pleeggezin wonen. Doordat er weinig informatie is op het moment en sommige ouders ook de gezinsvoogd niet kunnen bereiken, heerst er veel onrust.

Daarom heb ik besloten gratis telefonisch advies aan te bieden. Ik ben altijd bereikbaar om vragen te beantwoorden en mensen gerust te stellen. Als het bellen financieel gezien niet mogelijk is, dan kan het ook via WhatsApp. Sinds mijn oproepje op mijn Facebookpagina, ben ik vaak gebeld. Naast mijn normale cliënten krijg ik nu op een dag zo’n vijftien belletjes. Ik vind het fijn dat ik iets kan betekenen in deze gekke tijd.”

Selma Falk (48), yogadocent uit Oosterbeek. Geeft via Facebook gratis yoga- en meditatieles

selma Beeld rv

“Normaal geef ik fysieke yoga- en meditatielessen, maar dat gaat nu helaas niet meer. Dat is jammer omdat yoga fijn is in een onrustige tijd als deze. Het brengt je terug naar je eigen innerlijke rust. Dit is altijd belangrijk, maar nu nog meer.

Ook is het niet goed om lang stil te zitten. Het is nu van belang je lijf te gebruiken en soepel te blijven.

Dit kan natuurlijk ook vanuit thuis, dacht ik. Daarom besloot ik mijn lessen gratis aan te bieden via mijn facebookprofiel. De les wordt iedere ochtend tussen kwart over acht en kwart voor negen live uitgezonden, maar je kunt hem ook op een later tijdstip terugkijken.

Ik krijg veel positieve reacties van mensen die blij worden van de les. Ook wordt de groep mensen die meedoet steeds groter.”

Stefan Krams (27), freelancer uit Amsterdam. Kookt maaltijden voor mensen die niet het huis uit kunnen.

stefan Beeld rv

“Nu ik als freelancer in de marketing, horeca en events even niet zoveel werk te doen heb, kan ik mijn passie voor koken inzetten om mensen te helpen. Ik besloot een oproepje te plaatsen op Facebook en kreeg meteen meer dan honderd reacties. Vooral van oude mensen voor wie het in deze tijd moeilijk is om zelf boodschappen te doen.

Maandag heb ik vijf kilo rijst gekookt met daarbij groente en kip of tofu. De maaltijden stopte ik in een lunchbakje met een tasje eromheen. Met mijn auto breng ik de maaltijden rond. Om geen contact te hebben en virusverspreiding tegen te gaan, hang ik de tasjes aan de deurklink en stuur ik een appje ter bevestiging. Betalen doen de mensen vooraf via een Tikkie.

De volgende maaltijd die ik ga maken wordt mie met gamba’s. Dit keer krijg ik ook hulp van een huisgenoot.”

Karlijn Nijkamp (26), zangeres. Treedt op voor ouderen in verzorgingshuizen.

“Normaal treed ik zo’n vier keer per week op, maar nu heb ik tot april geen enkel optreden gepland staan. Om je heen zie je zoveel mensen die iets betekenen voor de maatschappij, zoals mensen in de zorg.

Toen ik op Facebook een oproepje zag over optreden bij verschillende verzorgingstehuizen dacht ik: dit is iets voor mij.

Ik kan op deze manier toch bezig blijven met mijn werk als muzikant. Een optreden duurt 45 minuten.

Ik speel op ruime afstand van de oudere mensen, bijvoorbeeld in de binnentuin. Vanuit hun kamer kunnen ze naar de muziek luisteren. Ik speel vooral nummers uit mijn eigen repertoire, maar heb ook wat nummers voor de doelgroep ingestudeerd.

Elvis was heel populair in die tijd. Naast deze optredens geef ik nu ook muzieklessen via Skype.”

Yfke Werdler-Luijten (29), schoonheidsspecialiste uit Doetinchem. Stuurt tekeningen rond van haar zoon Riv (2) om mensen op te vrolijken

“Ik zit al langer thuis, want ik ben drie weken geleden bevallen van mijn tweede zoontje. Door het coronavirus krijgen we geen kraambezoek meer. Dat is jammer, maar tegelijk best lekker omdat we samen in onze bubbel kunnen zitten. Mijn man werkt thuis. Met al die berichten over corona dacht ik: hoe kan ik toch wat betekenen voor anderen?

Toen dacht ik aan Riv, die de hele dag aan het tekenen is . Waarom zou je mensen die nu geen visite mogen hebben en binnen zitten, niet opvrolijken met een van zijn werkjes?

Ik heb een oproep geplaatst op Facebook: wilt u iemand opvrolijken met een tekening, geef ons het adres en dan sturen wij een tekening op.

Het zijn niet echt herkenbare dingen, maar Riv heeft er zelf verhaaltjes bij. Dit is een dino, dit is een krokodil, dit zijn hartjes. Ik zet dat verhaaltje erbij. En ik doe er een briefje bij over Riv – dat hij twee jaar is . Het loopt nog geen storm, maar de eerste vijf tekeningen zijn de deur uit.”