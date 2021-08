Hoe langer migranten in Nederland wonen, hoe minder vertrouwen ze hebben in de samenleving

Immigranten blijken hoge verwachtingen te hebben van het land waar ze naartoe gaan, en dat uit zich in groot vertrouwen in instituties als ambtenaren, kerken, grote bedrijven of banken. Niet-westerse immigranten hebben daarin duidelijk meer vertrouwen dan Nederlanders of migranten met een westerse achtergrond. Uitzonderingen hierop zijn het leger, de politie en rechters. In die instituties hebben ze minder vertrouwen dan Nederlanders.

Veertig jaar of langer in Nederland

Dat vertrouwen neemt echter af naarmate mensen langer in Nederland wonen. Voor elke institutie, van het leger tot de Europese Unie en van kerken tot de pers, geldt dat immigranten die veertig jaar of langer in Nederland wonen er minder vertrouwen in hebben dan immigranten die hier korter dan vijf jaar zijn.

Het CBS verklaart dat vanuit het gegeven dat niet westerse-immigranten vaker uit landen komen waarin het met de democratische rechtsstaat slecht is gesteld. Daardoor zijn de verwachtingen van Nederland hoog. Naarmate ze echter met allerlei instituties te maken krijgen, worden de verwachtingen realistischer en gaan die meer en meer lijken op die van Nederlanders zonder migratieachtergrond. Wat ook zou kunnen meespelen, is dat migranten hun verwachtingen bijstellen omdat ze discriminatie ervaren door instituties.

Het vertrouwen in de medemens wordt steeds lager

Er mag dan groot vertrouwen zijn in Nederlandse instituties, het vertrouwen in de medemens blijkt relatief laag. Niet-westerse immigranten hebben minder vertrouwen in hun medemens dan westerse immigranten en Nederlanders zonder migratieachtergrond. Het vertrouwen van hun kinderen, de tweede generatie, is nog lager.

Wat opvalt is dat het vertrouwen in de medemens nog lager wordt naarmate migranten langer in Nederland zijn. Zo zegt ruim de helft (55 procent) van de niet-westerse immigranten die korter dan vijf jaar in Nederland zijn andere mensen te vertrouwen, tegenover 42 procent bij de mensen die hier al meer dan veertig jaar wonen.

Waarom dit zo is, kan het onderzoek niet goed verklaren. Het CBS schrijft dat het vertrouwen in de medemens vooral wordt bepaald in de kinderjaren, vaak in het land van herkomst. Daardoor zou het moeilijker zijn dit vertrouwen op latere leeftijd te ervaren als het er als kind niet is geweest.

