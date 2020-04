Hoe lang zijn de bezoekbeperkingen in verpleeghuizen nog houdbaar?

Met extra spanning zaten familie, vrienden van partners van mensen in verpleeghuizen dinsdag 19:00 voor de televisie, net als de bewoners zelf. Zou bezoek straks weer mogelijk zijn? Nee, was het onverbiddelijke antwoord. Tot en met 19 mei sowieso niet. Dat leidt tot verdriet en frustratie. Kwaliteit van leven is belangrijk dan die paar extra maanden, zeggen tegenstanders van de bezoekrestricties, zoals de landelijke koepel van cliëntenraden (LOC). Hoe lang kunnen verpleeghuizen bezoek nog buiten de deur houden?

Nienke Nieuwenhuizen zit als voorzitter van de vereniging van ouderengeneeskundigen Verenso in het Outbreak Management Team, de club die het kabinet adviseert over de aanpak van het coronavirus. “We weten dat deze mensen in de laatste fase van hun leven zijn”, zegt ze over de verpleeghuisbewoners. “Dan kan je zeggen: kwaliteit gaat boven lengte van leven. De dood mag ook best komen, maar je hoeft de deuren niet wijd open te zetten.”

Gebeurt dat wel, dan stormt het virus het verpleeghuis binnen en ontwricht de complete zorg. “Ook wij moeten ervoor zorgen dat de curve afvlakt om de zorg aan te kunnen, net als de intensive cares. Krijg je te veel zieken, zowel bij bewoners als medewerkers, dan raakt de zorg overbelast. De zorg die toch al onder druk stond door een tekort aan mensen.”

Bezoekersregeling is enige draaiknop

“We moeten dus de risico’s op besmettingen verkleinen. Dat kan door minder mensen toe te laten. Dat is de enige knop waaraan we kunnen draaien, want we hebben onvoldoende zicht op hoe het virus zich gedraagt. Bij de ic’s is een afvlakking te zien van de curve, maar bij ons is dat niet het geval. Wij zien nog steeds een stijging van de aantallen besmettingen en sterftes. Vandaar het advies om de bezoekregels niet te versoepelen.”

Maar eens moet dat toch gebeuren? Volgens verpleeghuizen wonen ouderen gemiddeld zeven tot acht maanden in een verpleeghuis. Dan weegt een maandenlang bezoekverbod extra zwaar. Natuurlijk weet Nieuwenhuizen ook wel dat er een uiterste houdbaarheidsdatum is voor de bezoekbeperkingen. “Het is niet de bedoeling dat we tot kerstmis hiermee doorgaan.”

Actief selecteren aan de deur

Voordat de verpleeghuizen weer open gaan, moet er volgens haar aan drie criteria worden voldaan. De eerste: een daling van het aantal verpleeghuizen waar het virus is binnengekomen en minder besmettingen en sterftes. Daarnaast moeten medewerkers ruim toegang hebben tot beschermende middelen. “Dat was in het begin een van de redenen waarom wij zeiden: de bezoekersregeling is het enige knopje waaraan wij kunnen draaien.” Het derde criterium is voldoende testen om zieken, zowel personeel als bewoners, op te sporen en hen te isoleren.

“Dat loopt nog niet overal even goed. Het is ook best een operatie om dat allemaal te organiseren. Maar als deze drie dingen goed gaan kun je nadenken over bezoek toelaten. De vraag is dan: hoe gaan we dat doen? Je wilt geen zieke bezoekers binnen laten, dus moet je denken aan controleren en een actief deurbeleid. Wie gaan dat doen? Het zorgpersoneel heeft de handen al vol. Gaan we bezoek ook testen? Daar denken we nu over na. Een datum voor openstelling kan ik niet geven. Ik hoop dat de we de komende twee tot drie weken meer beschermingsmiddelen en testen krijgen. Dan zijn we al een stap verder.”

