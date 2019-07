Hoe kwam de gedetineerde kroongetuige aan een eigen telefoon?

Met een pruik op en een geschminkt gezicht, buiten het blikveld van publiek en pers, krijgt de beschermde kroongetuige Nabil B. donderdagmiddag in de beveiligde rechtbank bij Schiphol voor het eerst het woord. Door zíjn toedoen lukte het justitie de zaak rond te krijgen tegen maar liefst zestien verdachten die in dit liquidatieproces verantwoordelijk worden gehouden voor vijf moorden en drie mislukte pogingen. Maar nu is daar de confrontatie tussen Nabil B. en de verdachten van de moordbende die hij achter tralies heeft geholpen.

“Je bent een leugenaar, en een kankerhond!”, schreeuwt verdachte Mohammed R. plotseling door de microfoon van zijn advocaat Nico Meijering. “Ik ken jou, nog beter dan je familie. En ik weet waarom je dat servetje voor je hebt liggen. Voor je klamme handen. Je zweet als je liegt”. Het verhoor van de kroongetuige is dan nog maar net begonnen. Meijering heeft daarvoor gevraagd of kroongetuige Nabil B. ooit plannen heeft gehad om iemand te vermoorden. “Absoluut niet”, heeft hij geantwoord. “Had u ook geen plannen om uw eigen vader te vermoorden?”, hield advocaat Meijering vol. “Absoluut niet”, is het antwoord weer. Waarop Mohammed R. woedend de microfoon grijpt en uitvalt.

Gevangenis

Op dat moment moet het echte vuurwerk nog komen. Meijering stelt vervolgens de ogenschijnlijk onschuldige vraag of de kroongetuige in 2017 de beschikking heeft gehad over een telefoon. Na wat ontwijkende antwoorden geeft de kroongetuige dat toe. Maar in die tijd was hij al gedetineerd. Dit betekent dus dat hij in de gevangenis over een telefoon kon beschikken. “Hoe kwam u daaraan?”, wil advocaat Meijering weten. “Dat moet je een boef niet vragen”, antwoordt de kroongetuige aanvankelijk. Maar dan steekt hij van wal: “Ik heb in die tijd de beschikking gehad over een Blackberry Sky (waarmee versleutelde berichten kunnen worden gestuurd, red.)”, vertelt hij. “Die had ik nodig omdat ik een van de moeilijkste beslissingen uit mijn leven moest nemen. Namelijk of ik kroongetuige moest worden. Uit die telefoon kwamen de antwoorden.”

De commotie wordt nog groter als de officieren van justitie de vraag krijgen of het Openbaar Ministerie op de hoogte was van de aanwezigheid van die telefoon en of zij weten waar die nu is. Dat is niet het geval. Waarop de zitting wordt geschorst voor overleg. Nadere berichtgeving volgt.

Door zijn deal met justitie komt Nabil B. er vanaf met een straf van 12 jaar voor vier moorden en moordplannen. Hij heeft bij het openbaar ministerie in totaal 41 verklaringen afgelegd, die zijn verwerkt in een dossier van ruim 1500 pagina’s. In ruil voor die ’50 procent korting’ op zijn straf moet hij ook ter zitting belastende verklaringen tegenover de andere leden van de criminele organisatie afleggen.

