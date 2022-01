Hoe kunnen we ons beter voorbereiden op een volgende gezondheidscrisis?

Corona zal niet het laatste virus zijn dat de wereld teistert. En nu de WHO spreekt over ‘een soort pandemisch eindspel’, trekt André Rouvoet aan de bel. De voorzitter van koepelorganisatie GGD GHOR Nederland waarschuwde in een interview met de NOS dat de publieke gezondheidszorg onvoldoende is voorbereid op een nieuwe gezondheidscrisis. Wat kan er beter?

“De silver bullet bestaat niet”, zegt Jochen Mierau. De gezondheidseconoom van de Rijksuniversiteit Groningen hamert op investeringen in de publieke gezondheid in Nederland. “Dat is misschien een beetje een dooddoener, maar tijdens deze pandemie hebben we gezien dat mensen met onderliggend lijden als overgewicht een bovengemiddeld hoge kans hadden op een zwaar ziekteverloop. Ook belandden zij vaker dan gemiddeld op de ic. Daar zit duidelijk een uitdaging.”

De vrijblijvendheid rond gezondheidsbeleid moet verdwijnen

Het terugdringen van obesitas, het aantal rokers of beweegarmoede is volgens de gezondheidseconoom niet per se een kwestie van geld. “Het begint vooral bij lef van beleidsmakers om zich af te laten rekenen voor de gezondheidsuitkomsten die bereikt worden. Zo is het aantal mensen met overgewicht sinds begin jaren negentig ruim verdubbeld, maar is er nog geen minister van volksgezondheid geweest die zich daarvoor in de Kamer moest verantwoorden.”

Worden klimaatdoelen niet gehaald, of begrotingsdoelen, dan worden politici wél op het matje geroepen. “Ik stel voor dat we volksgezondheid net zo serieus gaan nemen als dat soort thema’s, dat de mate van vrijblijvendheid op dit gebied verdwijnt.” Mierau begrijpt dat veel gezondheidsbeleid politiek niet opportuun is. “Maar blijft de maatschappelijke waardering van gezondheid achter, dan zullen we niet goed zijn voorbereid op een volgende pandemie.”

Meten is weten

Ook pleit hij voor verbeteringen op het gebied van informatie. “De gezondheid van de Nederlanders stellen we via allerlei landelijke en vrij abstracte metingen vast. Zo verschijnt eens in de zoveel jaar de nationale gezondheidsenquête, en hebben we de gezondheidsmonitor. Maar over het gezondheidsniveau van een bepaalde wijk weten we niets. Wanneer we wijkgericht beleid voeren, kunnen we daarna dus ook niet evalueren of dat beleid gewerkt heeft. Stap twee is dus écht zicht krijgen op de gezondheid.”

Een andere waardevolle les die Mierau formuleert: bereid je voor. “Het zou goed zijn om een soort van strategische voorraad te hebben van zaken waaraan in een pandemie tekorten zouden kunnen ontstaan. Denk aan mondkapjes en ontsmettingsmiddelen. Je zou bovendien afspraken kunnen maken met bedrijven. Zo is ontsmettingsmiddel natuurlijk alcohol. Geef Hooghoudt en Heineken een soort pandemievoorbereidingstoeslag, en spreek met ze af dat zij in ruil binnen twee weken ontsmettingsmiddelen kunnen produceren wanneer de pleuris uitbreekt.”

Samenwerking binnen Europa kan beter

De flexibiliteit om in nood op te kunnen schalen, die is volgens de gezondheidseconoom van groot belang. “Hetzelfde geldt voor het zorgpersoneel. De tekorten in de zorg gaan niet verdwijnen, dus zouden we kunnen nadenken over reservisten. Enerzijds heb ik het dan over mensen van buiten de zorg die tijdens een pandemie ingezet kunnen worden in de zorg. Anderzijds gaat het om het bijscholen van bijvoorbeeld verpleegkundigen, die tijdens een crisis dan bij kunnen springen op de ic.”

Tot slot noemt Mierau de Europese Unie. “Dat we niet in staat zijn geweest om corona in enige vorm van eenheid aan te vliegen, is deze pandemie natuurlijk een grote teleurstelling geweest. Natuurlijk hoeven niet alle Europese landen hetzelfde beleid te voeren. Maar ik denk wel dat we moeten leren om op Europees niveau aan voorbereiding te doen. Als Europa kunnen we met één mond bijvoorbeeld maskers inkopen, en onze registratiesystemen beter op elkaar laten aansluiten.”

Lees ook:

Een blik op wat de coronacrisis ons over onszelf heeft geleerd

Nu er een einde komt aan de anderhalvemetersamenleving en de meeste coronamaatregelen zijn afgeschaft, is het tijd voor een blik in de spiegel, zegt Denker des Vaderlands Paul van Tongeren. Die blik kan ons veel over onszelf leren.

Europa wil begrotingslessen trekken uit de crisis

Toen de pandemie uitbrak, liet Europa de begrotingsregels los. In 2023 moeten die regels terugkomen. Of moeten ze misschien anders? De Europese Commissie opent de discussie.