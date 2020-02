Hoe komt Nederland nu van die tientallen miljoenen vierkante meters asbestdaken af?

Weg verbod op asbestdaken betekende: weg prikkel voor eigenaren om hun dak van asbestcement snel te vervangen – vaak een grote investering. Het kabinet wil asbestdaken nog steeds snel opgeruimd zien, maar belangrijke partners haken af bij een nieuw samenwerkingsverband voor een versnelde aanpak van de daken, bleek uit een rondgang van Trouw. Hoe komt Nederland dan wel van die tientallen miljoenen vierkante meters asbestdaken af?

Vorig jaar verwierp de Eerste Kamer een landelijk verbod op asbestdaken. Sindsdien hebben bedrijven die asbest opruimen het rustiger. Dat is slecht nieuws voor het milieu: in 2015 bleek uit onderzoek in opdracht van de provincies Gelderland en Overijssel dat de grond rondom oude asbestdaken ernstig verontreinigd was met de kankerverwekkende asbestvezels, veroorzaakt door erosie. In sommige gevallen was er een direct gevaar voor de volksgezondheid.

Vanwege dit milieuprobleem blijft minister Stientje van Veldhoven (wonen en milieu) bij haar standpunt dat al die asbestdaken weg moeten: het risico verdwijnt namelijk niet vanzelf.

Tot zover volgen eigenaren zoals boeren en woningbezitters de minister, maar ze voelen zich onvoldoende gesteund door Den Haag. Asbestdakeigenaar Leo Enthoven uit Deventer legde de vinger op de zere plek in een brief aan de minister, namens zo’n driehonderd particulieren: ‘Dat er voor dit milieuprobleem geen geld beschikbaar is, steekt wel heel schril af bij de honderden miljoenen euro’s voor stikstof en pfas, inclusief het uitkopen van boeren.’

Het zijn vooral bedrijven die de subsidie weten te vinden

Huiseigenaren willen dat er concrete plannen komen om bijvoorbeeld de verduurzaming van huizen te koppelen aan het vervangen van een asbestdak. Nu is daarvoor landelijk nog niets geregeld. De minister zet in op lokale initiatieven, bijvoorbeeld van provincies of gemeenten. Veel lokale overheden doen wel mee met de versnelde aanpak asbestdaken.

In Flevoland werkt zo’n regionale aanpak. Hoe? Met subsidie van de provincie. Zo gauw er een kleine financiële compensatie om de hoek komt kijken, willen dakeigenaren wel meewerken. Een oude landelijke subsidieregeling bleek eerder ook succesvol.

In Flevoland is voor de sanering van een asbestdak een startbedrag van 500 euro beschikbaar, met daar bovenop 6,50 euro per vierkante meter dakoppervlak. Het dekt de kosten niet, maar de subsidie is wel een succes: Van de 1,5 miljoen euro is dit jaar nog 600.000 euro beschikbaar. Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet een eigenaar zijn dak verduurzamen en zonnepanelen plaatsen. Zo slaat de provincie twee vliegen in één klap.

Het zijn vooral bedrijven die de subsidie weten te vinden, zei gedeputeerde Jop Fackeldey vorige week. Voor particulieren, een in dakoppervlak gerekend relatief kleine groep eigenaren die veel meer kosten maken, mag er wel iets meer gebeuren, zegt David de Vreede uit Almere. Hij is voorzitter van het in 2018 opgerichte onafhankelijke Expertisecentrum Asbest en Vezels, dat de samenwerkingsverklaring volgende week wel ondertekent. “Om particulieren te helpen zou de overheid de btw op de verwijdering van asbest kunnen afschaffen. Dan hoeft Den Haag geen subsidie te verschaffen maar krijgen particulieren toch een forse korting.” De Vreede, wiens expertisecentrum aandacht vestigt op de gevaren van asbest, benadrukt het belang van een versnelde aanpak. Hij ergert zich aan belangenverenigingen zoals corporatiekoepel Aedes en boerenorganisatie LTO die vanuit een kostenperspectief het gevaar van asbest in daken afzwakken. “Er werken duizenden mensen in de asbestverwijderingsbranche, die moeten veilig kunnen werken.”

Lees ook:

Akkoord over aanpak asbestdaken op losse schroeven

Gemeenten, boeren, woningcorporaties en huiseigenaren keren een samenwerkingsverband voor de aanpak van asbestdaken voorlopig de rug toe. Dat blijkt uit een rondgang van Trouw. ‘Dit convenant ondertekenen we niet. Wat ons betreft is er niets nieuws geregeld.’