Hoe komt Nederland mentaal uit de coronacrisis? Deze hoogleraar ziet drie scenario’s

Nu het erop lijkt dat de pandemie op z’n einde loopt, is de vraag wat de samenleving eraan overhoudt. Uit verschillende onderzoeken bleek al dat de crisis er bij bepaalde groepen mentaal flink inhakt. Maar heeft dat ook langetermijngevolgen? Het is een vraag die het RIVM, Nivel, nationaal psychotrauma centrum ARQ en de GGD GHOR Nederland de komende jaren gaan onderzoeken.

Michel Dückers is betrokken bij dat onderzoek naar de impact van de coronacrisis op de gezondheid van Nederlanders. De bijzonder hoogleraar crises, veiligheid en gezondheid aan de Rijksuniversiteit Groningen maakt meteen duidelijk dat voorspellingen op dit gebied bijzonder lastig zijn: “We hebben sinds de Tweede Wereldoorlog niet zo’n crisis gekend als die van de afgelopen twee jaar”. Wel denkt hij met zijn kennis over crises en rampen aan drie scenario’s.

Wat houden die drie scenario’s in?

“Het eerste is het meest negatieve scenario. Dat is dat alle stress, alle uitgestelde behoeftes en alle problemen van mensen van de afgelopen tijd, bijvoorbeeld in relaties, financiën, opleiding en werk, blijven doorwerken.

“De crisis heeft bepaalde bestaande kwetsbaarheden, zoals inkomensverschillen of een broze gezondheid, uitgebuit en versterkt. In het ergste geval nemen de mentale problemen de komende jaren verder toe.

“Het tweede scenario is dat men herstelt. Dat scenario past bij onderzoeken van tijdens de pandemie dat het welzijn en de mentale gezondheid weer verbeteren als de maatregelen minder strikt worden. Als het leven weer normaal wordt, kan het zijn dat de negatieve gevoelens die mensen ervaren hebben doordat ze zich bijvoorbeeld sociaal geïsoleerd voelden, weer verdwijnen.

“Een derde optie hangt samen met wat we ‘de kwetsbaarheidsparadox’ noemen. Juist in landen met een hoge levensverwachting en met goede toegang tot de zorg, komen meer depressies en andere mentale problemen voor. Het kan zijn dat een langdurige blootstelling aan een stressvolle situatie als een pandemie de veerkracht van mensen verbetert en dat we op de lange termijn dus juist minder mentale problemen gaan zien.”

Michel Dückers Beeld -

Is dat eerder zo gebleken?

“In onderzoek naar de gevolgen van de gaswinningsproblematiek in Groningen vonden we er aanwijzingen voor. We keken daarbij naar huisartsgegevens op populatieniveau. In de eerste jaren zag je meer mentale klachten. Maar daarna nam dat af en dook het onder de aantallen van de controleprovincies. Let wel: dit algemene populatiepatroon zegt niets over de invoelbare serieuze problemen en gezondheidslast die we zien onder individuele bewoners met schade aan het huis, hersteloperaties en procedurele stress.”

Welk scenario is het meest aannemelijk?

“Ik denk dat het tweede scenario, waarin het welzijn van de bevolking herstelt als de acute crisis voorbij is, waarschijnlijker is dan het eerste. Het derde scenario is misschien het meest aansprekend. In een samenleving waar alles kan en alles maakbaar is, hakt tegenslag er direct in. Ik heb ergens het idee dat dit scenario vooral mensen aanspreekt die daar een beetje klaar mee zijn. In hun hart en in hun hoofd zijn ze liever stoer en weerbaar.

“Maar het scenario heeft ook een donkere kant. Het suggereert dat je de samenleving af en toe aan tegenslag moet blootstellen, omdat het een heilzaam effect heeft. Bovendien moet je oppassen om het te veel uit te dragen. Nederland is een land met een lage kindersterfte, maar dat is het laatste wat je moet zeggen tegen iemand die net een kind is verloren. Dat geldt ook voor het mentale welzijn na de coronacrisis of welke crisis dan ook. Voor mensen met een geringe weerbaarheid, kan het een klap in het gezicht zijn als je zegt dat de crisis ons sterker maakt, terwijl ze juist terecht behoefte hebben aan erkenning van hun problemen.”

Kan het zijn dat verschillende groepen in de samenleving anders zullen herstellen?

“Dat is een terechte vraag en een van de dingen die we in het onderzoek goed zullen blijven volgen. We weten dat de crisis verschillende groepen op verschillende manieren heeft geraakt. Er zijn mensen die het misschien wel even zwaar hadden toen de kinderen niet naar school konden, maar met wie het verder prima is gegaan. Er zijn ook mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt, omzet missen en geen financiële buffer hebben. Het is zeer waarschijnlijk dat er verschillende scenario’s gaan gelden voor verschillende groepen.”

