Hoe komt Hoorn zonder kermis de zomer door?

Als stadsgids Alette Dirkse (47) tijdens haar rondleiding door Hoorn vertelt hoe serieus de kermisliefde is in haar stad, illustreert ze dat met de volgende anekdote. Haar zoon zat op de lagere school en wilde op een gegeven moment met klasgenootjes naar de kermis. Dirkse, oorspronkelijk uit Haarlem, besloot haar zoon een tientje kermisgeld te geven. “Nou, dát heb ik geweten van de medemoeders, kindermishandeling was het!” Ze kan er hard om lachen. “Ondertussen weet ik dat je als kind hier het weekend vóór de kermis een rondje maken langs opa, oma, tantes, ooms. Sommigen gaan zo met 100 euro voor de hele week op pad.”

Jaarlijks komen er zo’n 550.000 mensen uit Hoorn en omgeving af op het tiendaagse evenement in augustus. De kermis is sinds 2014 zelfs officieel aangemerkt als immaterieel erfgoed bij Unesco Werelderfgoed. Als beginpunt wordt de jaarmarkt uit 1446 beschouwd, gehouden rond de feestdag van Sint Laurentius op 10 augustus. Ruim 550 jaar later is de Hoornse kermis er nog steeds, met de traditionele Vrouwendag op woensdag, het vuurwerk op vrijdagavond en de Lappendag als afsluiter. Op die dag gingen vrouwen vroeger de markt op voor stoffen en kleding, de mannen pakten een borreltje in de kroeg. Nu is het een soort Koningsdag-plus die al om zes uur ’s ochtends begint.

Drooglegging

“Het is de enige dag dat mijn zoon dronken thuis mag komen”, vertelt Sonja Wonder (74). Ze is vrijwilliger bij de vereniging Oud Hoorn. “Mijn zoon en zijn vrienden beginnen om acht uur ’s ochtends en gaan dan alle kroegen af. Om vier uur komen ze dronken hier thuis, dan maak ik een sateetje of een pan soep, en breng ze daarna allemaal netjes naar huis. Zo gezellig, dat hóórt er helemaal bij.” Overigens liep de Lappendag vroeger weleens uit de hand: daarom is er een drooglegging tussen vijf en acht uur ’s avonds afgesproken waarbij de taps tijdelijk dichtgaan.

Zelf is Wonder als ‘Horinees’ – kom je van buitenaf, dan ben je een Hoornaar – verknocht aan de kermis. “Ik ga elke jaar alle tien dagen. Vroeger was het ook de plek waar je je vriendje leerde kennen. Mijn man heb ik er ook ontmoet: op zaterdagavond in het café.”

Dat de kermis door corona niet door zal gaan, is een grote aderlating voor de kroegen, voor de kermisexploitanten, maar eigenlijk voor heel Hoorn. “Het is zo’n happening. Met niks te vergelijken”, zegt zanger Erwin Fillet, artiestennaam E.J. Fillee met onder meer ‘Mooi Hoorn aan het IJsselmeer’ op het repertoire. Hij zou dit jaar voor de dertigste zomer op rij optreden op de Hoornse kermis. Zelf heeft hij mooie herinneringen aan café de Posthoorn, waar hij jarenlang tien dagen achter elkaar optrad. “Ik was toen een van de eerste band-artiesten, trad vijf uur aan één stuk op, terwijl het café helemaal blauw stond van de rook. Kun je je niet meer voorstellen, maar ik vond het fantastisch.”

Sonja Wonder vertelt dat iedereen in Hoorn moppert nu deze zomer kermisloos zal blijven. Zelf vindt ze het ook ‘afschuwelijk’. “Het is zo’n oude traditie – ik kan me bijna niet voorstellen dat we hier een zomer zónder kermis zullen hebben.”

