Hoe is het recht op vrije keuze te verenigen met vaccinatiedruk?

‘Je moet toch ook aan anderen denken’. Dat is wat Miep Eijlders (76) vaak hoort als ze vertelt dat ze liever geen coronaprik wil. “Ik ben helemaal niet tegen vaccineren, maar ik vertrouw de manier waarop dit vaccin is ontwikkeld niet.” Nu willen mensen haar soms geen zoen geven ter begroeting. “Want ik ben niet ingeënt.”

De druk vanuit haar omgeving om toch een prik te halen is langzaam opgelopen, zegt Eijlders. “Terwijl ik ook best bereid ben om de consequenties te dragen. Dat ik niet op vakantie in het buitenland kan, bijvoorbeeld.”

Ook vanuit Den Haag wordt mensen zoals Eijlders met klem verzocht om een coronaprik te gaan halen. Dat is “ongelooflijk belangrijk”, aldus demissionair premier Mark Rutte deze week. Demissionair minister Hugo de Jonge was al even stellig. Een vaccin weigeren “heeft iets decadents”, zei hij tegen nu.nl.

Grondrecht op zelfbeschikking

Decadent of niet, iedereen heeft het recht om nee te zeggen tegen een coronaprik. Er is immers een grondrecht op zelfbeschikking. Een prikverplichting zal er in Nederland dus niet snel komen. Ook wil Den Haag nog niet aan maatregelen zoals in Frankrijk. Daar moet je binnenkort voor bijvoorbeeld cafébezoek een negatieve test of vaccinatiebewijs laten zien.

Hoe is het recht op vrije keuze te verenigen met sociale en politieke vaccinatiedruk? “Ik denk dat het feit dat de politiek mensen aanspreekt op hun verantwoordelijkheid een goede zaak is”, zegt Guy Widdershoven, hoogleraar medische ethiek aan het AUMC. “Dat het moeilijker wordt om bepaalde dingen te doen als je niet gevaccineerd bent, klopt. Maar er is nog steeds een alternatief, namelijk testen op corona. Zolang die optie geboden wordt, gaat de samenleving ook voor niet-gevaccineerden open en kun je sowieso niet spreken van dwang.”

Drang en dwang

“Het feit dat je iemand aanspreekt op zijn verantwoordelijkheid, is geen beperking van je vrijheid maar juist een uitdrukking van de ander serieus nemen”, zegt André Krom, senior docent en onderzoeker ethiek en recht van de gezondheidszorg aan het LUMC. In het Nederlandse beleid over infectieziekten moet altijd de minst ingrijpende maatregel worden gebruikt om individuele vrijheid zoveel mogelijk te waarborgen.

De Gezondheidsraad maakte in februari een stappenplan met ethische aanwijzingen over de manier waarop de overheid mensen mag stimuleren om zich te laten vaccineren. De overheid moet eerst haar toevlucht nemen tot informeren en adviseren. Ook mag ze ‘nudgen’, oftewel het vaccineren zo eenvoudig maken dat het een kleine moeite wordt om je te laten prikken. Dat kan bijvoorbeeld met sms’jes die je herinneren aan je prikafspraak, maar ook een ingelast vaccinatiemoment voor iedereen tijdens een werkdag.

In het uiterste geval zou een overheid dwang of drang kunnen toepassen om de vaccinatiegraad omhoog te krijgen, vertelt Krom. Dwang is vanwege het zelfbeschikkingsrecht eigenlijk een onmogelijke optie. “Dat betekent echt dat er fysiek geen ontkomen meer aan is. Dan is het: hier met die arm.” Hooguit zou hij zich kunnen voorstellen dat een vorm van drang, zoals het verplicht stellen van een vaccinatiebewijs om toegang te hebben tot plekken waar veel mensen samenkomen, ooit nog het levenslicht zal zien in Nederland. “Dat moet dan natuurlijk wel effectief en proportioneel zijn.”

Is de druk die nu wordt uitgeoefend eigenlijk in verhouding met de toch al hoge Nederlandse vaccinatiegraad? Rieke van der Graaf, universitair hoofddocent medische ethiek aan het UMC Utrecht, vraagt zich af of je momenteel wel kunt spreken van maatschappelijke druk. De uitspraak van De Jonge tegen nu.nl gaat wel ‘verder dan advies geven’. “Daar moet wel reden toe zijn. Gaat het in Nederland zo slecht met het vaccinatieprogramma dat we streng moeten worden toegesproken?” Mensen kunnen om uiteenlopende redenen een prik weigeren. Natuurlijk is het ingewikkeld als die redenen voor anderen niet invoelbaar zijn, zegt ze. “Maar in de grondwet is echt verankerd dat mensen zelf mogen bepalen wat er met hun lichaam gebeurt.”

Autonomie

Widdershoven vindt de stellige houding van de overheid “te rechtvaardigen gezien het belang van de samenleving”. Het recht op zelfbeschikking valt ook op dit moment prima met de vaccinatiedruk te verenigen, meent hij. “Het concept van zelfbeschikking gaat over autonomie. Dat betekent in de klassieke definitie: vrijheid van het ingrijpen van anderen. Maar je kan autonomie ook uitleggen als: vrijheid tot een beter leven kunnen leiden. Dat houdt in dat je ook inziet dat je met anderen te maken hebt.”

Die laatste definitie wint in de medische praktijk al een tijd terrein, zegt Widdershoven. “Bij medische ingrepen wordt iemand vaak niet alleen naar zijn of haar eigen keuze gevraagd, maar wordt bijvoorbeeld ook nagegaan hoe diens naasten aankijken tegen de ingreep, of juist het weigeren van een behandeling. We zijn eigenlijk een volgende stap aan het zetten nu we het zwaarbevochten recht op zelfbeschikking hebben verworven.”

Heeft Widdershoven ook ethische adviezen hoe om te gaan met de sociale druk zoals Miep Eijlders ervaart? “Ik vind wel dat je een morele verplichting hebt om anderen niet nodeloos uit te sluiten omdat iemand een andere beslissing neemt dan jijzelf, al helemaal omdat er alternatieven zijn. Als iemand bijvoorbeeld bereid is om zich te laten testen, lopen gevaccineerden eigenlijk minimaal risico.”

