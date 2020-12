Hoe houden gemeenten de jeugd met oudjaar van de straat?

Jongeren kunnen heel veel niet, deze jaarwisseling in tijden van corona. Ja, ze kunnen hun vuurwerk inleveren, melden bijvoorbeeld de websites van de gemeenten Helmond en Arnhem. In die laatste gemeente kun je à raison de 82 euro ook een vergunning aanvragen voor carbidschieten, op oudejaarsdag tussen 10.00 en 16.00 uur.

Dan maar thuis een party houden? Het zal behelpen worden, maar het kan. Onder de naam ‘Goodbye 2020’ gaat op Oudjaarsdag een digitaal evenement van start, met tot 5.00 uur de volgende ochtend streams van meer dan 250 Nederlandse dj’s en bands.

Vanaf vandaag organiseren zo’n zestig gemeenten in samenwerking met ESL, organisator van e- sportevenementen, een digitale voetbalcompetitie, met de finale op Oudejaarsdag. Het idee is geënt op ‘Gamen met de politie’, een proef die de politie heeft opgezet om in contact te komen met jongeren die de afgelopen maanden rellen hebben veroorzaakt in Urk, Helmond en Arnhem. “Het idee is om via digitaal voetballen in gesprek te komen met jongeren die anders moeilijk te bereiken zijn, en ze af te houden van rondhangen op straat”, vertelt projectleider Roel van de Groes. “We wilden ook in sporthallen met teams aanwezig zijn, maar dat moesten we wegens corona afblazen.”

Gemeenten namen het idee over met het oog op de jaarwisseling. Dan zullen politieagenten niet zelf gamen: “We hebben nu al een capaciteitsprobleem op straat”, legt Van de Groes uit. “Wel kunnen gamers via de chatbox contact met ons opnemen.”

Fortnite-toernooi en een digitale escaperoom

In diverse gemeenten doen jongerenwerkers hun best om de jeugd met Oud en Nieuw thuis te houden. Jongerencentrum Malkander in Ede organiseert op Oudjaarsavond een Fortnite-toernooi en gezinnen kunnen het tegen elkaar opnemen in een digitaal escaperoomevenement, The Big Escape Ede.

Jongerenontmoetingsplek @Robert’s in Elburg heeft een avondvullend programma met digitale pubquiz en ’s nachts een dj. “Normaal organiseert de gemeente ieder jaar een bijeenkomst in een feesttent, maar dat kon nu dus niet”, vertelt jongerenwerker Jennifer Pruis. Jongeren waren wel uitgenodigd om een ‘challenge’ te bedenken die burgemeester Jan Nathan Rozendaal moet uitvoeren. “We hebben net de opnamen gedaan, die gaan we op Oudjaar online zetten.”

