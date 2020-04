Hoe houd je zeventien miljoen mensen binnen met lekker lenteweer?

Terwijl de lentezon lonkt, moeten we dit weekend zo veel mogelijk thuisblijven. Het kabinet hoopt te kunnen volstaan met een waarschuwing, maar de grote steden maken hun borst nat.

Wat telt zeventien miljoen mensen en zit beteuterd binnen? Als het aan de autoriteiten ligt, blijft het antwoord op die vraag voorlopig ‘het Nederlandse volk’. Nu de coronacrisis zich in een kritieke fase bevindt, roept premier Rutte de Nederlanders op om ook dit weekend zo veel mogelijk thuis te blijven. Gaan we toch massaal de deur uit, dan volgt een nieuwe piek in het aantal besmettingen.

Het is een even belangrijke als bittere boodschap. De temperatuur kan dit weekend tot 20 graden oplopen: het warmste lenteweer sinds de ‘intelligente lockdown’ de straten tot zwijgen bracht. Hoewel de ernst van de zaak inmiddels wel tot de meeste Nederlanders is doorgedrongen, snakken veel mensen naar een ommetje in de buitenlucht.

Het RIVM verwacht geen drukte zoals twee weken geleden, maar grote steden treffen alvast de nodige maatregelen om drukte te voorkomen. De huidige constructie kent een wankel evenwicht: een frisse neus halen mag, net als hardlopen in de buitenlucht of boodschappen doen. Maar als iedereen tegelijk besluit om van die vrijheid gebruik te maken, stromen straten en parken in een mum van tijd vol.

Grachten afgesloten, parken gaan dicht

Na eerdere drukte heeft Amsterdam zijn lesje geleerd. “We sluiten zondag de grachten af voor vaarverkeer”, zegt een woordvoerder van burgemeester Femke Halsema. “Vanwege de aanhoudende drukte in het Vondelpark geldt daar zondag beperkte toegang. Wordt het toch te druk, dan gaat het park dicht. Ook in andere parken komt extra handhaving.”

Utrecht houdt ‘continu een vinger aan de pols’, zegt een woordvoerder van burgemeester Jan van Zanen. De stad gaat extra tekstkarren neerzetten en meer handhaven. “We bekijken het van uur tot uur. We willen parken en drukke plekken alleen sluiten als het echt noodzakelijk is.”

Eenzelfde strategie kiest Rotterdam, zegt een woordvoerder van de gemeente. “Voor komend weekend blijven we de boodschap herhalen dat mensen zo veel mogelijk thuis moeten blijven en in hun eigen omgeving moeten proberen te genieten van het mooie weer. Mochten er toch plekken zijn waar te veel mensen bij elkaar dreigen te komen, dan zullen handhavers en politie optreden. In uiterste noodzaak worden locaties afgesloten. Maar we gaan ervan uit dat Rotterdammers hun verantwoordelijkheid blijven nemen.”

Rest de vraag: wanneer wordt een park of een andere plek té druk? Woordvoerder Coen Berends van het RIVM benadrukt dat het aan gemeenten en veiligheidsregio’s is dat te bepalen. “In algemene zin blijven wij zeggen: houd die anderhalve meter afstand. Op het moment dat dat niet meer kan, is het zéker te druk.”

De oproep om binnen te blijven is in de steden lastiger te gehoorzamen dan in de dorpen, denkt hij. Stedelingen hebben vaak een kleiner huis, geen tuin of zelfs geen balkon. Wie per se naar buiten wil, raadt hij aan om goed na te denken over het moment, bijvoorbeeld ’s ochtends vroeg of ’s avonds laat. “Dit is voor niemand makkelijk, maar we blijven uitgaan van het gezonde verstand van mensen. Hopelijk hebben we geleerd van twee weken geleden en blijft iedereen dit weekend écht zo veel mogelijk thuis.”

Tips voor binnenblijvers Zeker voor ouders met kinderen kan binnenblijven een opgave zijn. Docent Mathijs ter Bork van IVN Natuureducatie tipt groene activiteiten in en rond het huis. Bijles

“Als je een tuin hebt, laat de kinderen die dan bijvriendelijk maken. Zorg voor rommelhoekjes, bloemen en open zandstukjes. Met een aardewerken potje kun je hommels lokken. Zet het omgekeerd met wat mos en riet onderin, en graaf het een beetje in zodat het gaatje boven open blijft. Hommels gaan vaak in lege muizennesten zitten. Dit lijkt daarop.” Beestenbingo

“Veel kinderen gaan nu op berenjacht (op zoek naar knuffelberen achter de ramen van huizen, red.). Zoiets kun je ook doen met dieren die je nu, aan het begin van de lente ziet: lieveheersbeestjes die net uit hun winterslaap komen, hommels, merels, mussen, koolmezen. Maak er een wedstrijdje van. Ook leuk met planten.” Maak een broeikas

“Zelfs als je in een flat woont, kun je van alles doen. Laat kinderen een broeikasje maken, dat je voor het raam kunt hangen en laat ze zich verwonderen over de plantjes die in rap tempo groeien. Dat kan al met een plastic zakje met bruine bonen en watten, of stukjes groente en fruit die over zijn. Beetje potgrond erbij en er groeit een nieuwe plant uit.”

