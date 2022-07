Hoe het (radicale) boerenverzet de grens over ging

Vertegenwoordigers van Farmers Defence Force spreken woensdag in Warschau met twee ministers van het Poolse kabinet over het Nederlandse stikstofbeleid. Eerder deze week besprak Donald Trump de toestand van de Nederlandse boeren in een toespraak in Florida en schreef de Franse Marine Le Pen een brief aan ‘de Nederlandse boeren’ waarin ze zich solidair met hen verklaarde. Hoe kreeg het (radicale) boerenverzet de afgelopen weken de aandacht in het buitenland?

Tijdens de eerste boerendemonstraties in Nederland sloten anti-overheidsactivisten en extreemrechtse politici zich bij de boeren aan. Ook vermengde op sociale media sentimenten tegen het coronabeleid zich met de discussie over het stikstofbeleid. Politici van Forum voor Democratie (FvD) beargumenteerden bovendien tijdens verschillende toespraken dat het in het stikstofdebat in werkelijkheid gaat om een strijd over het land van de boeren.

Complottheorieën

Vooral die laatste boodschap vond snel een weg naar het buitenland. Voormalig Forumlid Eva Vlaardingerbroek was op 8 juli te gast bij het Amerikaanse FoxNews, waar ze met een boerenzakdoek om haar hals uitlegde dat de Nederlandse overheid boeren uitkoopt om ruimte te maken voor immigranten. Het programma waarin ze dat deed is een van de best bekeken tv-shows van Amerika.

Twee dagen later, op 10 juli, was een woordvoerder van de Land en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) te gast in een item van Sky News Australia waarin de stikstofplannen een onderdeel van de ‘great reset’ genoemd werden - dat is een complottheorie die stelt dat er een wereldwijde samenzwering gaande is om de vrijheid van burgers in te perken. De woordvoerder van LTO ging overigens niet helemaal mee in dat verhaal, hij meldde slechts dat emoties hoog oplopen onder de Nederlandse boeren.

Ondertussen schrijven veel buitenlandse media over de boerenprotesten, er wordt veel gesproken over solidariteitsacties. En afgelopen zondag, 24 juli, was daar ineens de voormalige Amerikaanse president Trump die het openlijk opnam voor de Nederlandse boeren. Hij ontkende daarbij klimaatverandering en zei dat boeren in Nederland vechten tegen een overheid die de helft van hun vee wil afpakken. Nederlandse boerenorganisaties lieten in een reactie aan De Telegraaf weten niet ontevreden te zijn met de uitspraken van Trump. Organisatie Agractie noemde het zelfs een ‘steun in de rug’.

‘Onwettelijk onteigenen’

Op dezelfde dag verscheen een filmpje op internet waarin de Franse radicaalrechtse politicus Marine Le-Pen een envelop signeerde met de tekst ‘ik steun de Nederlandse boeren’. Le Pen schreef bij het filmpje dat ze de boeren bijstaat bij hun strijd tegen onteigeningen.

En deze woensdag is Farmers Defence Force dus te gast bij het Poolse kabinet. In de vooraankondiging staat dat ze spreken met minister van landbouw en met de minister van justitie. Ook dan zal het gaan over het ‘onwettelijk onteigenen van Nederlandse boeren’, maar er wordt ook gesproken over Europese klimaatmaatregelen in het algemeen. Een woordvoerder van FDF zegt dat de boerenorganisatie veel meer uitnodigingen heeft gekregen om in het buitenland te komen spreken.

Gezegd moet dat eerdere aangekondigde acties en demonstraties van FDF niet altijd doorgingen, maar als de gesprekken in Polen woensdag daadwerkelijk plaatsvinden is dat een nieuwe stap in de internationalisering van het boerenprotest. Waarbij de afgelopen weken bleek dat in het buitenland vooral rechtse politici zich graag in het Nederlandse stikstofdebat mengen. Getallen en feiten staan daarin niet centraal, solidair zijn wel.

