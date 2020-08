Hoe het pop-upzwembad Nederland verovert

5000 liter

Nu de vakantie van Aliene en Jacco Danen naar Kroatië is geannuleerd, zorgt een zwembad in de tuin voor de nodige afleidingen én verkoeling.

De zon brandt fel boven de tuin van de familie Danen in Elst (Gelderland). Gelukkig staat het zwembad enigszins beschut onder het zonnescherm. “Pas op, of ik sproei jullie nat!”, zegt Jacco Danen (53) tegen zijn vrouw en twee dochters. Geen straf met deze tropische temperaturen.

Het viertal heeft al jaren een badje in de tuin. Maar zoals dat gaat met opblaasbaden: ze waren te klein, gingen kapot of waren binnen de kortste keren lek. Daarom besloot het gezin vorig jaar te investeren in een flink opzetzwembad. “Een geluk, want dit jaar waren ze binnen no time uitverkocht”, zegt moeder Aliene (50).

Ook met het oog op de pandemie komt de aanschaf goed uit. “Voor het eerst sinds acht jaar zouden we weer op vakantie gaan, naar Kroatië. Maar we hebben besloten om de reis te annuleren. We zagen het niet zitten met corona. Met dit zwembad zijn we daardoor extra blij. Je moet pubers wat te bieden hebben.”

In de tuin zijn verschillende hoekjes, versierd met houten planken, lampjes en kleurrijke kussens. Met een beetje fantasie waan je je in een mediterrane strandtent. Lekker urenlang buiten eten, drinken en chillen.

Een groot deel van de tuin wordt opgeslokt door het zwembad, dat deze week werd gevuld met kraanwater. Een snelle rekensom leert dat er bijna 5000 liter water in het grote ronde bad ging. “Zoveel?” vraagt Aliene verbaasd aan haar partner. “De vorige periode dat er warm weer werd voorspeld, deed het waterbedrijf een oproep om geen zwembaden te vullen”, gaat ze verder. “Dat hebben we toen heel netjes niet gedaan.”

Dochter Lizze (13) is het meest in het water te vinden, maar ook Tesse (16) en Aliene liggen graag in het zwembad. “Normaal gaan we graag een dagje naar het strand. Maar nu durf ik het niet. Het is me te druk en niemand houdt afstand. Hier liggen alleen wijzelf in het water, verder niemand. Ons eigen zwembad is rustig en heerlijk schoon.”

Dat laatste is niet vanzelfsprekend, legt Aliene uit. Het is een hele kunst om het water helder te houden. “Wij liggen erin en Jacco houdt het schoon”, lacht ze. Haar man vult aan: “De pH-waarde moet goed zijn en we doen er chloortabletten in. Als het water op een gegeven moment troebel wordt, is dat best frustrerend.” De komende hittegolf moet het zwembad echter met gemak doorstaan. Daarna profiteren de plantjes nog van het water, voordat het weer wordt geleegd.