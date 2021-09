Hoe heeft corona ons reisgedrag veranderd? ‘Ik reis nu standaard eersteklas’

Tussen de dringende treinreizigers bij de kapotte roltrappen op het Utrechtse Jaarbeursplein komt de 58-jarige Helen van der Brug geruisloos aangezoefd op haar grijze e-bike. Het ding, uitgerust met telefoonhouder en kilometerteller, bracht haar in drie kwartier vanuit IJsselstein naar de Domstad. “Het heeft heel veel voordelen, zeker in coronatijd”, zegt ze. “Ik heb liever frisse lucht dan een bedompte bus. Mijn moeder is 85, dus ik let goed op veiligheid.”

Voor Van der Brug was de keuze gemakkelijk: ze had de e-bike al staan, en gebruikt hem nu wellicht ietsje vaker, bijvoorbeeld om naar haar werk in het UMC Utrecht te gaan. “Mijn hele familie gebruikt er een”, zegt ze. “Ik vind het bijna dom om een andere optie te kiezen.”

Helen van der Burg. Beeld Werry Crone

Heeft de coronacrisis onze kijk op woon-werkverkeer veranderd? Deze week leek het er niet op. Nu het strikte thuiswerkadvies sinds dit weekend niet meer geldt, is het drukker op de weg. Ondanks de toegenomen verkoop van e-bikes tijdens de pandemie sprak de ANWB dinsdagochtend van de ‘drukste ochtendspits sinds corona’ met 468 kilometer aan files. In het openbaar vervoer zijn de versoepelingen van het kabinet al weken in de cijfers terug te zien: zo registreerde organisatie Translink vorige week 19,41 miljoen check-ins met ov-chipkaarten. Begin mei waren dit er nog bijna de helft minder (10,42 miljoen).

Omleidingen, vakantie voorbij, regen

Maar het is te vroeg om te stellen dat die drukte een direct gevolg is van een massale terugkeer naar kantoor, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. “Er waren andere omstandigheden: omleidingen door werk aan de A12, de vakanties zijn voorbij en het was regenachtig weer, dus pakken meer mensen de auto. Zulke ochtendspitsen zijn niet per se structureel.” De spitscijfers van voor corona zijn nog niet terug, zegt hij. “In vergelijking met 2019 rijdt er nu zo’n 5 tot 8 procent minder verkeer op de weg.”

Ook het aantal check-ins in het openbaar vervoer is nog lang niet op het oude niveau: vergeleken met de pre-coronaperiode ligt dat nu op ongeveer 70 procent, zegt een woordvoerder van de NS. “We zien in onderzoeken dat vooral recreatieve reizigers terugkomen. Forenzen, mensen die naar hun werk treinen, blijven vaker thuis. Als ze wel gaan, zien we dat het vooral drukker is op maandagen, dinsdagen en donderdagen.”

Desondanks heeft Soumia Chafd (53) moeite met de teruggekeerde drukte, vertelt ze in de stationshal van Utrecht Centraal. Ze heeft diabetes en draagt dus ook buiten de trein haar mondkapje – ondanks de versoepelingen op stations en perrons. Het reizen vindt ze ‘niet leuk’. Voor haar werk in een zorginstelling moet ze eerst met de trein naar Driebergen en daarna nog met de bus naar Doorn. “Ik hoor steeds meer mensen over elektrische fietsen, die had ik ook graag gehad. Maar dat kan ik niet betalen.”

Drukte vermijden

Sommige reizigers proberen op andere manieren de drukte te vermijden. Soms om wat extra persoonlijke ruimte te hebben, soms voor een veiliger gevoel. Zoals de 25-jarige Geerten van Breugel, redacteur bij het Christelijk Informatie Platform, die nu standaard een eersteklaskaartje koopt, net als een van zijn collega’s. “Zo ontlopen we de ergste middagspits.” En twintiger Shayak Kabir, masterstudent uit Rotterdam, pakt liever de vouwfiets in plaats van de drukke bus. “Als ik toch met de trein moet, gebruik ik héél veel ontsmettingsmiddel.”

Shayak Kabir. Beeld Werry Crone

Voor anderen voelt de terugkeer naar de treinstations echter gewoon als thuiskomen. Zoals voor Emily Goosen (41), die opgewekt wandelt. Ze reisde vanmorgen uit Nijmegen om in Utrecht te werken, en nu begint ze weer aan de terugweg. Ze lacht om hoe vertrouwd het voelt. “Heel vreemd. Ik ben hier maanden niet geweest. Maar het was een goede ervaring”, zegt ze. “Ik zal dit zeker blijven doen.”

Emily Goosen. Beeld Werry Crone

