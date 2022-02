Hoe goed Nederland de coronacrisis heeft aangepakt, zal blijken uit het rapport van de Onderzoeksraad

De stille ramp in de verpleeghuizen werd het genoemd. Stil omdat steeds meer kamers leeg bleven als er weer een bewoner overleed, stil omdat er niemand meer op bezoek mocht komen, stil omdat lange tijd alle aandacht naar de ziekenhuizen ging. Bleef het ook vanuit het kabinet en Outbreak Management Team te stil?

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft onderzocht wat er gebeurde in de eerste coronaperiode van maart tot en met september 2020. Vandaag presenteert hij zijn bevindingen.

Daarbij kijkt de OVV niet alleen naar de verpleeghuizen, maar ook hoe Nederland was voorbereid op de pandemie, op de crisiscommunicatie en beleidsvorming. Toch is de grootste kritiek te verwachten op de aanpak van verpleeghuizen.

Gesloten deuren

Duizenden ouderen in verpleeghuizen en de thuiszorg zijn in de eerste maanden overleden. In die periode speelde zich achter gesloten deuren meer af dan naar buiten kwam, zo is de laatste dagen duidelijk geworden uit onderzoek van Nieuwsuur. Zo blijkt dat het ministerie van volksgezondheid adviezen van het OMT heeft aangepast. Eén aanpassing springt in het oog, omdat deze zoveel invloed heeft gehad op het beleid van de verpleeghuizen.

Het is de aanpassing in documenten over een OMT-bijeenkomst op 14 april 2020. Tijdens die ontmoeting gaat een notitie rond van vier ouderengeneeskundigen die pleiten voor meer mondkapjes en testen in verpleeghuizen.

In die tijd gingen RIVM en een deel van het OMT ervan uit dat alleen mensen met klachten het virus konden verspreiden. Vandaar: alleen een mondmasker als medewerkers mensen met klachten verzorgen. De hoogleraren ouderengeneeskunde wijzen op onderzoek dat ook mensen zonder klachten het virus verspreiden. Dus pleiten zij voor preventief gebruik van mondkapjes bij bewoners zonder klachten.

Onrust binnen de ouderenzorg

Dat geluid is niet terug te vinden in de OMT-adviezen die verschijnen. Sterker, in die adviezen wordt preventief gebruik van mondkapjes ontraden. De zin die dit expliciet meldt, blijkt afkomstig van het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport (VWS). Een dag na de OMT-bijeenkomst past het RIVM de richtlijnen aan voor gebruik van mondkapjes, die mogen alleen gebruikt worden bij contact met personen met covid-gerelateerde klachten.

De Tweede Kamer weet van de onrust binnen de ouderenzorg over de kabinetsaanpak. Alles lijkt gericht op de ziekenhuizen, bij de verdeling van de persoonlijke beschermingsmiddelen staan medewerkers in de ouderenzorg achteraan.

De Kamer vraagt een van de ouderengeneeskundigen die deel uitmaken van het OMT te verschijnen in een technische briefing. Minister Hugo de Jonge van volksgezondheid gaat daarvoor liggen. Het is te vroeg, de hoogleraren zijn nog bezig aan een onderzoek, zegt hij.

De Kamer vraagt vervolgens om de notitie die in het OMT is behandeld, maar De Jonge wil het stuk niet vrijgeven omdat het valt onder de vertrouwelijkheid van het OMT. De Jonge zegt ook dat de opstellers van de brief niet willen dat deze in de Tweede Kamer openbaar wordt gemaakt. Dat klopt niet, want de hoogleraren is nooit iets gevraagd, meldt Nieuwsuur.

Het ministerie is op dat moment volop bezig de schaarste aan mondkapjes te beheersen. De richtlijn om geen mondkapje te dragen als iemand geen klachten heeft, is dan ook ontstaan vanuit die schaarste, al is dat lange tijd ontkend. Schaarste aan mondkapjes was er zeker, maar onmogelijk om grote partijen te kopen was het niet. Diverse zorginstellingen deden dat ook.

Inkopen mondkapjes

Nu had VWS in die tijd net de inkoop van beschermingsmiddelen naar zich toe getrokken door de oprichting van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH). Een succes was dat in die periode niet. Dat kwam mede omdat VWS zich pas laat op de internationale markt meldde. Bovendien was er geen ervaring met grootschalig inkopen.

Of de Onderzoeksraad Voor Veiligheid ook heeft gekeken naar de rol van het ministerie, OMT en RIVM bij de totstandkoming van richtlijnen voor persoonlijke beschermingsmiddelen, wordt vandaag duidelijk. Is dat niet het geval, dan keert het onderwerp ongetwijfeld terug in de parlementaire enquête die nog volgt.

