Hoe gaat het nu in de gortdroge Achterhoek? ‘Je kunt maatregelen nemen wat je wilt, daar valt niet tegenop te werken’

De Achterhoek in de zomer, dat zijn opgedroogde beken en plassen, verdorde maïsvelden en droge grasweiden. “Op veel plaatsen lijkt het wel een prairie”, schreef de Trouw-verslaggeefster die in de zomer van 2019 door de Achterhoek liep. Zij liep onder meer mee met boswachter Dirk van den Brink van Staatsbosbeheer. Hoe het nu gaat? “Niet best”, zegt de boswachter.

“Vooral oude bomen hebben moeite zich te herstellen. De beuken staan er nu redelijk goed bij, maar van de eiken beginnen spontaan dikke takken te breken. Als het nog een paar weken zo doorgaat, beginnen de bladeren al te vallen en krijgen we een vroege herfst.”

De gewassen op de akkers zijn er al niet veel beter aan toe. “Ik zie de maisvelden hier alweer bruin worden", zegt Van den Brink. “Van de bieten zie je het blad hangen. En de weidegronden houden ze een beetje nat om ze groen te houden, maar ook daar komt geen productie meer vanaf. Ik sprak een aardappelboer die zei: ik moet frietaardappels leveren. Dat worden dan minifrietjes, want de aardappelen groeien niet.”

Grondwater te laag

Het grondwaterpeil staat net als in 2019 te laag. “Op veel plekken in de Achterhoek 50 centimeter tot een meter onder het gewenste minimumpeil", zegt Van den Brink. “Dan heb ik het nog niet eens over het gewenste peil. Dan ga je over de meter.”

De Achterhoek is een van de droogste gebieden van Nederland omdat het op een hoge zandgrond ligt. Daardoor kan de bodem moeilijk water vasthouden. Toch waren in het verleden delen van het gebied nat, moerasachtig zelfs. Daar is in de jaren vijftig en zestig een einde aan gemaakt door beken en sloten aan te leggen om water af te voeren. Het drassige land veranderde zo in vruchtbare landbouwgrond.

Stuwen aanleggen

Nu willen gemeenten, natuurorganisaties en waterschappen deze uitstroom van water keren. Bijvoorbeeld door stuwen aan te leggen. “Als je een sloot hebt die twee meter diep is en je zet daar een stuw in, loopt niet alles meer weg. Maar het grote probleem nu is het gebrek aan regenwater. Je kunt maatregelen nemen wat je wilt, daar valt niet tegenop te werken.”

Drie jaar geleden, toen de Achterhoek ook onder droogte zuchtte, bracht toenmalig minister Van Nieuwenhuizen een bezoek aan het gebied. Zij zegde 100 miljoen euro extra toe, bovenop de 700 miljoen die al was gereserveerd voor aanpak van de droogte in Nederland.

Dat helpt zeker, zegt Van den Brink. Dat geld is onder meer nodig voor onderzoek naar de gevolgen van de droogte, of naar de gevolgen van ophogen van het grondwaterpeil. Als dat al mogelijk is, want opnieuw: daarvoor moet het eerst regenen, het liefst drie seizoenen lang, zegt Van den Brink.

Boomhazelaar

Het geld van de minister is onder meer gebruikt voor de aanplant van bomen die goed tegen de droogte kunnen, zoals de boomhazelaar en de esdoorn. “Dat hebben we vorig jaar gedaan. Toen is 20 hectare nieuw bos aangelegd, met vijf tot zeven verschillende soorten bomen,” zegt Van den Brink.

De Achterhoek telt relatief veel zeldzame planten en bloemen die ‘natte voeten nodig hebben'. Zoals orchideeën. Van den Brink vreesde in 2019 een deel van deze planten te verliezen. Maar dat valt mee. “Vorig jaar hadden we een nat jaar en dan zie je wat een veerkracht de natuur heeft. Veel planten hebben zich toen hersteld. Als je om het jaar een nat en droog jaar hebt, is er niet zo’n probleem. Drie droge jaren achter elkaar is dat wel. Je ziet dan dat grassen het ook slecht krijgen. Dat geeft de margriet dan weer meer ruimte, maar dat zijn niet de bijzondere soorten waar wij het voor doen.”

