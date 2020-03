Hoe gaat het jongerenonderzoek van het RIVM in zijn werk?

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) doet onderzoek naar de rol van kinderen en jongeren bij de verspreiding van het coronavirus. Tot nu toe wordt aangenomen dat kinderen het coronavirus minder snel overdragen, maar zeker is dit niet, zegt een woordvoerder van het RIVM. Daar wil de rijksdienst nu meer zekerheid over. Daarom is het een onderzoek begonnen onder honderd gezinnen in Nederland. Dat is dinsdag met enige vertraging van start gegaan en zal naar verwachting ongeveer zes weken duren.

Minister Slob wil het onderzoek afwachten voordat hij besluit of de scholen weer open mogen, zei hij dinsdagavond in Op1. Op 15 maart maakte Slob bekend dat de scholen tot zeker 6 april gesloten zijn. Als het RIVM-onderzoek later komt dan 6 april zullen de maatregelen zoals die zijn genomen verlengd worden en zullen de scholen nog langer dicht zijn, zei Slob. “Pas als het onderzoek klaar is wordt er een beslissing genomen of de scholen weer open gaan”, aldus de minister. Hij hoopt woensdag van het RIVM te horen wanneer het onderzoek precies klaar is.

Honderd gezinnen met coronapatiënten

Het onderzoek wordt door het RIVM uitgevoerd en er nemen honderd gezinnen met coronapatiënten aan deel. Verpleegkundigen leggen huisbezoeken af bij de gezinnen die deelnemen en nemen bloedmonsters af, en monsters uit neus en keel. Na twee tot drie weken doen zij dit nogmaals en vier tot zes weken later gebeurt dit nog een keer.

Het onderzoek werd half maart al aangekondigd en zou snel van start gaan, maar heeft vertraging opgelopen door gebrek aan de beschermende kleding die nodig is bij het afnemen van de monsters, laat de RIVM-woordvoerder weten. Deze kleding is inmiddels wel voorhanden en de eerste huisbezoeken zijn dinsdag afgelegd.

Het RIVM wilde het onderzoek aanvankelijk eerst alleen in Brabant uitvoeren, maar toen het virus zich in een razend tempo verder door Nederland verspreidde is besloten er een landelijk onderzoek van te maken. Voor zover bekend lopen er geen vergelijkbare onderzoeken in het buitenland en is nieuwe kennis belangrijk, aldus de woordvoerder, die het onderzoek om die reden ‘vrij uniek’ noemt.

