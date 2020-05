Hoe gaat de vriendinnengroep elkaar weer zien?

Een zonovergoten dag in het Noorderplantsoen in Groningen. Jongetjes met waterpistolen, een moeder smeert zonnebrand op een peutersnoetje. Het is, zou je zeggen, business as usual - op de waarschuwing aan de ingang van het park na, en de patrouillerende ‘city stewards’.

Herman Terpstra voert de eendjes samen met zijn achtjarige dochter Anniek. Hij heeft de persconferentie niet gezien, was toen net even met een vriend aan het lopen. Maar hij somt de regels op, voor zover ze hem zo te binnen schieten: de kapper mag wél, horeca binnenkort maar beperkt, uhm.. o’ ja, mondkapjes zijn verplicht straks in het openbaar vervoer. Duidelijker wordt het er bepaald niet op, vindt hij.

Het is veel informatie: veel data, veel uitzonderingen. “We gaan zien hoe het komt. Je merkt nu al dat het veel drukker is. Ik ben vrachtwagenchauffeur en zat eerst zowat alleen op de weg, nu is het alweer heel anders.”

Met tien vriendinnen zit meteen het terras vol

Op een kleedje in het gras liggen Leonie Wünker en Romy Krijnse Locker. Boek, koelbox, druiven, zak chips. De studentes zijn al zogenoemde ‘quarantainebuddies’ van elkaar sinds het begin van de coronacrisis. Maar de vaste groep van in totaal tien vriendinnen is al die tijd niet meer samen gekomen. “We mogen nu weer met tien mensen afspreken, maar hoe zie je dat in de praktijk voor je?”, vraagt Wünker zich retorisch af. “Als we met zijn allen op een terrasje gaan zitten met anderhalve meter afstand, houden we meteen het hele terras bezet.’’

Op een kleedje in het gras in het Noorderplantsoen in Groningen. Beeld Reyer Boxem

Krijnse Locker vermoedt dat de persconferentie bedoeld was om mensen weer hoop te geven. “Maar ergens is het ook gevaarlijk, want straks gaat het opnieuw mis en moeten alle versoepelingen weer worden ingetrokken.’’

De quarantainebuddies wandelen elke ochtend samen een rondje. Wünker: “Dat deden we anders nooit, maar het is eigenlijk best leuk. Vriendinnen vragen soms of ze mee mogen, maar dat kan dus niet. Later wel, maar nu niet. Ik denk dat we het wandelen er maar gewoon in houden, straks, als alles weer normaal is. En zo leidt zo’n crisis toch nog tot nieuwe hobby’s.’’

Vooral gemis: de kapper en de kroeg

Ook John en Ria Nijdam zijn aan de wandel, zoals zo vaak, ook al vóór corona. Een beetje onduidelijk is het allemaal wel, geeft John Nijdam toe. Maar erg veel zorgen maakt het stel zich er niet over. “We zijn gepensioneerd dus zijn altijd al veel thuis. Als je werkt is het natuurlijk een heel ander verhaal.’’

Wat Ria Nijdam het meest mist is de kapper, lacht ze, wijzend op haar grijze lokken. “En de terrasjes. Ons hele sociale leven, afspraken met vrienden, verjaardagen, dat doen we eigenlijk allemaal in de kroeg, dus dat kan nu niet. Maar och, dat komt wel weer.’’

