Hoe Elijah (19) de dupe is van de problemen in het leerlingenvervoer

Laatst nog, nam Elijah Delsink (19) uit Amsterdam net een hap van zijn boterham toen de taxi voor het leerlingenvervoer naar zijn school in het speciaal onderwijs ineens voor de deur stond. Twintig minuten eerder dan verwacht. Hij moest zijn tanden nog poetsen.

In het hoofd van de autistische Delsink ontstaat op zo’n moment chaos. Dat gebeurt ook als hij ineens veel langer op school moet blijven omdat de taxi er nog niet is. Of ’s ochtends vroeg op het schoolplein staat terwijl de conciërge de lichten nog niet aan heeft gedaan.

Door een landelijk tekort aan chauffeurs komen veel leerlingen uit het speciaal onderwijs die dagelijks gebruik maken van het leerlingenvervoer niet op tijd. De problemen spelen zowel op basis- als middelbare scholen. Chauffeurs draaien dubbele diensten om iedereen op school te krijgen. Het ophalen en brengen duurt daardoor veel langer dan normaal. In de middag beginnen de problemen opnieuw.

Sommige ouders brengen hun kinderen zelf

Sommige ouders brengen hun kinderen nu zelf, of huren uit wanhoop (dure) particuliere taxi’s in. De moeder van Delsink kan haar zoon zelf niet brengen. Vanwege een hartafwijking mag ze niet autorijden.

Marit Besseling reed haar 11-jarige dochter Silke de afgelopen twee weken zelf van en naar school. Ze heeft het tijdelijk zo met haar werk kunnen regelen, maar dit is geen structurele oplossing. “De eerste dag stond Silke klaar om vijf over half acht. De chauffeur kwam pas om tien over acht. Het was ook geen vaste chauffeur, hij was opgetrommeld. De volgende dag kwam er niemand. Bleek ze ineens in de tweede rit te zitten die pas om negen uur kwam.”

Binnenkort begint Silke met paardrijlessen op donderdag van vier tot zes uur. Als ze van het leerlingenvervoer afhankelijk blijft, lukt het niet om daar op tijd aan te komen. Dat heeft grote impact op het welzijn van haar dochter, zegt haar moeder. “Kinderen in het speciaal onderwijs hebben al een klein sociaal leven. Ze moeten het van school hebben, waar ze nu al een deel van mist, of van dingen als paardrijden. Ze heeft geen bak aan vriendinnetjes die ze open kan trekken als ze thuis komt.”

De school niet in de buurt

In Nederland volgen zo’n 70.000 leerlingen speciaal onderwijs omdat ze door een beperking, zoals bijvoorbeeld autisme of een spierziekte, niet in het reguliere onderwijs terecht kunnen. De dichtstbijzijnde basis- of middelbare school is niet altijd in de buurt, omdat de 264 scholen zich vaak weer specialiseren in een bepaald type leerling. Veel scholieren maken daarom gebruik van het leerlingenvervoer.

De opdracht om het vervoer te regelen ligt bij de gemeenten, die het weer uitbesteden aan commerciële vervoerders. Elijah Delsink uit Amsterdam wacht iedere ochtend op de taxi’s van Munckhof. Het bedrijf heeft aan het begin van het schooljaar via een brief aan de ouders laten weten dat ze er alles aan proberen te doen om de problemen op te lossen. “We proberen dit werk aantrekkelijk te maken door bijvoorbeeld een bonus te geven aan wie een nieuwe chauffeur aandraagt. Maar het verloop blijft groot in dit vak”, zegt woordvoerder Bas de Smit van Munckhof.

Volgens De Smit haken sommige mensen af omdat het geen fulltime baan is: het gaat om ochtend- en middagritten. Corona hielp ook niet mee. “Er waren te weinig ritten, waardoor chauffeurs zijn overgestapt naar de logistiek. Sommige scholen bleven wel open omdat ze een indicatie kregen, maar dan hielden de ouders hun kwetsbare kinderen thuis omdat ze bang waren dat ze corona op zouden lopen.”

De meest efficiënte route

Personeelstekort is niet de enige reden dat het niet goed gaat, zegt Marieke Boon van belangenorganisatie Ouders & Onderwijs, waar veel klachten van gezinnen binnenkomen. “Leerlingenvervoer is een soort pakketjesvervoer geworden. Er wordt nu gekeken naar wat de meest efficiënte route is om zoveel mogelijk kinderen op te pikken. Begin nou eens met kijken naar wat het beste voor het kind is.”

Boon hoort verhalen over kinderen van vier jaar die nu twee keer per dag anderhalf uur onderweg zijn terwijl ze nog geen vijftien kilometer verderop wonen. “Vind je het gek dat je zo onveilige situaties krijgt? Het loopt uit de hand door de lange reistijden. Zo’n chauffeur heeft dan te maken met acht overprikkelde kinderen.”

De problemen spelen al jaren en zijn door de personeelstekorten verergerd. Volgens Boon verslechterde de situatie zo’n vijftien jaar geleden toen het leerlingenvervoer een aanbesteding werd, een verplichting vanuit Europa voor alle overheidsuitgaven. “Gemeenten geven de opdracht nu vaak aan de grotere vervoerders die het goedkoopste, of duurzaamste zijn. Dat zijn niet per se de vervoerders die ervaring hebben in het werken met deze doelgroep. De kwaliteit voor de kinderen staat in ieder geval niet centraal.”

Ouders die ontevreden zijn, worden door de gemeente doorverwezen naar de vervoerder en vice versa, ziet Boon. ‘Toen er nog met verschillende kleine vervoerders werd gewerkt die gespecialiseerd waren in dit werk hoorden wij van ouders veel goede berichten. De chauffeurs wisten hoe ze met deze kinderen om moeten gaan. De lijntjes waren kort en het contact was goed. Dat kwam de sfeer in de bus ten goede.”

Munckhof zoekt nu personeel buiten bestaande groepen chauffeurs, zoals gepensioneerden die geen fulltime baan nodig hebben om rond te komen. Het werk geeft veel voldoening, zegt woordvoerder Smit. “Je bent niet alleen chauffeur maar ook pedagogisch medewerker, gesprekspartner en maatschappelijk werker ineen. Je hebt soms acht kids met een rugzak in je bus. Daar heb je de juiste mindset voor nodig.”

Overprikkeld aankomen op school

Niels Krol, schoolcoördinator bij het Aurum college in Lelystad, ziet soms leerlingen die compleet oververmoeid of overprikkeld aankomen op een schooldag. “Onze leerlingen zitten niet voor niks bij ons. Dit zijn geen luxepaardjes. Sommige leerlingen hebben al twee jaar thuis gezeten omdat er geen school was die paste. Ze komen van ver en je kunt niet verwachten dat ze zelfstandig genoeg zijn om van het openbaar vervoer gebruik te maken.”

Drie leerlingen op zijn school missen nu lessen omdat de problemen het onmogelijk maken om naar school te komen. Dat valt nog mee op zo’n tweehonderd leerlingen. Slechts 15 procent van de scholieren die naar het Aurum gaan, komen uit Lelystad zelf. De taxibusjes zijn daarom onmisbaar. Krol ziet dat een commerciële instelling steeds vaker een rol speelt bij vervoerders. “Als jij een leerling uit Harderwijk hebt kun je rechtstreeks rijden, maar je kunt er ook eerst twee uit Elburg oppikken. Dat scheelt zo’n bedrijf een taxi en een chauffeur. Het is zakelijk goed bedacht, maar het is niet altijd in het belang van het kind.”

Elijah Delsink, die nu in 5 vwo zit, heeft sinds begin van het schooljaar iedere ochtend stress. Komt de chauffeur op tijd? Kan hij zijn therapie in de middag volgen? De problemen zijn schadelijk voor zijn ontwikkeling, zegt hij. Vorige week was Delsink, die in 2020 een belangenorganisatie voor het speciaal onderwijs oprichtte, in Den Haag om te praten met politici die kamervragen stelden over het onderwerp.

De chaos heeft veel impact op hem. “Laatst moest ik in vijf minuten tandenpoetsen, mijn kleren uitkiezen en de taxi in. Mijn hele dag is dan al naar de knoppen. Ik heb bepaalde schema’s in mijn hoofd. Als daar iets van afwijkt, is mijn hele routine van de rails. Ik moet er al aan wennen dat er nu steeds een andere chauffeur is. Aan hoe hij eruit ziet, zijn stem, hoe hij rijdt.”

Voor de 11-jarige Silke lijkt er nu een oplossing te zijn gevonden. Ze werd deze week weer opgehaald met het bekende busje. Wel al om tien over zeven. Het is niet anders, haar moeder en vader kunnen in ieder geval weer naar het werk.

