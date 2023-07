Hoe elektrische auto’s de brand op het schip bij Ameland moeilijk te blussen maken

Bij de brand op vrachtschip Fremantle Highway is een dode gevallen, en zestien mensen raakten gewond. Bemanningsleden moesten om hun vege lijf te redden van boord springen.

Zo’n brand op zee is notoir lastig te bestrijden. Bij het blussen is het van groot belang dat essentiële delen van het schip intact blijven, waarmee zinken wordt voorkomen. Bovendien kunnen stroming en wind het blussen parten spelen.

Daarnaast moeten scheepspersoneel en de brandweer over specialistische vaardigheden en het juiste gereedschap beschikken, stelt Tom Hessels, adviseur energie- en transportveiligheid bij het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid. En de snelheid waarmee zij kunnen optreden is van groot belang.

Voor het scenario waarin de brand zich al heeft uitgebreid, zoals bij de Fremantle Highway, blijft volgens Hessels alleen nog de optie van complete evacuatie over. “De primaire voorwaarde voor het slagen van de inzet is een snelle melding van de brand, zodat die gedoofd kan worden. Het scenario begint namelijk klein, maar kan zich snel uitbreiden. Zodra het incident zich heeft uitgebreid en is geëscaleerd, zijn er op open zee nagenoeg geen repressieve mogelijkheden meer.”

Elektrische auto’s lastig te blussen

Wat de bestrijding van brand op de Fremantle Highway bemoeilijkt, is de lading die het schip verscheept: 2857 auto’s, waarvan 25 elektrische. Met name de elektrische auto’s zijn lastig te blussen.

In laatstgenoemde variant zitten meestal zogeheten Lithium-Ion accu’s. Die zijn opgebouwd uit een groot aantal cellen, waarin veel energie kan worden opgeslagen. Een batterij bevat daardoor veel afzonderlijke kleine ruimtes.

En het is juist die structuur van accu’s die blussen bemoeilijkt. “De batterij kan opnieuw herontsteken”, zegt Hessels. “Dit komt door een chemisch proces dat batterijcellen in de accu doet opwarmen. Hierdoor worden naburige cellen ook warm, waardoor de hitte zich uitbreidt over de hele batterij.”

“Omdat elektrische voertuigen zo zijn gebouwd dat water niet de batterij in kan – want als je door een plas water rijdt wil je ook niet dat water de batterij in komt – is koeling van de batterijcellen van buitenaf zeer lastig. Daarom is de enige manier om de brand te stoppen langdurig onderdompelen in water van de batterij”, vervolgt Hessels. Voor het blussen van een brandende elektrische auto is daardoor veel water nodig, soms wel duizenden liters.

Een van de mogelijke scenario’s is dat het schip zal zinken, stelt de kustwacht. Eerder maakte het schip nog flink slagzij. “De bemanning heeft acties kunnen ondernemen om het schip meer te stabiliseren.” Er zijn volgens de woordvoerder meerdere bergingsschepen onderweg. Die moeten de situatie onder controle krijgen, mocht het vrachtschip gaan zinken.

Milieu-risico’s Als de Fremantle Highway zinkt, kan een milieuramp ontstaan. Rijkswaterstaat zet “alles op alles om verdere milieuschade te beperken”, laat de organisatie weten. Samen met de kustwacht en bergingsbedrijven bekijkt de organisatie wat er moet gebeuren als de Fremantle Highway geborgen moet worden. “Ik hoop dat ons bespaard blijft wat er vijf jaar geleden gebeurd is”, zegt Henk Jan Bolding. De burgemeester van de gemeente Het Hogeland, in het noorden van de provincie Groningen, verwijst naar de ramp met het containerschip MSC Zoe in 2019. Die boot verloor tijdens een zware storm enkele honderden containers, wat zorgde voor vervuiling van de Noord- en de Waddenzee.

