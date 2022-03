Hoe Echt voor Barendrecht 20 van de 29 raadszetels opeiste

Als nummer twintig op een kieslijst kun je het normaliter schudden bij de gemeenteraadsverkiezingen. Zeker in een middelgrote gemeente zoals Barendrecht met een middelgrote raad. Maar op het gezicht van Luke Dik (24), de nummer twintig van de lijst Echt voor Barendrecht, is donderdag een brede glimlach te zien. Hij gaat namelijk gewoon de gemeenteraad in, zoals het er naar uitziet.

Echt voor Barendrecht (EVB) maakte dé klapper van de verkiezingen. De lokale partij sleepte in de gemeente onder de rook van Rotterdam 20 van de 29 zetels binnen. Dat is toch vrij uitzonderlijk in het huidige versplinterde politieke landschap. Aangezien de partij in principe vier wethouders levert, zit Dik met zijn twintigste plek waarschijnlijk veilig. “Ik heb genoeg tijd en heel veel zin in het raadswerk”, zegt Dik. “Mijn ambitie is om de afstand tussen jongeren en de politiek te verkleinen.”

Beduusd van deze grote uitslag

Donderdagmiddag verzamelt zich een zee van geel voor het provisorische pop-up-partijbureau van EVB in de oude winkelstraat van Barendrecht. Partijleden zijn toch wel wat beduusd van de grote uitslag en voelen de behoefte om even te kletsen in hun ‘politieke praathuis.’ Nicoline Blankenstein-Van Heugten straalt in haar felgele partij-jas. “Twintig, dat had ik nooit kunnen bedenken! Dit is het resultaat van vier jaar campagne voeren en zichtbaar zijn. We weten gewoon wat echt er speelt.”

Blankenstein-Van Heugten grijpt naar een stapel foldertjes in het partijkantoor. Op elke folder staat een wijk: Paddewei, Oranjewijk, Molenvliet. Voor elke wijk heeft EVB gerichte speerpunten opgesteld rond onderwerpen die belangrijk zijn. Een daarvan is een nieuwe manier van afval verzamelen. De huidige methode is rigoureus ingevoerd door het vorige college waar EVB geen onderdeel van was. “Dat beleid is tegen het zere been van heel veel mensen die geen inspraak kregen. Wij willen dat anders doen.”

Concurrentie in het hemd

Wat is het geheim van EVB? Het is de vraag die de mensen achter de partij krijgen. Wat is de formule om zo’n monsterscore te behalen en de concurrentie in het hemd te zetten?

Een van de antwoorden: ouderwets campagne voeren. Mensen op straat in Barendrecht zeggen het in koor: de gele hesjes waren overal. Niet alleen de afgelopen weken, maar de afgelopen vier jaar. De partij ging de wijken in en de deuren langs.

Veel voorbijgangers feliciteren dan ook de partijleden voor het partijbureau. “Het is ze zo gegund”, zegt Lia Heinen die fractievoorzitter Lennart van der Linden even aanschiet. Ze steekt haar vinger op. “Deze partij komt nou echt op voor de belangen van Barendrechters. Ik heb op ze gestemd en ben erg blij met deze uitslag.”

Er is nog een reden voor het succes van EVB, weet Heinen. De concurrentie krijgt met deze uitslag de rekening gepresenteerd. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen behaalde de lokale partij namelijk al 14 zetels, net geen meerderheid. Maar de overige zes partijen sloten met hun 15 zetels een ‘monsterverbond’, zoals veel inwoners het noemen. EVB bleef achter.

Opeens waren er zes wethouders, in plaats van de gebruikelijke vier in Barendrecht (48.000 inwoners). Dit werd één van de tien onderwerpen die EVB uitventte in de campagne: ‘minder wethouders is minder geldverspilling.’ Heinen: “Dat EVB werd uitgesloten na vier jaar goed besturen en een verkiezingswinst is ongelofelijk. Dat sentiment leeft hier heel sterk.”

Gebrek aan voortvarendheid in Den Haag

Wat ook heeft geholpen is dat EVB een lokale partij is, denkt fractievoorzitter Van der Linden. Lokale partijen doen het al langer goed bij de gemeenteraadsverkiezingen en bij deze verkiezingen stemde Nederland lokaler dan ooit. Van der Linden: “Mensen staan heel cynisch ten opzichte van de Haagse partijen. Dat hoor je op straat, dat mensen helemaal klaar zijn met de landelijke politiek. Er is weinig daadkracht, men belooft veel maar er gebeurt weinig.”

Het gebrek aan voortvarendheid in Den Haag zal ook te maken hebben met het versplinterde politieke landschap en al die politieke partijen in de Tweede Kamer, verwacht Van der Linden. “In dat opzicht heb ik voor de mensen goed nieuws: hier zullen ze van de versplintering geen last hebben.”

