Hoe duizenden kinderen uit Chili werden gestolen. ‘Iedereen vergat dat moeders hun baby’s helemaal niet weg wilden geven’

Naar schatting 25.000 Chileense kinderen werden vanaf de jaren zestig onder verdachte omstandigheden geadopteerd. Ook naar Nederland.

In Chili wordt een pas bevallen moeder met haar zoon opgenomen in het ziekenhuis. Orfelina Quezada verliest te veel bloed, maar haar zoon lijkt kerngezond. Toch krijgt de jonge moeder na een dag in het ziekenhuis te horen dat haar kind is overleden en zijn lichaam al is begraven. Zeventien jaar later staat die dode zoon in levenden lijve voor haar neus.

Het is slechts een van de vele verhalen over uit Chili gestolen kinderen, die de afgelopen jaren opdoken, zowel in Chili, Nederland als in andere landen waar kinderen werden geadopteerd.

In de podcast De Gestolen Kinderen die Trouw de afgelopen weken publiceerde, beschuldigen Chileense vrouwen de Nederlandse Truus Kuijpers van het stelen van hun kind. Quezada zegt dat Kuijpers erbij was toen haar verteld werd dat haar zoon was overleden.

Duizenden verdachte adopties

Beschuldigingen aan haar adres klonken jaren geleden al in Chili. Die staan niet op zichzelf, en zijn in feite maar een klein verhaal in een veel grotere geschiedenis. De afgelopen tien jaar werd duidelijk dat er, met name tijdens de dictatuur van Augusto Pinochet, duizenden kinderen onder verdachte omstandigheden bij hun moeder zijn weggehaald en ter adoptie zijn aangeboden.

“Moeders zijn voor de gek gehouden en hun baby’s zijn ontvoerd”, zegt de Chileense journalist Paulette Desormeaux. Ze werkte voor media in Chili en Europa, deed onder meer onderzoek naar adopties uit haar land en volgt het onderwerp al jaren. In haar ruime en lichte appartement in Santiago vertelt ze erover.

“Stel je voor”, zegt ze. “Stel je voor: je bent ongeletterd, je wordt je hele leven al gediscrimineerd omdat je inheems bent. Je spreekt geen Spaans, alleen Mapuche (de taal van de grootste inheemse bevolkingsgroep van Chili, red.) en je bevalt in het ziekenhuis.

“De artsen die je hebben geholpen, vertellen je dat je baby dood is geboren. Je zegt: ‘Mag ik mijn baby zien?’ De artsen vertellen je dat je baby al is begraven. Je vraagt waar je baby is begraven. Gewoon, zeggen zij, waar we alle baby’s begraven. Wat doe je? Wat kun je doen? Wie kun je om hulp vragen?”

Helemaal niemand, was decennialang het antwoord.

Netwerken die baby’s weghaalden

Onderzoeksjournalisten van het platform Ciper publiceerden in 2014 voor het eerst over een netwerk van priesters, artsen, sociaal werksters, notarissen en verloskundigen, dat kinderen weghaalde bij hun moeders om hen ter adoptie aan te bieden.

Niet alle kinderen gingen naar het buitenland. De journalisten van Ciper concludeerden dat baby’s uit rijkere gezinnen vaak naar Chileense echtparen gingen, terwijl de armere en inheemse kinderen naar het buitenland werden gebracht.

“Na die publicaties realiseerden honderden moeders zich ineens: ik ben niet de enige”, zegt Desormeaux. “En wij als journalisten realiseerden ons ineens: er is hier sprake van een patroon. Van patronen. Er zijn heel veel netwerken geweest die kinderen ontvoerden.”

Chileense onderzoeksrechters namen adopties uit het land onder de loep en concludeerden in 2019 dat er van de jaren zestig tot in de jaren negentig naar schatting rond de 25.000 Chileense kinderen onder verdachte omstandigheden ter adoptie zijn aangeboden. Twintigduizend moeders meldden zich bij de rechters met een verdacht verhaal over het verlies van hun kind. Orfelina Quezada was een van hen.

Die verdachte omstandigheden variëren van niet-kloppende of incomplete dossiers, tot bewijzen dat tegen moeders is gezegd dat hun gezonde kinderen waren overleden. Ook dat onderzoek liet zien hoe professioneel de netwerken opereerden, die kinderen tegen de wil van hun moeder weghaalden. Er was geen sprake van gerommel in de marge: rechters werkten eraan mee, net als notarissen, artsen, sociaal werkers, geestelijken enmedewerkers van vliegtuigmaatschappijen.

“Dit is niet iets wat enkel gebeurde tijdens de dictatuur”, zegt Desormeaux. “Vanaf de jaren zestig tot in de jaren negentig zijn kinderen gestolen. Maar tijdens de dictatuur was het zo makkelijk om te doen, snap je?”

Leven onder de dictatuur

Chili leefde van 1973 tot 1990 onder dictatuur van Augusto Pinochet. Tijdens zijn bewind zijn duizenden politieke tegenstanders vermoord en gemarteld, meer dan 100.000 mensen werden gearresteerd. “Veel van die mensenrechtenschendingen zijn al langer bekend”, zegt congreslid Boris Barrera, “maar het ontvoeren van kinderen is heel lang onzichtbaar geweest.”

In januari van dit jaar werd een motie van hem aangenomen die oproept tot het oprichten van een ‘waarheids- en reparatiecommissie’ voor kinderen en ouders die slachtoffer zijn van foute interlandelijke adopties. In 2019 stelde het parlement, na een onderzoek dat Barrera leidde, al officieel vast dat kinderen van hun ouders zijn gestolen om ter adoptie te worden aangeboden in het Westen.

Tijdens de dictatuur hadden Chilenen amper rechten, legt Desormeaux uit. Dat gold al helemaal voor vrouwen, en nog meer voor inheemse vrouwen. Daarbovenop had de katholieke kerk in het land een enorme invloed. Het verklaart waarom Kuijpers - die in Chili bekendstaat als ‘de Nederlandse non’ of ‘zuster Gertrudis’ - decennialang kon doen waar ze door meerdere moeders van wordt beschuldigd.

“Vrouwen wier kind is ontvoerd konden nergens terecht”, zegt Desormeaux. “Ik heb vrouwen gesproken die niet naar de politie zijn gegaan omdat die hen toch niet zou geloven. Ik heb ook moeders gesproken die wel naar de politie zijn gegaan. En die geloofde hen inderdaad niet. Of het interesseerde ze gewoon niet.”

Beeld Gemma Pauwels

Kuijpers, die in januari 2023 is overleden, ontkende dat zij ooit betrokken is geweest bij adopties die niet in de haak waren. Volgens haar liegen alle moeders die zeggen dat hun kind is gestolen, omdat zij zich schamen dat ze zelf niet voor hen konden zorgen. Zij zei dat Quezada haar zoon in een ziekenhuis in het zuiden van Chili had achtergelaten, en dat het jongetje toen via een rechter in haar kindertehuis terecht is gekomen.

De onbeantwoorde vraag

Desormeaux vindt dat moeilijk te geloven. “Ik geloof de moeders”, zegt ze stellig. “Ik geloof niet dat 20.000 moeders liegen, alleen maar omdat ze zich schamen. Ik denk dat de non loog.” Ook zij sprak met meerdere moeders die zeggen dat Kuijpers hun kind zonder hun medeweten naar Nederland bracht. “Hun verhalen lijken op elkaar. De non vertelde hen soms dat hun kind naar het buitenland moest voor een opleiding, en dat die terug zou komen.

“Of ze liet vrouwen een document ondertekenen dat ze niet konden lezen. Sommige vrouwen werd na de bevalling in het ziekenhuis verteld dat ze een papier moesten ondertekenen om hun baby mee naar huis te mogen nemen. Maar eigenlijk stond er op dat formulier dat ze hun baby weggaven om geadopteerd te worden.”

De nog altijd onbeantwoorde vraag is hoe het kon dat zoveel mensen betrokken waren bij het bedotten van moeders of het vervalsen van papieren. Het is een antwoord dat de Chileense onderzoeksrechters niet hebben, of nog niet hebben. Hun strafrechtelijk onderzoek loopt nog, en er is vooralsnog niemand aangeklaagd. De rechters hebben al wel gewaarschuwd dat het hoe dan ook moeilijk zal worden individuen aan te klagen vanwege de verjaringstermijn van veel zaken.

Volgens sommige onderzoekers was het tijdens de dictatuur beleid om kinderen van arme en inheemse vrouwen naar het buitenland te brengen. Het zou een manier zijn geweest om de bevolking ‘wit te wassen’ en armoede uit te bannen. Anderen gaan ervan uit dat er grof geld werd verdiend aan de kinderen en er zijn ook onderzoeken die laten zien dat de katholieke kerk in enkele gevallen adopties gebruikte om uit misbruik geboren kinderen weg te sluizen.

Desormeaux denkt dat het nog weer anders zit. “Ik heb hier veel over nagedacht. En eigenlijk denk ik dat heel veel mensen echt dachten dat ze het juiste deden.” Veel Chilenen én Europeanen dachten echt dat kinderen hoe dan ook het beste zouden kunnen opgroeien in Europa, denkt ze. “Maar daarbij vergaten ze dat de moeders hun kinderen helemaal niet weg wilden geven.”