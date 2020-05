Hoe draag je een mondkapje het beste? De do’s en don’ts op een rij

Veel nut hebben ze niet, de niet-medische-mondkapjes die vanaf 1 juni verplicht zijn in het openbaar vervoer. Toch adviseert het kabinet ze te dragen, op basis van enkele studies die een licht positief effect laten zien bij het dragen van een mondkapje. Omdat het in de trein of bus lastig kan zijn om anderhalve meter afstand te houden worden mondkapjes als extra veiligheidsmaatregel verplicht gesteld in het openbaar vervoer. Hoe komt u aan deze mondkapjes en hoe draagt u ze het beste? Enkele do’s en don’ts.

Wel doen:

Do: Draag vanaf 1 juni een mondkapje in het openbaar vervoer. Als u zonder mondkapje in het ov zit, krijgt u een waarschuwing of boete.

Do: Thuis een mondkapje in elkaar naaien kan iedereen. De rijksoverheid komt binnenkort met een instructie hoe mensen het beste een mondkapje kunnen maken. Daarbij zal materiaalgebruik vermoedelijk een rol spelen: uit een recente Amerikaanse studie blijkt dat een combinatie van laagjes katoen, zijde en chiffon het beste werkt, zoals een hoogwaardig mondkapje ook is opgebouwd uit laagjes. Een andere tip is een driedubbele laag keukenpapier tussen twee lagen stof, keukenpapier heeft een filterende werking.

Mocht u die stoffen niet op voorraad hebben; een studie in 2013 vergeleek de werking van verschillende huishoudelijke materialen tegen virusdruppeltjes. Stofzuigerzakken werken het beste, gevolgd door een theedoek. Gewoon katoen werkt minder goed. In alle gevallen is het essentieel dat het kapje haarfijn aansluit op het gezicht: een kleine opening zorgt dat de efficiëntie van een mondkapje met tientallen procenten afneemt.

Do: Een mondkapje kopen kan natuurlijk ook. Webwinkels, drogisterijketens en winkels als bijvoorbeeld Hema hebben al aangekondigd de kapjes te gaan verkopen. Supermarkten denken er over na.

Don’t: Sla geen sjaal om het gezicht, zoals de Veiligheidsraad in België suggereert. Dat zei RIVM-directeur Jaap van Dissel donderdag in de Tweede Kamer. Sjaals laten het virus waarschijnlijk gemakkelijk door, enigszins afhankelijk van het weefsel.

Don’t: Kapje op, kapje af. Het klinkt misschien als een mieterse spelvorm voor een kennisquiz. Maar in dit geval is het belangrijk een mondkapje op te houden er ervan af te blijven. Een sigaretje op het perron? Niet doen. Een snack? Ook niet doen. Eten of drinken is er in de trein even niet bij. Het liefst blijft u van het kapje af, ook bij kriebel of een nies. De buitenkant van het kapje kan in theorie besmet zijn geraakt en dus is het zaak het kapje na gebruik voorzichtig via de achterkant van het hoofd te trekken en het mondkapje na gebruik goed te reinigen, bijvoorbeeld door het op zestig graden te wassen, of een nieuwe te gebruiken.

Don’t: Een mondkapje dragen is geen vrijbrief om in de supermarkt of het museum de anderhalvemeterregel te negeren. Dit is één van de psychologische effecten van een masker dat deskundigen vrezen: met een mondkapje waant men zich veiliger. Mensen wordt nadrukkelijk verzocht om de anderhalve meter in acht te nemen, ook met een masker op het gezicht, en thuis te blijven bij iedere vorm van coronaklachten.

Overigens heeft een mondkapje ook positieve psychologische effecten, zoals een gevoel van alertheid en urgentie. Mét het mondkapje op winnen we samen de strijd tegen het virus, is het idee.

