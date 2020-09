Hoe deze Rotterdamse mbo-instelling haar lessen coronaproof maakt

Aan het plafond hangt een camera en is een microfoon ingebouwd: welkom in een ‘future classroom’ van het Albeda in Rotterdam. Op deze mbo-instelling, met 120 opleidingen en 21.000 studenten, krijgen studenten straks om en om weer fysiek les. Met deze methode zal het Albeda op een bezettingsgraad van maar liefst 50 procent kunnen komen.

In het lokaal zitten nu zo’n zes studenten van de opleiding Fastfoodservice, keurig verdeeld en met anderhalve meter afstand van elkaar. De tafels naast elke student zijn afgeplakt met geel-zwart tape. Naast docent Misha Gilberts staat een beeldscherm naar de klas gedraaid, waarop de andere helft van de klas is te zien. Zij volgen de les vanuit een ander klaslokaal, en vanaf volgende week vanuit huis.

Gilberts schakelt moeiteloos tussen de studenten voor hem en de gezichten op het scherm. Wie een vraag heeft – digitaal of fysiek – steekt zijn of haar hand op. Gilberts betrekt zijn studenten bij de les en frist nog even een ieders geheugen op met een terugblik op vorig jaar. Dat gaat niet altijd even makkelijk met de studenten die de les online volgen: niet alle microfoontjes doen het en ze zijn snel afgeleid door wat er om hen heen gebeurt.

De studenten in de klas zijn blij weer op school te kunnen zijn. Sydney Trotsenburg (17) had er moeite mee dat de scholen lange tijd dicht waren. “Mijn hele ritme was weg. Nu heb je weer een vorm van dagbesteding, en je ziet elkaar. Soe Delgado (18) vult aan: “Je bent hier op school toch minder snel afgeleid.” Trotsenburg knikt: “Thuis staat je tv aan of je laptop met series. Je gaat makkelijk even de stad in. Jongens gaan gamen, meisjes gaan shoppen. Hier op school krijg je weer een beetje je motivatie terug.”

Best koud, want de ventilatie kan niet uit

Het is alleen een beetje koud, moppert een student. Ja, zegt Gilberts, de ventilatie kan nu eenmaal niet uit. Het is een van de landelijk opgelegde maatregelen om het virus buiten de deur te houden. Verder geldt ook hier bij het Albeda de anderhalve meter-verplichting en zijn in sommige praktijklessen, waar afstand houden lastig is, mondkapjes verplicht. Naast elke deur hangt een sticker met hoeveel studenten er maximaal in het lokaal mogen.

De afstand is de grootste uitdaging, stelt collegevoorzitter Ron Kooren. “Het is voor iedereen goed opletten. Vanaf volgende week gaan we echt los, maar ook deze week zijn er al lessen en bijeenkomsten geweest, en ik heb nog geen grote vraagstukken op mijn bureau gehad. Het was een flinke organisatie en ik vind het heus spannend volgende week, maar we zijn goed voorbereid.”

Is het Albeda een voorbeeld voor andere mbo-instellingen? Dat weet Kooren niet. “Ik vind dat we een plicht hebben naar de studenten toe om ervoor te zorgen dat studenten elkaar, maar ook hun docenten, weer kunnen ontmoeten. Je moet er als onderwijsinstelling voor ze zijn. Ik ben kritisch op hogescholen en universiteiten, die voornamelijk aan afstandsonderwijs doen. Dat is als eerstejaars niet prettig. Misschien lopen wij in het mbo dan in het algemeen wel voor. Of althans, wij proberen ook maar het beste van de situatie te maken.”

Spannend is het dus de komende tijd zeker, maar angstig zijn ze niet op het Albeda. Leerling Trotsenburg: “Als ik corona krijg, zal het toch meer een griepje voor mij zijn. Maar ik let wel op, want ik heb ook een opa en een oma.” Delgado: “Ik ook niet. Ik heb meer angst of er straks wel werk voor mij is, dan de angst om echt ziek te worden.”

Loopt het Albeda College voorop? Een bezetting van 50 procent is wel het maximale wat scholen aankunnen, volgens de MBO Raad. Het Albeda heeft meerdere locaties, wat het gemakkelijker maakt de ruimte maximaal te benutten en te zorgen dat iedereen daarbij veilig blijft. Volgens de MBO Raad is 30 procent het minimale uitgangspunt, en een bezettingsgraad van 50 procent, zoals bij het Albeda, best bijzonder. De start verliep in elk geval over het algemeen goed: de MBO Raad hoorde deze week nog geen verhalen van scholen waar het in de soep liep.

