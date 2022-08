Hoe denkt de stedeling over de boeren? In Haarlem maken ze zich vooral zorgen om klimaat en milieu

Hoe kijken stadsbewoners aan tegen de stikstofcrisis en de boerenacties? De overheid heeft te lang gewacht met maatregelen die klimaatverandering tegengaan, klinkt het op de biologische boerenmarkt in Haarlem.

“Mijn vader is voor de regering, mijn baas is voor de boeren en ik zit er eigenlijk tussenin,” vertelt Leonie (36) vanachter haar marktkraam met kleurrijke veldbloemen. Het is nog vroeg op de biologische boerenmarkt in Haarlem en daarom heeft ze wel tijd om wat vragen over de stikstofcrisis te beantwoorden. Toch wil ze liever niet met haar achternaam in de krant, uit angst voor negatieve reacties.

Als marktkoopvrouw verkoopt ze bloemen van een biologische boer. Daarom is ze goed op de hoogte van de plannen van het kabinet, al volgt ze het onderwerp verder niet in de media. “De waarheid ligt toch in het midden,” meent ze. Leonie vindt het vervelend dat het tegenwoordig lijkt alsof je enkel voor of tegen de stikstofplannen van het kabinet kan zijn. “Ik behoor eigenlijk tot een derde partij,” stelt ze.

Op de wekelijkse boerenmarkt komen klanten die zich vooral bekommeren om klimaat en milieu. Daarom doen ze hier hun boodschappen. Ook al liggen de prijzen hoger dan in menig supermarkt.

Stijgende prijzen

Ook Bokko de Boer (83) en Ingrid Bezemer (77) stappen iedere week op de fiets voor een bezoekje aan het marktplein. Het stel maakt zich zorgen over de huidige droogte en de gevolgen van klimaatverandering voor ontwikkelingslanden. Hun boodschappen doen ze daarom het liefst duurzaam.

Toch worstelen ze met de hoge prijzen op de markt: “De producten zijn alweer duurder geworden”, meent Bezemer. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat biologische landbouw kleinschaliger is en vaak een lagere opbrengst heeft.

Op de markt vinden bezoekers en marktondernemers dat de overheid meer zou moeten doen om de biologische manier van boeren te ondersteunen, zodat hun producten goedkoper aangeboden kunnen worden. Een ander veelgehoord verwijt is dat de overheid te lang heeft gewacht met maatregelen die het klimaat beschermen. Onze huidige manier van leven put de aarde uit, zegt marktkoopvrouw Leonie. Al is dat volgens haar niet de schuld van de boeren. “We zijn gewoon met teveel mensen”, denkt ze.

Veroordelen protesten

Ook Bezemer denkt dat Den Haag de problemen te lang voor zich uitgeschoven heeft. “Nu moeten er ineens drastische maatregelen worden genomen.” Ze heeft dan ook begrip voor de paniek die is ontstaan onder de boeren na de aankondiging van de stikstofplannen van het kabinet.

Toch klinkt er op de markt weinig begrip voor de boerenacties van de afgelopen weken. Boeren blokkeerden wegen en brachten de verkeersveiligheid in het geding. “Dat ze protesteren is begrijpelijk, maar dit ging te ver” zegt Wim Heremans (63), die zojuist zijn boodschappen heeft gedaan op de markt.

Bewondering voor de Nederlandse boer

Tegelijk spreekt hij zijn bewondering uit voor de Nederlandse boer. “Wij zijn een van de beste in de wereld als je kijkt naar opbrengst en verbruik.” Hij zou het zonde vinden als die kennis van de Nederlandse agrarische sector verloren zou gaan.

Daarom bedacht hij afgelopen week tijdens zijn verblijf in het buitenland een oplossing. Het viel hem op dat er in landen zoals Spanje en Portugal veel ruimte beschikbaar is. “Een oplossing op de korte termijn is dat boeren daar naartoe verhuizen”, zegt Heremans.

Vanachter haar veldbloemen kiest Leonie liever voor een oplossing via de middenweg. “Beide partijen moeten water bij de wijn doen, zodat er uiteindelijk weer een balans tussen boeren en de natuur kan ontstaan.”

