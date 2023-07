Hoe de onderwereld Oost-Groningen door een gewelddadige drugsvete in zijn greep krijgt

De onderwereld heeft het dunbevolkte Oost-Groningen geschokt. Nadat onschuldigen slachtoffer werden, regeert de angst. ‘Als we niet oppassen worden we gekaapt door de onderwereld’, zegt burgemeester Jaap Kuin van Pekela.

Een kogelgat in het raam van de hoekwoning is provisorisch dicht gelijmd. Eerder deze maand stond hier in alle vroegte een jongeman in de voortuin. Hij zette een wapen tegen het raam en schoot. De bewoner van het huis, gelegen in een rustige straat in Oude Pekela, dook net op tijd weg. Ze kroop over de grond naar haar achterdeur en belde in paniek haar familie en de politie.

De vrouw, die niet met haar naam in de krant wil, is nog altijd hevig aangedaan en doodsbang. Vanachter de half open houten poort vertelt ze dat haar man deze ochtend voor het eerst weer naar zijn werk ging. Ze krijgt slachtofferhulp. De politie vertelde haar dat het om een ‘vergissing’ zou gaan: criminelen hadden vermoedelijk een ander doelwit op het oog.

Oost-Groningen is afgelopen maand opgeschrikt door hevig geweld. Het begon met een steekincident bij de lokale ijssalon in Winschoten. Nog diezelfde dag raakten twee mannen gewond nadat iemand hen beschoot op een industrieterrein. Een paar dagen later volgde een beschieting op een sportcafé in het centrum en probeerden jonge jongens op peperdure Balenciaga-schoenen een club op het marktplein te beschieten. Inmiddels is één aanhouding verricht.

Gekaapt door de onderwereld

In Oude Pekela, een dorp verderop, wist de eigenaar van een kapsalon niet wat ze zag, toen ze ’s ochtends een kogelgat in de ruit aantrof. De ondernemer bleek het tweede onschuldige slachtoffer in het dorp. Bronnen vertellen Dagblad van het Noorden dat alle incidenten voortkomen uit een conflict tussen twee rivaliserende groepen die tot hun oren in de (drugs)criminaliteit zouden zitten. De dreigende situatie was reden om volksfeest ‘De Nacht van Winschoten’ af te gelasten.

Een sportcafé in Winschoten is afgelopen maand beschoten. Beeld Stefan Keukenkamp

Niet eerder drong de Oost-Groningse onderwereld op deze schaal en zo zichtbaar door tot de bovenwereld. “Ik wist niet dat het zo erg was”, bekent burgemeester Jaap Kuin van de gemeente Pekela. “We mogen in onze handen knijpen dat er geen doden zijn gevallen.” De PvdA’er is na de twee schietincidenten in zijn gemeente meteen naar de getroffenen gegaan. Hij bevestigt dat het ‘vergissingen’ waren. De angst die Kuin zag maakt hem woedend. “Potverdorie, als we niet oppassen worden we gekaapt door de onderwereld.”

De vrees voor criminelen heerst al langer in zijn gemeente. Vorig jaar ontplofte een drugslab midden in een woonwijk. “Er is een enorme angst om met de politie te praten”, zegt hij. “Dat betekent dat de onderwereld veel te dichtbij komt.”

De onrust sloeg afgelopen weken over naar Groningen stad, waar een explosief afging bij de deur van een tandenbleeksalon in de Herestraat. De politie onderzoekt een mogelijk verband met de andere incidenten. De eigenaar, die ook ruimtes in zijn salon aanbiedt aan zelfstandige ondernemers, is een donatie-actie gestart wegens de “aanslag op ons levenswerk”. “De impact is enorm”, laat de eigenaar weten. Hij wil anoniem blijven. “Los van de immense materiële schade is het ook een aanslag op de straat en het winkelgebied van Groningen.” Volgens hem hebben de aanslag en het geweld niet direct met hem of zijn bedrijf te maken.

Beeld Bart Friso

Politie geen basisvoorziening

Drugsproblematiek en de gevolgen ervan zijn in Groningen een groeiend probleem. Vooral het dunbevolkte Ommeland is een voedingsbodem voor georganiseerde criminaliteit, bleek eerder dit jaar uit het rapport ‘Ondermijning in het Ommeland’. Het gebied ligt aan de Duitse grens, heeft zeehavens en er zijn veel transportbewegingen.

Onderzoekers zagen hoe inwoners steeds meer begrip hebben voor drugshandel, mede vanwege het hoge drugsgebruik in de regio. Ook hebben lokale criminele investeerders meer draagvlak dan de afwezige overheid, waartegen een groot wantrouwen bestaat. “Het is een arm gebied”, zegt onderzoeker Edward van der Torre, een van de auteurs van het rapport over ondermijning. “Voor Groningers kan de criminaliteit een vorm van overleven zijn.”

Kritiek op Den Haag

Het Rijk gaf afgelopen jaar miljoenen aan gemeenten in het hele land om te voorkomen dat jongeren (verder) afglijden naar de criminaliteit. Maar dat zijn stedelijke gebieden, zegt Van der Torre. “In een arm buitengebied zoals Groningen waar van alles samenkomt is geld van het Rijk óók hard nodig. Het zou dezelfde urgentie moeten hebben of misschien wel juist meer urgentie, maar dat heeft het niet.”

Ook burgemeester Kuin is kritisch op Den Haag. De politie is “geen basisvoorziening meer” op het Groningse platteland, maar “een schaars goed”, schreven de onderzoekers. “Er is veel aandacht voor grote steden, maar die politiecapaciteit is weggetrokken van het platteland”, zegt Kuin. “Ik probeer daar aandacht voor te vragen, maar je vecht tegen een systeem.”

De volledige naam van de saloneigenaar is bekend bij de hoofdredactie.

