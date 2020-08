Hoe de moord op Bas van Wijk in Amsterdam politiek werd

De politie in Amsterdam zoekt nog ooggetuigen en videobeelden van de moord op Bas van Wijk uit Badhoevedorp. Hij werd zaterdagavond doodgeschoten op een strandje bij park De Oeverlanden in Amsterdam. Hoewel over de toedracht nog veel onduidelijk is, verwijten rechtse opiniemakers en politici hun tegenstanders ‘wegkijken’ en meten met twee maten.

Ooggetuigen zeggen tegen verschillende media dat Van Wijk (24) de verdachte had aangesproken toen die een Rolex van een vriend wilde stelen. De man schoot vervolgens op Van Wijk, die geraakt werd door twee kogels en overleed. De schutter maakte zich uit de voeten en is nog niet gevonden. De politie onderzoekt het Rolex-motief, maar houdt ook rekening met andere scenario’s.

Verkiezingen volgend jaar

Al snel plaatste de politie een signalement op Twitter. De verdachte zou een man tussen de twintig en dertig jaar zijn, met een lichte huidskleur, zwarte krullen, een mager postuur, een sikje, hoed en blauwe zwembroek. Het bericht werd weer ingetrokken, vanwege twijfel over het signalement. Volgens verschillende ooggetuigen had de verdachte een lichtgetinte huidskleur.

Op sociale media bestaat geen twijfel over diens achtergrond. Onder de hashtag #gerechtigheidvoorbas delen twitteraars hun verontwaardiging. De moord zou genegeerd worden door de ‘mainstream media’, die eerder onevenredig veel aandacht besteedden aan uit Amerika overgewaaide Black Lives Matters (BLM)-demonstraties. Volgens opiniemaker Jan Roos kwamen de kogels ‘niet alleen uit het pistool van de dader, maar ook uit de van de mainstream media (sic.), de deugBN’ers, de wegkijkpolitici en de fatsoenspolitici. U heeft bloed aan de handen’.

Ook rechtspopulistische politici laten van zich horen. Thierry Baudet (Forum voor Democratie) schrijft op Instagram dat hij woest is ‘om de oorverdovende stilte over (Van Wijks) dood vanuit gevestigde politiek en media – zeker na hun maandenlange “BLM” campagne’. Baudet koppelt de moord aan de ‘voort etterende immigratie/integratie problematiek en het niet durven benoemen van hardnekkige problemen’. Geert Wilders twitterde maandag: “WAAR IS DE OPHEF NU?” Gisteren verbond de PVV-leider de moord op Van Wijk aan een dodelijke steekpartij in Scheveningen op maandagavond: ‘De stranden lijken wel Marokko of Turkije. We moeten NL terugveroveren’. Wilders sluit zijn tweet af met #PVV2021, de hashtag die hij gebruikt voor de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar.

Demonstratie aangevraagd

Met name de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema, die begin juni de BLM-demonstratie op de Dam bezocht, moet het ontgelden, omdat zij nu onzichtbaar zou zijn. Halsema bracht gisteren via Het Parool haar medeleven over aan de nabestaanden van Van Wijk: “Alles wijst erop dat hij een onschuldig slachtoffer is, die de hoogste prijs heeft betaald voor zijn moed.”

Voor komende zondag is een demonstratie aangevraagd op de Dam in Amsterdam. Na het volgens coronarichtlijnen te drukke BLM-protest, waren demonstraties niet langer toegestaan op het plein.

Aan ‘Hart van Nederland’ laat de familie van Van Wijk weten dat zij Bas in besloten kring zullen herdenken. Of zij achter de demonstratie staan is onduidelijk.

