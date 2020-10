Hoe de arrestatie van een agent door een agent totaal ontspoorde

Etnisch profileren? Zijn uiterlijk had volgens politie-inspecteur Herman H. niets te maken met het besluit om de man aan te houden. “Nul. Ik maak geen onderscheid tussen mijn overleden zoon, die beperkingen had, die onbekende Eskimo of de allochtone collega’s”, verklaarde verdachte H. in de rechtbank van Zwolle. “We zijn allen gelijk in de ogen van God.” Excuses kwamen niet over zijn lippen.

H. (55) moest gisteren voor de rechter verschijnen omdat hij Anis Raiss een nacht in de cel zette. Samen met zijn broer en vader toog die man met Marokkaanse wortels (33) in mei 2016 naar het politiebureau van Enschede. Hij wilde hen helpen om aangifte te doen van oplichting, maar de agenten achter de balie wilden hem niet te woord staan.

Raiss legde hen uit dat hij bij de Nationale Politie werkte. Dat konden zijn collega’s niet geloven. De situatie liep uit de hand toen bleek dat Raiss zijn naam niet wilde geven. ‘Wie zegt hier dat hij agent is?’, zei H. de hal van het politiebureau binnenlopend. De inspecteur wilde in een aparte ruimte met Raiss praten, maar die weigerde. ‘Dan ga ik je aanhouden, linksom of rechtsom.’ Raiss werd uiteindelijk een nacht vastgehouden.

Hardhandige arrestatie

Hij deed aangifte, onder meer van belediging en mishandeling. Zo werd de broek van Raiss kapot gerukt tijdens de hardhandige arrestatie. Er waren inderdaad meerdere strafbare feiten gepleegd, oordeelde het Openbaar Ministerie in 2017. Maar tot vervolging kwam het niet. Op voorwaarde dat de politie intern maatregelen zou treffen, werd de zaak geseponeerd. H. werd berispt. Maar die tik op de vinger werd een jaar later weer vernietigd.

Dat de zaak nu toch nog voor de rechter is gekomen, is te danken aan H. zelf. Hij dwong vervolging af met een zogeheten artikel-12-procedure. “Dit is voor mij een erezaak”, zo verklaarde hij zijn besluit om naar het gerechtshof te stappen. “Ik heb geen strafbare feiten gepleegd, nu niet en toen niet.” H. hield Raiss naar eigen zeggen aan omdat hij weigerde zich te identificeren, volgens de inspecteur een rechtmatig besluit. “Ik kan niet leven met een onterechte beschuldiging.”

Volgens Raiss heeft H. zich niet laten leiden door de wet, maar door zijn vooroordelen en driften. Hij is ervan overtuigd dat hem dit niet was overkomen als hij een blonde jongeman was geweest. “Ik hunker naar erkenning”, zo zei hij in de rechtszaal. “Erkenning dat er fouten zijn gemaakt. Alleen dat kan een fundament vormen waarop ik mijn herstel kan bouwen.” De dertiger, die stelt een posttraumatische stresstoornis aan het incident over te hebben gehouden, is inmiddels arbeidsongeschikt verklaard. Hij werkt niet meer bij de politie.

De rechter doet over twee weken uitspraak.

