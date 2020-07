Hoe corona te bedwingen? Het gedrag van de burger is doorslaggevend

Minister Ferd Grapperhaus van justitie en Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, zien geen reden tot snel ingrijpen, nu het RIVM deze week bekendmaakte dat het aantal besmettingen sterk is gestegen. Dat zal tot teleurstelling leiden bij de vier deskundigen die door zorgminister Hugo de Jonge zijn gevraagd om mee te denken over bestrijding van het virus. Zij adviseerden donderdagavond snel in te grijpen. Laaien de branden volgende week weer op, zonder de geadviseerde maatregelen?

De vier deskundigen pleiten onder meer voor mondkapjes in de horeca en bij contactberoepen, voor sterker bron- en contactonderzoek en quarantainemaatregelen voor Nederlanders die uit risicogebieden komen. Want het virus voelt zich weer beter in Nederland, dankzij het gedrag van met name jongeren en jongvolwassenen.

Toch vinden de vier deskundigen het te makkelijk om alleen beschuldigend naar ongehoorzame burgers te wijzen. Mensen houden geen afstand omdat regels en beleid onduidelijk en dubbelzinnig zijn, stellen zij. Voor cafés, luchtvaart, kermissen en demonstraties gelden verschillende criteria. De overheid zal dat beter moeten uitleggen.

Gericht op jongeren

Doe dat dan vooral in gerichte campagnes die ons bij de les houden, zegt hoogleraar theoretische epidemiologie aan de Universiteit Utrecht Hans Heesterbeek. Als uit de cijfers bijvoorbeeld blijkt dat vooral jongeren het virus bij zich dragen, is dat de groep waarop communicatie en maatregelen zich moeten richten.

In een mondkapjesplicht voor horeca en bij contactberoepen ziet Heesterbeek weinig. “Alle maatregelen dragen bij, mondkapjes wellicht ook. Maar bereik je daarmee de juiste mensen en stop je de besmettingen als uit de data van GGD’s blijkt dat vooral feestjes en drukke bijeenkomsten binnen gevaarlijk zijn? En als in de horeca wel besmettingen zijn, dring je dat dan terug met mondkapjes of gaan mensen dan voortaan thuis een feestje vieren?”

Kritiek is er vanuit de vier deskundigen, en niet alleen van hen, op het bron- en contactonderzoek van GGD’s. Dat gaat te langzaam. Zo zitten er tot acht dagen tussen de eerste belafspraak en de afronding van het onderzoek. In die tijd kunnen dragers van het virus anderen besmetten, en die kunnen op hun beurt weer anderen ziek maken. Acht dagen is genoeg voor twee besmettingsronden.

Nog even wachten met bellen

“En er gaan al een paar dagen overheen voordat je symptomen krijgt”, zegt Heesterbeek. “Plus dat niet iedereen direct naar de teststraat rijdt, maar eerst denkt: zo erg is het nog niet, ik bel morgen wel of ik bel helemaal niet. Je bent zo vier tot vijf dagen verder en mist degenen die niet bellen, zonder dat de GGD daar invloed op heeft. Ook met ons eigen gedrag kunnen we ervoor zorgen dat de GGD’s mensen sneller opsporen.”

Dan is er nog de onbekende factor, de reden dat in sommige steden, zoals Melbourne, het virus toch oplaait zonder dat er enige aanleiding voor leek te zijn. Die factor is de besmetting door iemand zonder symptomen. “Dat asymptomatische en presymptomatische besmettingen een rol spelen, is ondertussen wel aangetoond”, zegt Heesterbeek. “Anders had het virus zich nooit zo snel kunnen verspreiden. Omdat je niet weet wie besmet is zonder symptomen, moet je maatregelen in den blinde afstemmen. Dus: handen wassen en risicovolle contacten vermijden. Dat lijkt nog steeds het effectiefst.”

