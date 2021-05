Hoe beveilig je een ziekenhuis tegen stroomuitval? Historie leert: een groot probleem zit vaak in een klein hoekje

Hans Grünfeld herinnert het zich nog goed: de stroomstoring in het Roermondse Laurentius MC in 2014. Toen een graafmachine een kabel raakte, viel de stroom in het ziekenhuis uit, maar de noodgenerator kwam niet op gang. De patiënten moesten handmatig worden beademd en met ambulances naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Naar aanleiding van het incident bracht VEMW, de vereniging voor grote energieverbruikers, een advies uit, vertelt directeur Grünfeld. “Want een volgende storing, die moest worden voorkomen.”

Toch ging het afgelopen week elders weer mis: vanwege een lokale stroomstoring haperde de zuurstoftoevoer bij vier patiënten van het Maastrichtse MUMC+. De noodstroomtoevoer kwam niet op gang, maar ook een waarschuwingsapparaat op de kamer deed het niet, waarna twee patiënten overleden.

Elk ziekenhuis heeft noodaggregaten

Vooropgesteld, zegt VEMW-directeur Grünfeld: wat in het Maastrichtse ziekenhuis is gebeurd, dat weet hij niet. “Daar doet het ziekenhuis zelf onderzoek naar.” Ten tweede: zo’n storing in een ziekenhuis is ‘erg uitzonderlijk’. Het gebeurt niet iedere dag, ook niet ieder jaar. Maar als het gebeurt, zijn de gevolgen ongelofelijk groot.”

Hoe zijn de stroomsystemen in ziekenhuizen beveiligd om zulke incidenten te voorkomen? Ieder ziekenhuis maakt gebruik van noodaggregaten bij stroomuitval, legt Grünfeld uit. “Meestal staan grote diesel- of gasaggregaten in het gebouw, die gaan draaien als de stroom uitvalt.” Ziekenhuizen maken daarbij onderscheid tussen belangrijke en minder belangrijke stroomvoorziening. “Een koffiezetapparaat is immers een stuk minder belangrijk dan beademingsapparatuur.” Maar alles wat als belangrijk is aangemerkt, moet bij een stroomstoring in milliseconden overschakelen op noodstroomvoorziening. “Zo moet ook een operatie ongestoord doorgaan.”

De ziekenhuizen moeten genoeg brandstof herbergen om zo’n 24 uur draaiende te blijven bij een storing. Uit onderzoek van de NOS blijkt overigens dat lang niet ieder ziekenhuis dat redt: acht van de 46 ondervraagde ziekenhuizen moesten zelfs al na acht uur bijtanken.

Om storingen te voorkomen, zijn ziekenhuizen jaarlijks wettelijk verplicht hun noodaggregaten te testen. “Aan zo'n test van twintig minuten gaan maanden voorbereiding vooraf”, schrijft het Erasmus MC, dat in maart zo’n proef uitvoerde. Bij de test van 14 noodaggregaten van het ziekenhuis waren 60 technici betrokken en stonden extra verpleegkundigen paraat, om zo nodig handmatig bij te springen.

Let op de kleine systemen

Belangrijke testen, vindt Grünfeld, vooral om te checken of ook kleinere waarschuwingssystemen het doen. “Vaak is er veel aandacht voor de grote dieselapparaten. Maar als een klein waarschuwingssysteem faalt, dan zal ook het noodaggregaat niet aangaan.”

Ook in Roermond bleek het probleem in een klein hoekje te zitten: de batterij van een melder die de stroomstoring moest opgeven, bleek leeg. “Na het incident in Roermond zagen we: juist de kleine schakels worden het snelst vergeten”, zegt Grünfeld. Of dat in het MUMC ook het geval is, toen de stroomstoring alleen in een kamer plaatsvond, is niet duidelijk.

De energievoorziening in ziekenhuizen is “een keten, die afhankelijk is van de zwakste schakel", zegt directeur Grünfeld. “Ziekenhuizen moeten júist die tussenstapjes regelmatig testen, anders weet je niet of het op een moment suprême functioneert.”

Lees ook:

De zuurstoftoevoer viel uit, het alarm haperde: twee patiënten overleden na stroomstoring MUMC

Nabestaanden zijn woest: twee patiënten van het Maastricht UMC overleden nadat de stroom van hun zuurstofapparaat uitviel. Waarom er geen alarm afging, is onbekend.