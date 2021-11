Hoe bereik je vaccintwijfelaars? Vier lessen uit Rotterdam-Zuid

Het kabinet streeft naar een vaccinatiegraad van meer dan 90 procent, in de hoop de pandemie de kop in te drukken. In de bijbelgordel en in sommige wijken in de grote steden is de vaccinatiegraad relatief laag.

Trouw bezocht deze week de voormalige Rotterdamse deelgemeenten Charlois en Feijenoord, om te kijken waarom bewoners zich daar minder vaak laten vaccineren. De vaccinatiegraad zit er de laatste tijd wel in de lift. In Charlois is 56 procent volledig gevaccineerd, in Feijenoord is dat 59 procent. Maar: de opkomst voor de eerste prik is inmiddels 73 procent.

Als laatste aflevering in de serie: wat zou de overheid kunnen leren van Rotterdam, daar waar het gaat om het bereiken van groepen die lastig te bereiken zijn in de vaccinatiecampagne?

Bronnen uit de buurt worden beter vertrouwd

Izzy Mansour werkt voor de Samen Kerk in Nederland (SKIN) in voormalige deelgemeenten Feijenoord en Charlois. De organisatie van internationale kerken heeft hem ingeschakeld om betrouwbare gezondheidsinformatie te verspreiden, in samenwerking met de GGD.

“Vaak zijn samenzweringstheorieën makkelijk te ontzenuwen als je mensen één op één spreekt”, zegt Mansour. “Het heeft geen zin om er tegenin te gaan. Ik luister. En dan vraag ik: ‘Waarom geloof je deze Amerikaan op internet? Ken je hem?’ En: ‘Wat heb je nodig dat je wél zekerheid kan geven?’”

De mensen in Rotterdam-Zuid voelen zich volgens Mansour ‘niet gezien en gehoord’ door de overheid. “Bedenk dat dit een van de brandhaarden was van de toeslagenaffaire”, zegt hij. De overheid wordt gewantrouwd. Maar voor de kerken, waarvoor Mansour actief is, geldt dat niet. Soms weet hij de grootste sceptici naar de GGD te krijgen, vertelt hij.

Witte jassen helpen tegen mythes op internet

“Het is vaak moeilijk voor ons om te reageren op mythes die rondgaan op social media”, zegt Eva Reekers van de GGD Rotterdam-Rijnmond. “Wat wél heel goed werkt, is dat artsen in gesprek gaan met mensen, om gericht vragen te beantwoorden. In Rotterdam zijn veel huisartsen en ziekenhuismedewerkers in witte jas naar buiten getreden.”

Inmiddels is dat moeilijker: artsen voelen zich daar bedreigd, omdat ze gefilmd of gefotografeerd worden. Maar in de buurthuizen waar de GGD priklocaties heeft, praten de dokters in de koffiehoek nog wel met inwoners.

Vaccinatiedrang is omstreden, maar heeft wel effect

Het is geen doel, maar als de coronapas mensen ertoe aanzet toch een vaccin te nemen is dat ‘mooi meegenomen’, zei minister Hugo de Jonge eerder. De drang die uitgaat van de coronapas zorgt dat een deel van de twijfelaars alsnog overstag gaat. Ook in Charlois en Feijenoord zijn er nog altijd veel buurtbewoners die geen uitgesproken mening hebben over vaccinatie en die zich nu alsnog laten prikken.

Natuurlijk zijn tegen vaccinatiedrang ethische bezwaren in te brengen. Huisarts Martine Uil uit Charlois is kritisch: het zorgt volgens haar voor een mogelijke verharding van de opvattingen bij vaccintwijfelaars.

Op tijd beginnen is het halve werk

Het kabinet vroeg de Nederlandse GGD’en om zo snel mogelijk zoveel mogelijk mensen te vaccineren. Daardoor lag de nadruk op grote vaccinatielocaties. De overheid had pas te laat aandacht voor moeilijk te bereiken groepen, concludeerde een groep wetenschappers van onder andere het Leids Universitair Medisch Centrum vorige maand. Zo kregen spookverhalen over de vaccins de ruimte.

Rotterdam was er nog relatief vroeg bij met aandacht voor die groepen: vanaf eind mei. Toch had het geholpen als die aandacht er in Rotterdam en elders al eerder was geweest, zegt onder anderen huisarts Martine Uil. Nu de toon van het debat in de loop van de tijd is verhard, is het lastiger mensen te bereiken.

Toch weten in Rotterdam nog altijd honderden mensen per dag de vijftien locaties voor prikken zonder afspraak van de GGD te vinden. De GGD wil het aantal locaties daarom verder uitbreiden.

Maar volgende maand start ook het grootschalig prikken van 80- en later 60-plussers. Dat gaat weer deels ten koste van de wijkenaanpak, vrezen ze bij de GGD.

