Hoe bereid je je voor op de tweede golf? Drie Nederlanders vertellen: ‘Het is wel allenig’

‘Als ik deskundigen ook hoor zeggen dat het kabinet wel eerder aan de bel had kunnen trekken, raakt me dat’

Folkert Oosting (50) uit Heemstede. Werkt als zzp’er in de muziek en hulpverlening

Folkert Oosting

“Ik ben vijftig, heb geen kinderen en ben vrijgezel. Laat ik vooropstellen: ik voel me geen slachtoffer, daar ben ik niet de persoon voor. Maar ik heb af en toe wel de gedachte: had ik maar iemand om ’s avonds een borrel mee te drinken, het is wel allenig. En niet alleen op het gebied van relaties, ik mis het ook om vrienden te knuffelen. Laatst had ik een begrafenis van een vader van een van mijn vrienden, waar ik niet naar toe kon. Na afloop ontmoetten we elkaar ergens en sta je daar maar wat. Ik had de reflex om naar voren te stappen tot ik dacht: nee, kan niet.

“Ik ken mezelf wat beter nu in vergelijking met de eerste golf. Ik kan wat beter anticiperen. Ik probeer heel erg een bepaalde mate van structuur aan te brengen en die vast te houden. Zo loop ik in de ochtend vaak een rondje en ik probeer dingen te verzinnen om mezelf bezig te houden. Ik ben muzikant en tijdens de eerste golf ging ik via Facebook rustgevende muziek maken. De corona cooldown, noemde ik het. Zo hielp ik niet alleen mijzelf maar ook anderen. En door iets voor een ander te betekenen voelde ik mezelf ook meer ontspannen.

“De hele zomer heb ik gedacht, die tweede golf gaat er komen. Ik zag de overvolle stranden en dacht, dat kan bijna niet anders. Maar ondanks dat ik niet verbaasd was, vond ik het wel weer pittig maandagavond de persconferentie te zien en Rutte weer te horen zeggen dat hij de noodklok luidt. Ik vind het ingewikkeld dat ik weinig invloed op de situatie kan uitoefenen. Van mij hadden de maatregelen eerder mogen komen en ook wel forser. Hoewel ik ook snap dat het impact heeft op de economie – ik ben zelf ook ondernemer. Maar toch. Als ik deskundigen ook hoor zeggen dat het kabinet wel eerder aan de bel had kunnen trekken, raakt me dat. Mijn verstand zegt: deze tweede golf had kunnen worden voorkomen. Mijn hart zegt: ik snap bijvoorbeeld de jongeren ook wel. Je bent 18 en je wilt niet thuis opgesloten zitten.

“De komende periode ga ik weer muziek maken, ook op Facebook. En veel met vrienden bellen, nu normaal afspreken weer moeilijker wordt. Het is ook goed om te realiseren dat geld niet het probleem is, en dat ik alle steun heb van de mensen om me heen. Maar als vrijgezel en als zzp’er zijn er momenten, met name in de ochtend, dat je soms denkt: wat een lange dag, hoe ga ik dit doen? Hoe blijf ik productief? Wat ik mezelf wel heb voorgenomen: om tijdens deze periode zelf mijn beste partner te zijn. En dus heb ik van de week toen ik een nieuwe klant had binnengehaald een grote bos zonnebloemen voor mezelf gekocht.”

‘Als de situatie zo blijft, in hoeverre heb ik dan alles uit het laatste anderhalf jaar kunnen halen?’

Charifa Soulami (23), uit Nijmegen, student bestuurskunde

Charifa Soulami

“Dat we nu weer in dezelfde situatie zitten, voelt echt wel als een domper. Zo was ik vanaf mijn eerste studiejaar bezig te regelen dat ik een half jaar naar Istanbul kon gaan, maar dat heb ik in februari al moeten afzeggen. Het is al lastig om een stage te vinden, gezien de weinige stageplaatsen en de grote concurrentie, laat staan tijdens de coronacrisis.

“Maar er zijn ook dingen anders: tijdens de eerste golf was er minder ruimte om naar buiten te gaan, naar de supermarkt gaan was al wel een dingetje. En ik merk meer weerstand in de supermarkt en op straat. Laatst vergat ik mijn mondkapje af te doen nadat ik uit het ov stapt, en ik kreeg direct de opmerking wat ik dacht te doen. ‘Want er loopt hier toch niemand’.

“Ik wil niet zeggen dat ik me neerslachtig voel, maar ik denk wel: hier gaan we weer. Je realiseert je misschien nog wel meer wat voor effect zo’n tweede golf zal hebben. Ik krijg de eerste berichten van mijn studie al binnen: dat klein beetje fysieke les wat er was, wordt nu toch weer digitaal. Ik weet zeker dat Avans Hogeschool, waar ik studeer, meedenkt en dat ik uiteindelijk wel afstudeer. Maar toch. Als de situatie zo blijft, in hoe verre heb ik dan alles uit het laatste anderhalf jaar kunnen halen? In hoe verre heb ik me echt kunnen ontwikkelen? Mijn energieniveau is bovendien beduidend lager. Begin september wilde ik het liefst de hele dag in bed liggen Netflixen. Dat gevoel van futloosheid is nieuw. En het kan ook niet. Ik heb verplichtingen, ik moet naar school en naar mijn werk. Gelukkig was het op het werk bespreekbaar. Ik hou me vast aan mijn doelen om bijvoorbeeld mijn diploma te halen. Ondanks alles.”

‘Het is frustrerend, het gemak waarmee doden en zieken worden geaccepteerd’

Dolf Schellekens (45) uit Elst, arbeidsongeschikt

Dolf Schellekens Beeld Koen Verheijden

“Ik ben chronisch ziek en zit al vanaf maart met mijn gezin in zelfisolatie. Corona is voor mij heel gevaarlijk. Ik volgde dit voorjaar via Twitter de situatie in Italië en realiseerde al snel hoe ernstig het was. Wat me zeer heeft gefrustreerd, tot op de dag van vandaag, is hoe slap de overheid ermee omging. Jaap van Dissel zei halverwege maart nog dat we gewoon naar de kroeg konden. Ook in Brabant, waar het onwaarschijnlijk mis was. Ik vond dat waanzin. Zoals Nederland het heeft aangepakt, was het vrijwel zeker dat de tweede golf zou gaan komen. Het is frustrerend, het gemak waarmee doden en zieken worden geaccepteerd.

“Mijn zoon Oscar (4) gaat niet naar school en mijn vrouw werkt thuis. We hadden hulp van mijn ouders en schoonouders en een huishoudelijke hulp maar die komen sinds maart niet meer. Dat betekent dat ik de hele dag voor de kleine zorg. Met mijn ziekte is dat zwaar omdat ik weinig energie heb. En dat is voor mijn vrouw ook zwaar. Ik zie langzaam dat ze er aan onderdoor begint te gaan.

“Ik voel me moedelozer nu tijdens de tweede golf. Maar wel minder boos. Ik heb geaccepteerd dat ik aan de overheid op het dossier corona niets heb. Wat ons wel helpt, is dat we sinds kort in contact zijn met een gezin dat ook in zelfisolatie zit. We hebben twee uur zitten beeldbellen en we hebben zo gelachen, want je begrijpt elkaar meteen. Dat je gang vol staat met boodschappen om contactbesmetting te voorkomen, bijvoorbeeld. Je bent natuurlijk een beetje gekke Henkie in je omgeving, want je gaat veel verder in het treffen van maatregelen dan je vrienden, dus dit contact was wel even heel fijn.”

