Hitterecord: 39,1 graden gemeten in Gilze-Rijen. Bekijk hier hoe warm het is in Nederland

Het record stond op 38,6 graden, gemeten op 23 augustus 1944 in Warnsveld (bij Zutphen). Limburg en het zuiden van Brabant hebben te maken met de hoogste temperaturen.

“Het nieuwe hitterecord komt door de combinatie van uitzonderlijk warme lucht uit Noord-Afrika, volop zonneschijn en uitgedroogde zandgrond in Noord-Brabant en Limburg”, aldus Ben Lankamp, meteoroloog bij Weerplaza.

Morgen volgt er nog een extreem hete dag, met temperaturen die zelfs nog een graad hoger uit kunnen komen. Dat betekent dat het niet ondenkbaar is, dat er (afgerond) 40 graden wordt gemeten.

Op onderstaande kaart van Weerplaza worden de temperaturen bijgehouden (als de kaart niet goed zichtbaar is, klik dan hier):

In de avond koelt het iets af, maar het blijft warm. Op veel plekken ligt de temperatuur rond zonsondergang nog tussen de 25 tot 30 graden. Ook in de nacht naar donderdag blijft het bijzonder warm. Dan zakt het kwik niet onder de 20 graden.

Wat gebeurt er met je lichaam als het warmer wordt dan 37 graden?

De mens is een warmbloedig dier, maar die term moet je niet al te letterlijk nemen. 37 graden moet het wezen, op die temperatuur functioneert het lichaam het best. Wordt het bloed een graadje warmer of kouder, dan komt de hypothalamus, het regelcentrum in de hersenen, meteen in actie. Wetenschapsredacteur Joep Engels legt uit wat er dan gebeurt en hoe je de hitte het beste kunt doorstaan.

De arbowet is vaag over omgaan met de hitte op het werk

Zijn er ook regels voor hoe warm een werkruimte mag zijn? Concrete cijfers staan er niet over in de wet, dit is wat we wel weten.

De adviezen uit het hitteplan

Vooral voor groepen kwetsbare mensen, zoals ouderen, baby’s, chronisch zieken, mensen met overgewicht, mensen in verzorgingshuizen en mensen in een sociaal isolement brengt hitte gezondheidsrisico’s met zich mee. Dit is wat het hitteplan voorschrijft.