Hitte en veel vrije tijd: dat is een recept voor relletjes

Actief bijhouden doet de politie Midden- Nederland niet, maar een woordvoerder sluit het verband niet uit tussen de warme, vrije zomermaanden en een stijging van het aantal misdrijven. De politie, maar ook straatcoaches en handhavers zien geweld en agressie toenemen als de temperatuur piekt.

“Met warm weer heb je altijd grotere groepen hangjongeren en structureel last. De aanloop naar de zomervakantie is een moment waarin je meer vechtpartijen en agressie ziet”, zegt een coördinator bij Stichting Aanpak Overlast in Amsterdam, die een team van tientallen straatcoaches aanstuurt. Volgens de coördinator vertonen jongeren in de zomer haantjesgedrag op plekken waar veel mensen komen als de zon schijnt, zoals het Sloterstrand.

Ontbreken van alternatieve activiteiten

Hoge temperaturen vergroten gevoelens van vijandigheid en indirecte agressieve gedachten, blijkt uit onderzoek van verschillende wetenschappers. “Mensen zijn bozer als ze zich in een warme kamer bevinden dan in een comfortabele kamer. Ander onderzoek dat het verband tussen hitte en geweld ondersteunt, laat zien dat regionale verschillen in criminaliteit samenhangen met regionale verschillen in omgevingstemperatuur”, reageert de Amerikaanse hoogleraar psychologie Craig Anderson, dé expert op effecten van het weer op menselijk gedrag, per mail.

Volgens Aad van Loenen, die jongerenambassadeur was in Den Haag, leidt meer dan alleen hitte tot agressief gedrag in de zomer. Al tijdens de lockdown van 2020 luidde Van Loenen de noodklok, omdat hij met het wegvallen van dagbestedingen zag dat jongeren verveeld raakten. Door het sluiten van scholen en ontbreken van alternatieve activiteiten voor jongeren ontstonden tijdens de pandemie ‘avondklokrellen’ in kwetsbare wijken als de Haagse Schilderswijk.

Van Loenen: “De toestanden kwamen toen voort uit de manier waarop met die jongeren is omgegaan, of beter gezegd niet is omgegaan. Ze werden volledig aan hun lot overgelaten zonder enige vorm van jeugdzorg of alternatief te bieden. Die steken mag de overheid niet nog een keer laten vallen in de zomer.”

Geen dagbesteding in de zomer

Een groot verschil met de lockdownzomer is dat dit jaar alles open is in Nederland en jongeren eerder op vakantie gaan. Met name naar Marokko en Turkije was het lastig reizen door reisbeperkingen tijdens de pandemie. Maar niet voor alle jongeren uit achterstandswijken is op vakantie gaan een vanzelfsprekendheid.

In Amsterdamse buurten praten straatcoaches veel met elkaar. Een groot deel verheugt zich op de vakantie. Stichting Aanpak Overlast verwacht minder problemen dan vorig jaar, toen reizen niet kon. Dat betekent niet meteen dat de straten overal rustiger worden, want in de zomervakantie trekt Amsterdam weer binnenlandse dagjestoeristen.

‘Korte lontjes ontbranden sneller in de zomer’

Van Loenen: “In Den Haag heb je één of twee jongerenwerkers per wijk, die gaan zelf ook op vakantie. Dan is er dus niemand meer in de zomer. Voor de achterblijvers is weinig geregeld in de grote steden.”

“Korte lontjes ontbranden sneller in de zomer. Blus die brand met een brandkraan in plaats van spastisch te reageren op elk fikje. De energie van jongeren kun je juist in vakanties omzetten in iets nuttigs, maar zulke projecten worden te weinig verzonnen of niet geconcretiseerd.”

Lees ook:

Samen suppen en volleyballen tegen de vakantieverveling

Jongerenwerkers in Houten organiseren activiteiten tijdens schoolvakanties. ‘Informeel contact kan veel betekenen tegen lichte sociale problematiek.’

De avondklokrellen laten zien: wantrouwen verbindt de demonstranten

De ‘avondklokrellen’ van januari 2021 vormden het begin van een nieuw demonstratietijdperk, blijkt uit onderzoek. Ze brachten een ongekend diverse groep demonstranten samen.