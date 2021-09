Historische vuurtoren Lange Jaap staat op instorten

De vuurtoren Kijkduin, in de volksmond Lange Jaap, wierp ook dinsdag zijn lichtbundels over de zee. Iedere 20 seconden schitterden vier flitsen, precies zoals altijd. Maar anders dan normaal baadde het rode bouwwerk dinsdagavond zelf ook in licht. Vrachtwagens reden af en aan, met hekken sloot de gemeente Den Helder een gebied van 70 meter rondom Lange Jaap af.

De 143 jaar oude vuurtoren dreigt namelijk in te storten. Tijdens onderhoudswerkzaamheden ontdekte Rijkswaterstaat scheuren in de wanden; kloven die veel groter bleken dan de kleinere scheuren die eerder zijn waargenomen. “De conclusie is dat er op dit moment niet ingestaan kan worden voor de constructieve veiligheid van de toren”, informeerde demissionair minister Barbara Visser van infrastructuur de Tweede Kamer.

Rijksmonument Lange Jaap De vuurtoren Kijkduin, in de volksmond ‘Lange Jaap’ genoemd, staat net ten noorden van Fort Kijkduin, in Huisduinen, vlak bij het Noord-Hollandse Den Helder. Het rode bouwwerk, waarvan het licht op 1 april 1878 werd ontstoken, is met een lengte van ruim 63 meter de hoogste nog brandende vuurtoren van Nederland. Ook is het de langste gietijzeren vuurtoren in Europa. In 1988 kreeg Lange Jaap de status van rijksmonument.

Risico op omvallen

Hoe groot het instortingsgevaar precies is, is vooralsnog onduidelijk. Maar “het risico op omvallen, zeker in combinatie met verwachte wind, is dusdanig dat de omgeving veilig moet worden gesteld”, aldus Visser. Er moeten verdere onderzoeken plaatsvinden om te berekenen wat de scheuren betekenen voor de constructie. Ook wordt bestudeerd welke opties er zijn om het lichthuis te stutten. Intussen blijven de systemen in de vuurtoren, waaronder een walradar voor de scheepvaart, werken.

De ontdekking van de grote barsten in Lange Jaap heeft Rijkswaterstaat verrast, zegt een woordvoerder van het agentschap in het Noordhollands Dagblad. “We wisten van scheurvorming in de vloeren van de toren, daar is in het verleden wat aan gedaan. Maar scheuren in de wanden zijn door ons niet eerder vastgesteld.’’ Rijkswaterstaat gaat bekijken of soortgelijke problemen zich voordoen bij andere oude vuurtorens.

Lange Jaap stond vaker ter discussie

De spleten in Lange Jaap, de hoogste nog brandende vuurtoren van Nederland én het hoogste gietijzeren lichthuis in Europa, werden ontdekt toen klussers een lekkage in de toren verhielpen. Voegen in de gietijzeren platen lieten volgens de woordvoerder van Rijkswaterstaat ’vocht door’.

Het is niet voor het eerst dat de staat van het zestienzijdige lichthuis ter discussie staat. Zo trok de dorpsvereniging van Huisduinen in 2019 aan de bel omdat Lange Jaap volgens haar gevaar liep door achterstallig onderhoud. En zes jaar geleden waaide een radar van de vuurtoren af. Een opknapbeurt werd meermaals uitgesteld.

De scheuren die nu zijn vastgesteld in de vuurtoren vormen geen direct gevaar voor mensen. Lange Jaap is niet meer toegankelijk voor bezoekers en wordt ook niet langer bemand. Naastgelegen weilanden en een weg zijn nu afgesloten voor publiek. Een nabijgelegen manege en tennisvelden blijven bereikbaar.

Torenfeitjes - De vuurtoren is erg zwaar, omdat er 506.100 kilo gietijzer in is verwerkt. - Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de vuurtoren in camouflagekleuren geschilderd. - Nadat de vuurtoren Kijkduin af was, werden in Nederlands-Indië meerdere nagenoeg identieke vuurtorens gebouwd, onder meer op de eilanden Pulau Lengkuas (1882) en Pulau Bojo (1883). - Bij helder weer is het licht van de toren op 54 kilometer afstand zichtbaar, zelfs in Callantsoog, Schagen en op Wieringen.

