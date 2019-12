Hilversum vuurwerkvrij: ‘Het lijkt wel oorlog met Oud en Nieuw. Zoveel gewonden, zoveel schade’

Pieter Broertjes, burgemeester van Hilversum, pleitte na een vuurwerkbom in zijn stad in de nieuwjaarsnacht van 2012 als één van de eersten voor vuurwerkvrije zones tijdens de jaarwisseling. Inmiddels heeft een derde van de gemeenten in Nederland zulke gebieden aangewezen.

Broertjes: “Het lijkt wel oorlog met Oud en Nieuw. Zoveel gewonden, zoveel schade aan gebouwen, omdat we één nacht feest willen vieren. Daar kunnen we toch niet van wegkijken?”

Wilt u helemaal van het vuurwerk af?

“Ik wil af van de overlast die het geeft. Siervuurwerk is mooi, ik heb het vroeger zelf ook afgestoken. De traditie is prima. Maar de uit de hand gelopen effecten ervan niet. Er is in de afgelopen jaren een omslag gekomen in de maatschappelijke discussie over vuurwerk.

Hilversummers vroegen mij: Wanneer doen we iets aan de vuurwerkoverlast? Een groot deel vindt het afsteken van pijlen hartstikke eng, slechts twintig procent van de mensen steekt vuurwerk af. En ook de politie is het beu dat feestvierders hen met pijlen of rotjes bekogelen of zich op andere manieren enorm misdragen tijdens de jaarwisseling.”

Iemand als Jon Schilder, hoogleraar bestuursrecht aan de Vrije Universiteit ziet een tegengestelde ontwikkeling. Het leek erop dat we langzaam naar een knalvrije jaarwisseling toe gingen, maar dit jaar is er een beweging opgekomen die de vuurwerktraditie verdedigt, zegt hij.

“Er is ook een groep die zich verzet tegen het veranderen van Zwarte Piet, maar er heeft sinds het begin van de discussie al een grote verschuiving plaatsgevonden. Ook bij vuurwerk zeggen mensen al een tijdje: We moeten grenzen stellen.

“We kunnen het feest aanpassen, zodat het veilig en gezellig is voor iedereen. Dat gaat stap voor stap. In 2015 stond de Raad van State, na inspanningen van de burgemeester, het instellen van vuurwerkvrije zones in gemeenten toe. Daarmee hebben we een grote slag geslagen. Daar bouwen we op voort.”

Beeld ANP

Volgens Schilder zou een rechter uit het oogpunt van veiligheid en overlast waarschijnlijk akkoord gaan met een volledig vuurwerkvrije stad. Een burgemeester heeft dus de ruimte om meer te doen om de schade te beperken.

“Dat zie ik hetzelfde als de hoogleraar. En ik zou wel wat sneller willen gaan met het vuurwerkvrij maken van de stad, maar het is belangrijker dat er onder alle partijen draagvlak bestaat om op een nieuwe manier Oud en Nieuw te vieren.

“De burgers moeten het gevoel hebben dat zij gehoord worden, en de politie dat de maatregelen uitvoerbaar zijn. Een landelijk verbod op knalvuurwerk zou helpen, maar op wat kleine verscherpingen van de regels na, doet dit kabinet eigenlijk niets aan het onderwerp. Dus hebben we hier met het ‘Hilversums model’ onze eigen manier gevonden om de gewoontes rondom het vuurwerk langzaamaan te veranderen.”

Wat houdt dat in?

“Ten eerste hebben we sommige praktijken gewoon verboden. Vreugdevuren mogen al een paar jaar niet meer in Hilversum, en wonderwel is daar nauwelijks protest tegen.

“Daarnaast bieden we met een grote centrale vuurwerkshow op het Marktplein een alternatief voor het afsteken van vuurwerk. Dat werkt. Vorig jaar trok die vijfduizend mensen. En inwoners kunnen zelf een vuurwerkvrije zone aanvragen.

“Vuurwerkliefhebbers houden zich goed aan die grenzen, maar misschien is dat ook omdat zij in andere gebieden wel hun gang kunnen gaan. In het komende jaar gaan we peilen of we Hilversum voor een groter deel of zelfs helemaal vuurwerkvrij kunnen maken.”

En wat doet u zelf om twaalf uur?

Broertjes, lachend: “Dan sta ik bij de vuurwerkshow om daar complimenten in ontvangst te nemen.”

Lees ook:

Longfonds wil meer vuurwerkvrije zones, want ‘vuurwerk veroorzaakt gezondheidsklachten’

Longpatiënten beleven dinsdag net als andere jaren een benauwde jaarwisseling door vuurwerk. Een op de tien ontvlucht daarom zijn huis. Vuurwerkvrije zones helpen longpatiënten, meldt het Longfonds.

‘Dementerende ouderen denken met Oud en Nieuw dat de oorlog weer is uitgebroken’

Bij een zorg-centrum in Haarlem is een vrijwillige vuurwerkvrije zone ingesteld. ‘Er werd hier flink geknald.’

Voorzichtig kantelt het vuurwerkdebat.

Het kabinetsbesluit om alleen het gevaarlijkste vuurwerk te verbieden is overduidelijk een coalitiecompromis. Maar alle partijen weten dat de vuurwerkregels alleen maar strenger zullen worden, niet soepeler.

Proef met vuurwerkvrije zones in Amsterdam mislukt.

Zijn vuurwerkvrije zones een wassen neus? De proef om burgers in Amsterdam zelf vuurwerkvrije straten te laten aanwijzen is in ieder geval mislukt. Ook elders in het land werd tijdens de jaarwisseling veel overlast ervaren.