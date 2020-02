Hilversum krijgt er een concurrent bij: de boeren willen hun eigen omroep

Als het aan de boerenactievoerders van Farmers Defence Force (FDF) ligt, hebben de Nederlandse mediabazen er binnenkort een concurrent bij. De boeren maakten maandag bekend zelf een omroep te willen oprichten.

Die omroep moet vooral aantonen dat boeren steeds meer in de knel komen. “We willen laten zien wat boeren wel en vooral niet mogen”, stelt FDF-woordvoerder en bestuurslid Sieta van Keimpema.

Naast het populaire ‘Boer zoekt vrouw’ moet de Nederlandse kijker dus ook kennis gaan maken met de minder rooskleurige kanten van het boerenbestaan. Volgens Van Keimpema is het Nederlandse publiek zich daar nog te weinig van bewust. “Zo hebben mensen vaak niet in de gaten dat we veel gewasbeschermingsmiddelen niet mogen gebruiken”, verklaart ze.

Het is een drukke week voor ontevreden boeren. Woensdag wil FDF opnieuw per trekker ‘optoeren’ naar Den Haag uit protest tegen de maatregelen die het kabinet mogelijk gaat nemen om de stikstofcrisis te bezweren. Maar hoeveel animo er precies is voor zo’n protest, is onduidelijk. Veel boeren willen eerst nieuwe politieke ontwikkelingen afwachten.

Ook zeggen sommige boeren toch meer te voelen voor vriendelijker acties dan een blokkade van de Hofstad. De woordvoerder van de Zeeuwse tak van FDF zegt bijvoorbeeld meer te zien in het verkopen van boerenproducten tegen kostprijs, het liefst op de stoep voor een supermarkt.

Een eigen omroep past misschien best in zo’n aanpak gericht op hearts and minds. Maar voordat het zover is, dient FDF 50.000 leden te werven. Pas dan kunnen de televisieboeren van start.