Hier kun je je straks extra snel laten testen

Door Defensie bemande ‘XL-teststraten’ gaan in december open in grote steden, zoals Amsterdam en Rotterdam. Daar zal ook al gebruik worden gemaakt van sneltests.

In zes grote steden komen zogenoemde ‘XL-teststraten’, waar iedereen met coronaklachten zich straks moet kunnen laten testen. Met Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Utrecht, Den Haag en Groningen voert het ministerie van volksgezondheid ‘intensieve’ gesprekken over waar grootschalige testlocaties kunnen worden ingericht. De specifieke locaties van de megateststraten zijn nog niet bekend; in Groningen zou mogelijk de evenementenhal Martini Plaza op de nominatielijst staan.

In een XL-teststraat kunnen tussen de 3000 en 12.000 tests per dag worden afgenomen. Een ‘gewone’ teststraat haalt die aantallen bij lange na niet: daar kunnen tot maximaal 3000 tests worden uitgevoerd. De XL-teststraten moeten in december gereed zijn voor gebruik.

Een van de extra grote teststraten zou zich volgens De Telegraaf bevinden op Schiphol. Volgens het ministerie van volksgezondheid is de nieuwe locatie zowel bedoeld voor reizigers van de luchthaven als voor mensen die in de buurt wonen. Eerder werd een teststraat bij Schiphol juist gesloten omdat er te weinig testcapaciteit was.

Een drupje speeksel op een speciaal papiertje

In eerste instantie zullen de megateststraten worden bemand door speciaal personeel van Defensie om zo de personeelstekorten in de zorg te omzeilen. Op termijn moeten de militairen plaatsmaken voor opgeleid personeel dat ‘langer aan de slag kan’. Dat personeel wordt nu geworven, zegt het ministerie.

Nieuw is dat op deze locaties ook sneltests gebruikt zullen worden. De XL-locaties gaan met de zogenaamde Lamp-test en antigeentesten werken. Beide sneltests werken net als de reguliere test met een wattenstaafje dat kort in de neus en keel wordt gestoken, alhoewel de antigeentesten ook kunnen worden afgenomen door een drupje speeksel op een speciaal papiertje aan te brengen.

De uitslag van de Lamp- en antigeentest kan een stuk sneller worden afgelezen dan bij de reguliere test. Bij de Lamp-test zou dat binnen een uur mogelijk moeten zijn; de antigeentest vertelt je binnen twintig minuten of je corona hebt. De sneltests hebben ook als voordeel dat ze goedkoper zijn dan de reguliere.

Ook de ademtest zou op termijn gebruikt kunnen worden in de XL-teststraten. Die test laat meteen de uitslag zien en is daarmee de ‘snelste sneltest’. Op 25 kleinere locaties in het land zullen de verschillende sneltests ook al worden ingezet.

