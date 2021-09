‘Hier krijg je het gevoel van de Formule 1’

Met liefde doet de Zandvoortse Sabrina Koper (40) dit weekend haar deur open. Heerlijk vindt ze het geluid van racende Formule 1-wagens. Al die mensen die zeuren over het geluid dat te hard is, daar heeft ze geen begrip voor. “Je hebt veel te veel zeurende mensen.” Uitgelaten staat ze op de tribune van het circuit van Zandvoort dat donderdag zijn deuren opende voor de zeventienduizend dorpsbewoners.

Vanuit het dorp kwam Koper aangelopen naar het circuit. De muziek kwam haar tegemoet, het reuzenrad op het circuit draaide voor haar ogen. Het kan haar niet druk genoeg zijn. “Dit hoort bij Zandvoort als autoracedorp. Iedereen is blij. Eindelijk gaat het gebeuren. Het kriebelt.” Vanwege corona ging de grand prix in Zandvoort vorig jaar niet door en is de race verplaatst naar komende zondag. Daarmee keert na 36 jaar de Formule 1 terug in de badplaats.

Al sinds maandag weet een gestage stroom racefans het circuit te vinden. Vooral mannen, getooid met petjes en gestoken in de blauwe Red Bull-outfit van Max Verstappen, wachten bij de ingang. Ze hopen een coureur te zien.

Wat is dat voor een groupie?

Tegen beter weten in, zegt Bart van Baal (42) uit het Brabantse Oosterhout. Hij staat er met hetzelfde doel en draagt een Red Bull-shirt. De kans is groter dat de coureurs arriveren per helikopter, beseft hij. De hele dag vliegen helikopters over de badplaats. Van Baal heeft toegangskaartjes voor de drie racedagen: vrijdag de training, zaterdag de kwalificatie en zondag de wedstrijd.

Tussen de racefans voelt hij zich geen uitzondering met zijn shirt. Samen met zijn vriendin is hij op de fiets gekomen, vanaf een camping in het nabij gelegen Vogelenzang. “Elk jaar koop ik een shirt voor het nieuwe seizoen. Hier word ik er niet op aangekeken. In Oosterhout denken ze toch: wat is dat voor een groupie.”

Het woord ‘festival’ valt bij het zien van de rij wachtende Zandvoorters, die zich mengen met andere racefans. Festivalorganisatoren voelen zich gepasseerd nu de grand prix wel plaatsvindt, maar de festivals vanwege corona niet. “Moet je kijken hoeveel mensen hier staan”, zegt Van Baal met lichte verbazing. “Het wordt steeds voller.”

Nergens opeengepakt

Vóór hem gaan de Zandvoorters schuifelend naar binnen, hun telefoon in de aanslag voor een controle via de CoronaCheck-app. Op het evenemententerrein rond het circuit staan kraampjes voor eten en drinken en racesimulatoren. Witte puntige paviljoens, bekend van de festivals, vormen samen met het reuzenrad de skyline. Achter de tribunes lounges, ruim als trouwzalen, inclusief balkons en terrassen.

Maar nergens staan de mensen opeengepakt. Al weegt het aantal bezoekers van de Zandvoortdag niet op tegen de 65.000 tot 70.000 toeschouwers die vanaf vrijdag dagelijks zullen komen.

Op de tribune verspreiden de Zandvoorters zich. Overweldigend, vindt Frank van der Vliet (58) de metamorfose van het circuit. Na de laatste Formule 1-race in 1985 trad het verval in. Met zijn zoons Thomas (22) en Vincent (16) kijkt hij uit over een vernieuwd circuit.

Van der Vliet verwondert zich over de hoeveelheid bezoekers van donderdag. “Bij de laatste grand prix kwamen tienduizend tot vijftienduizend mensen. Vandaag heb je er al meer, terwijl er niks rijdt. Hier krijg je het gevoel van de Formule 1. Mensen zijn er helemaal gek van.”

