Het zwembad in Nijkerk mag weer open. Maar kan het ook? ‘Gelukkig houd ik van puzzelen’

Het voelt als de weg uit een doolhof vinden voor Fabian Pasman, die op vrijdagmiddag over de uitgeprinte plattegrond van het Nijkerkse Jaap van der Krolbad gedoken zit. Met vier kleuren tekent hij looproutes voor kinderen die naar zwemles komen, kinderen die weer gaan en ouders die ze ophalen of wegbrengen. Alles moet eenrichtingsverkeer zijn en geen enkele lijn mag een andere kruisen. "Gelukkig houd ik van puzzelen", zegt de teamleider van het zwembad de volgende ochtend. "De eerste versie kostte me anderhalf uur."

Kleedkamers zijn gangen geworden, de doucheruimte een wachtkamer en de oude ingang werd de nieuwe uitgang. Ertussen is een wirwar van paaltjes en linten ontstaan. Maar het is gelukt, verzucht locatiemanager Linda Klein Brinke. Maandag gaat het personeel zelf proefzwemmen, dinsdag gaat het bad weer open voor zwemlessen en banenzwemmen. In het begin mogen er maximaal 27 mensen tegelijk zwemmen en reserveren is verplicht. Vrij zwemmen zit er organisatorisch nog niet in en ook de zwem-, duik- en waterpoloverenigingen moeten nog even wachten.

Sinds 16 maart zijn alle Nederlandse zwembaden dicht. In Nijkerk gebruikte het personeel de maanden voor een grondige schoonmaak. "De enige die nog in het water zijn geweest zijn wijzelf om het vet van de tegels te boenen", zegt Klein Brinke. Waar je normaal een mengeling van chloor en zwemmerszweet verwacht, overheerst nu de geur van schoonmaakmiddel in de de tropisch warme zwemhal.

Fabian Plasman. Beeld Foto Maarten Hartman

Beeld Maarten Hartman

Onverwachts

Het bericht dat de zwembaden weer open mogen kwam woensdagavond als een verrassing. Ook voor de badmeesters en zwembadeigenaren zelf. Pas vrijdagmiddag werd helder welke voorwaarden er precies aan de opening zaten. "We zijn toen direct gaan appen, bellen en videobellen om alles gereed te krijgen", zegt Klein Brinke, terwijl ze blauwe zwembadsloffen over haar hakken trekt.

Het lukt lang niet elk zwembad om begin deze week al open te gaan. "Je kan het bad maar 1 graden per dag warmer krijgen", vertelt Pasman uit. Net als de meeste andere baden heeft het Jaap van der Krolbad de temperatuur van het water laten zakken om energie te besparen. "Bij ons is het nu gelukkig sinds vanochtend weer op temperatuur." Maar niet elk zwembad lukt het om het koele water zo snel weer op te warmen.

In andere gevallen was het zwembad bezig met een verbouwing of is het vanwege de indeling lastig om de looplijnen te organiseren. Maar de belangrijkste reden voor vertraging is de toestemming van gemeenten. Die moeten eerst de noodverordening opheffen voordat een zwembad weer open mag.

Beeld Maarten Hartman

Telefonische controle

Het zwembad in Nijkerk is onderdeel van de keten van sporthallen en zwembaden Optisport. Van de 82 baden van de keten gaan er maandag maar negen open. Dinsdag en woensdag volgen er nog negentien. Drie baden blijven gesloten vanwege werkzaamheden, achttien baden moeten opnieuw gevuld worden met water en de ruim dertig overige baden kunnen nog niet open omdat er geen toestemming van de gemeente is.

In Nijkerk stapt rond een uur of elf zweminstructeur Timo tussen de linten het pand binnen. Samen met twee collega's gaat hij alle ouders bellen. "Om ze te laten weten dat de zwemlessen weer doorgaan", zegt Klein Brinke. Maar ook om te controleren of de kinderen of hun familie ziekteverschijnselen hebben. "Die telefonische controle gaan we straks ook doen voor het banenzwemmen." Pas als al die mensen zijn gebeld zit de voorbereiding erop. Klein Brinke: "Dan kunnen we maandag eindelijk weer een bommetje maken met het personeel."