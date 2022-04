Het zou zomaar kunnen: een terugkeer van Van Rey als wethouder in Roermond

De rest van Nederland mag Jos van Rey misschien zien als de wethouder die zich door een vastgoedvriend liet omkopen, in Roermond kan de 76-jarige wethouder niet kapot. Voor de derde keer werd zijn partij de grootste bij de lokale verkiezingen.

Voor het eerst sinds het aftreden van Van Rey, ruim negen jaar geleden, komt voor hem mogelijk het pluche weer in zicht. Zijn Liberale Volkspartij Roermond (LVR) wordt door de andere partijen in de raad niet langer uitgesloten. De LVR leidt vanaf komend weekend coalitiegesprekken met CDA, GroenLinks en VVD.

Van Rey werd als lijstduwer met 1800 voorkeurstemmen gekozen. Of hij wethouderskandidaat is, hangt nog boven de markt. Het wordt een van de heikele punten in de coalitievorming.

Van Rey werd veroordeeld omdat hij zich liet omkopen

Van Rey werd in 2017 in hoger beroep veroordeeld omdat hij zich als wethouder liet omkopen door lokale ondernemers, en informatie lekte uit de sollicitatieprocedure voor een nieuwe burgemeester. Het hof besliste dat Van Rey twee jaar lang geen bestuurlijk ambt mocht uitoefenen, en hij kreeg een voorwaardelijke celstraf van één jaar.

Wat is er nu anders dan in 2014 en 2018, toen de LVR nog wel werd uitgesloten? De andere partijen kunnen niet langer om Van Rey heen, stelt Arno Korsten, emeritus hoogleraar bestuurskunde aan de Open Universiteit in Heerlen. “De LVR was de grootste partij, en is dat nu weer. Ze zijn de grootste politieke factor in de raad. Bovendien heeft de huidige coalitie een nederlaag geleden.”

Korsten denkt dat het verstrijken van de tijd het makkelijker heeft gemaakt met de LVR in zee te gaan. In Roermond leeft het gevoel dat Van Rey veel bereikt heeft voor de stad. Hij stampte verschillende bouwprojecten uit de grond. “De periode-Van Rey wordt gezien als een glorietijd”, zegt Korsten.

Korsten zou het goed vinden als het de partijen in Roermond lukt de strijdbijl te begraven. “Dat wordt nog best spannend, want voor een deel zitten er dezelfde poppetjes die Van Rey eerder uitsloten.” Als zijn partij in het college komt, noemt Korsten het ‘vrij waarschijnlijk’ dat Van Rey wethouder wil worden. “Kan hij op een betamelijke wijze wethouder zijn? Ik denk het wel. Iedereen let op hem nu.”

‘Wethouder kunnen worden hoort bij het passief kiesrecht’

Ook Marcel Boogers, hoogleraar regionaal bestuur aan de Universiteit Twente, vindt dat Van Rey weer wethouder moet kunnen worden. “Iedereen heeft passief kiesrecht, het wethouder kunnen worden hoort daarbij. Dat is onderdeel van onze democratie.”

Boogers heeft er begrip voor dat de andere partijen Van Rey eerder uitsloten. “Er liep nog een zaak bij de rechter, en de emoties waren verser. Inmiddels zijn die gezakt. Ik denk dat men nu pragmatisch is. De LVR is een machtsfactor, dat is een politieke realiteit.”

