Het zit een keertje mee: de derde golf blijft (voorlopig) nog even weg

Het aantal positieve coronatesten is afgelopen week niet gestegen, zo maakte het RIVM dinsdag bekend. Terwijl er wel meer is getest. Het percentage dat positief test, neemt daardoor af, wat een goed teken is.

Des te opvallender was de uitspraak van minister Hugo de Jonge van volksgezondheid vorige week in televisieprogramma Op1. We zitten in de derde golf, al twee weken, zei hij. In de cijfers is dat niet terug te zien. Twee weken geleden leek het er inderdaad even op dat het aantal positieve testuitslagen versneld omhoog ging, maar al snel volgde stabilisatie.

Modellen RIVM

Het kan zijn dat De Jonge aan de modellen van het RIVM denkt als hij spreekt over de derde golf. Inderdaad, volgens de modelleurs zou Nederland weken geleden al aan de nieuwe golf begonnen moeten zijn. Maar de uitkomst van de modellen is verre van accuraat omdat er zoveel onzekerheden zijn. Wat zijn de seizoenseffecten, wat doen de versoepelingen, de vaccins en vooral: hoe gaat het met de Britse variant?

Die zou weken geleden al goed zijn voor twee op de drie nieuwe besmettingen. Maar de opmars blijkt veel langzamer te gaan. Kortom: het zit een keertje mee. De somberste scenario’s worden vooralsnog geen werkelijkheid.

Maar die hoge aantallen dan, ondanks alle maatregelen? Dat is zeker geen reden voor een feestje. Toch, zolang het reproductiecijfer rond de 1 blijft schommelen, zoals nu, blijft de derde golf alleen zichtbaar aan de horizon. Hoe langer dat duurt, des te groter het effect van de vaccins en de seizoensinvloeden.

Leveringen vaccins

Helaas hangt ook rond de vaccins nog altijd onzekerheid. Niet over de werking, maar over de levering. AstraZeneca komt de afspraken niet na en dinsdag bleek ook dat Johnson & Johnson bevoorradingsproblemen heeft. Voor Nederland kan dat een klap zijn omdat het juist op AstraZeneca en Johnson & Johnson heeft ingezet.

Gaat het over de derde golf, dan hebben bewindslieden het meestal over ‘besmettingscijfers’. Maar eigenlijk gaat de derde golf over ziekenhuisopnames. Dat is waar het kabinet op stuurt: voorkom code zwart. Binnen het Outbreak Management Team (OMT) blijven de zorgen. Op de ic’s is een toename van nieuwe patiënten, schrijven zij in hun laatste advies. Er is inderdaad een toename: van gemiddeld 29 nieuwe patiënten per dag twee weken geleden naar 37 afgelopen week. De prognose is dat de stijging van patiënten op ic’s en in het ziekenhuis doorzet terwijl de druk op de zorg nog altijd hoog is.

Heel veel onzeker

Tegelijkertijd is er veel onzeker. OMT-adviezen staan vol termen als ‘onzekerheid, zeer brede onzekerheidsmarges’, stapeling van onzekere factoren’, etc. Dat heeft alles te maken met de eerder genoemde nieuwe varianten, de seizoenseffecten en de vaccinaties.

De effecten van de vaccins zijn al te zien in de verpleeghuizen, waar het aantal besmettingen afneemt. Verpleeghuisbewoners komen niet in de ziekenhuizen terecht. Dat zijn vooral andere kwetsbare groepen, zoals thuiswonende, mobiele ouderen en volwassenen met gezondheidsklachten. Zij komen nu aan de beurt voor hun vaccin. Dat moet ergens volgende maand terug zijn te zien in de ziekenhuisopnames. Dus als het lukt de derde golf nog een paar weken vooruit te schuiven, dan lijkt de schade mee te vallen.

Toch betekent dat niet het einde van de positieve testuitslagen. Het kabinet stuurt niet op nul besmettingen. Nu wordt het probleem van besmettingen dankzij vaccinatie minder groot. De kwetsbaarste groepen zijn rond de zomer, als het meezit, beschermd. De niet-ingeënte Nederlanders zijn jongeren en jongvolwassenen zonder gezondheidsproblemen. Zij hebben over het algemeen minder klachten van het virus. Het gevaar bij voortgaande transmissie is wel dat nieuwe varianten de kop opsteken.

