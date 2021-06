Het ziet er verrassend goed uit voor de Nederlandse economie, denkt het Centraal Planbureau

De Nederlandse economie herstelt veel sneller van de coronapandemie dan eerder werd verwacht. Dit jaar groeit de economie met 3,2 procent na een krimp van 3,7 procent in 2020. Daarmee doet Nederland het nog iets beter dan de andere EU-landen. Ook de werkloosheid stijgt niet tot 5 procent, zoals het Planbureau eerder dacht, maar zal volgend jaar hooguit stijgen tot 4,1 procent van de beroepsbevolking.

Het Centraal Planbureau heeft zijn verwachtingen – sinds de laatste raming in maart – positief bijgesteld. Het vertrouwen in de economie blijkt groot, ondanks de langere lockdown waarmee Nederland te kampen had. Dat komt doordat de Nederlandse overheid bedrijven en de arbeidsmarkt rechtstreeks financieel heeft gesteund en de economie daarmee feitelijk in een ‘vriesstand’ heeft gezet, zegt het CPB.

Nu de coronabeperkingen worden opgeheven, zal de economie zich razendsnel herstellen. Verwacht wordt dat eind dit jaar de economie op hetzelfde niveau zit als eind 2019. Een verlenging van het huidige steunpakket na oktober is dan ook niet meer zinvol, zegt het CPB opnieuw. Al benadrukt directeur Pieter Hasekamp dat gerichte hulp aan levensvatbare bedrijven om hun schulden af te lossen nog wel nodig kan zijn. Maar dit type hulp zou de overheid met de banken moeten geven.

Effect van een vierde of vijfde golf

Het overheidstekort is dit jaar door alle overheidssteun gestegen naar bijna 6 procent van het nationaal inkomen. Maar in 2022 loopt dit tekort snel terug tot 1,5 procent van het het nationaal inkomen. Dan hoeft er immers geen overheidssteun meer te worden gegeven en zullen de belastinginkomsten weer stijgen. De staatsschuld blijft dit jaar met 58 procent nog onder de toegestane EU-norm van 60 procent van het nationaal inkomen, en daalt in 2022 licht.

Nu de vaccinatiegraad toeneemt en het aantal besmettingen afneemt, ziet het planbureau de zon weer schijnen. Onzeker is nog wel of er nog een vierde of vijfde coronagolf komt en wat het effect daarvan is. Ook is het niet duidelijk of consumenten hun extra gespaarde geld nu snel gaan uitgeven of juist op de bank houden. En tenslotte is het onzeker of de inflatie nog verder oploopt door stijgende grondstofprijzen of dat die weer gaat dalen. Het CPB schat de inflatie dit jaar op 2 procent in 2021.

De pandemie lijkt tot nu toe ook weinig permanente schade aan de economie te hebben veroorzaakt. In vergelijking met de financiële crisis aan het begin van deze eeuw, komt Nederland nu er veel beter uit. Na de financiële crisis duurde het zo’n vijf jaar voordat de economie zich weer had hersteld. Nu is dat eigenlijk al binnen twee jaar het geval.

Het Planbureau vindt dat een nieuw regeerakkoord vooral moet gaan over de uitdagingen op de lange termijn zoals klimaat, onderwijs, wonen en de arbeidsmarkt. En Nederland kan voor investeringen gebruikmaken van het eigen nationale groeifonds, maar ook van het Europese herstelfonds.

