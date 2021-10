Het ziekteverzuim in de zorg schiet omhoog: ‘Leg het niet alleen neer bij de werknemer’

De meeste zieken zijn te vinden in de verpleging en verzorging. Op elke 100 medewerkers zitten ongeveer 8,4 medewerkers ziek thuis. In de gehandicaptenzorg is 7,4 procent ziek, in de GGZ is dat 6,4 procent en in de ziekenhuizen 6 procent. De ziekenhuizen hebben daarmee nog het minst aantal zieken in de zorgsector, maar zij stijgen wel het snelst vergeleken met een jaar geleden.

Op dit moment hebben 63.000 medewerkers in de gehele zorg zich ziek gemeld. Ruim de helft daarvan staat tussen de drie maanden tot langer dan een jaar aan de kant, meldt Vernet, het kennisnetwerk dat gegevens verzamelt over ziekteverzuim in de zorg.

‘Pas je maar aan aan de drukte’

“Mensen in de zorg zorgen heel goed voor anderen, maar niet zo goed voor zichzelf,” zegt Anouk ten Arve, die voor Stichting IZZ kijkt naar gezondheid van werknemers in de zorg. Volgens haar heeft de zorg het tij niet mee, met een hoge werkdruk, te weinig personeel en een coronapandemie die het verzuim verder opjaagt. Maar zij wijst ook op de rol van werkgevers.

“Het grote probleem is dat we in Nederland verzuim vaak alleen neerleggen bij de werknemer”, zegt ze. “In de zorg vraagt de werkgever aan een individuele werknemer: pas je maar aan aan de drukte. Maar daar zit natuurlijk een grens aan. Een groot deel van het verzuim in de zorg komt door het werk. Als iets door het werk komt, dan moet je dat ook op het werk aanpakken.”

Hoe doet een zorginstelling dat?

“Een werkgever moet ervoor zorgen dat er een veilige werkomgeving is. Bijvoorbeeld het creëren van veiligheid voor een werknemer die aangeeft te maken te hebben met agressieve patiënten of familieleden. Praat daar met elkaar over. Vaak lost dat de problemen voor een groot gedeelte al op. Ze moeten ook de organisatie onder de loep te nemen. Kunnen de protocollen anders? Hoe vermijd je dubbele administratie? Werkt het rooster wel voor alle werknemers? Als daarna blijkt dat er sprake is van burn-outs in het zorgteam, dan gaat er dus iets niet goed op de werkvloer en dat ligt vaak bij de werkgever.

“Neem bijvoorbeeld een burn-out. Die wordt heel vaak bij de persoon gelegd en individueel opgelost. En ja, yoga en assertiviteitstraining kunnen zeker helpen, maar zodra iemand op de werkvloer terugkomt, is er een kans op terugval. Vooral omdat er bij één burn-out altijd een kans is op meer gevallen in het team. Werknemers moeten elkaars werk overnemen. Dan loop je als team achter de feiten aan en kom je in een neerwaartse spiraal terecht.”

Wat kan er gedaan worden om het verzuim aan te pakken?

“In de gehandicaptenzorg en de ouderenzorg zie ik dat werknemers en werkgevers goed met elkaar praten en duidelijk maken wat de een van de ander verwacht. Verzuim is daar makkelijk bespreekbaar, en dat helpt. Je ziet ook steeds meer buddysystemen, in ziekenhuizen bijvoorbeeld. Dat helpt, want dan let er automatisch ook iemand op jou. Zorgpersoneel zorgt liever voor een ander. Maar dat je een taak alleen kan uitvoeren als je gezond en fit bent, en dat het hele team daar baat bij heeft, dat begint langzaam te dagen.”

Lees ook:

Grote druk op de wijkverpleging is een blijvertje

Over de hele breedte loopt de zorg in Nederland vast. Vanuit ziekenhuizen komen bijna dagelijks berichten over zorginfarcten en vorige week liet een grote groep huisartsen weten dat zij lijden onder de hoge werkdruk. Dat is in de wijkverpleging niet anders.