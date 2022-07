Het wordt snikheet. Is dit een wake-up call voor het klimaat?

Het wordt warm. Terwijl er hevige bosbranden door Zuid-Europa woeden en het Verenigd Koninkrijk voor het eerst een code rood heeft afgekondigd vanwege extreme hitte, legt het RIVM waarschijnlijk in Nederland ook het Nationaal Hitteplan klaar vanwege de warmte de komende dagen. In het zuiden, waar dinsdag temperaturen van rond de 40 graden worden verwacht, overweegt het KNMI code geel af te kondigen.

Vooral kwetsbaren, zoals ouderen, kinderen, chronisch zieken en mensen die in sociaal isolement wonen, worden door het KNMI aangeraden om op te passen tijdens de tropische temperaturen. Zij kunnen door de hitte gezondheidsklachten ontwikkelen en moeten uitdroging en oververhitting voorkomen. Drink veel water en ventileer 's ochtends meteen het huis, adviseren de meteorologen.

Paraplu in de auto

Omdat vooral op de snelwegen de temperaturen flink kunnen oplopen door het warmtevasthoudende asfalt, worden autobestuurders aangeraden om naast extra drinkwater een paraplu mee te nemen. Deze kan worden gebruikt als een parasol wanneer de auto met pech stil moet staan. Belangrijk, omdat op de weg flinke drukte wordt verwacht vanwege uitgaand vakantieverkeer en mensen die verkoeling zullen zoeken aan het strand en in recreatiegebieden.

Met deze maatregelen in het achterhoofd is het niet gek dat ook de plannen voor de Nijmeegse Vierdaagse op losse schroeven lijken te staan. Zondagmiddag zal de organisatie de knoop doorhakken, maar plannen om de route in te korten of de wandelaars eerder op de dag van start te laten gaan, liggen wel op tafel. Afgelasten lijkt niet meteen een optie. Dat gebeurde in 2006 wel, toen twee wandelaars overleden vanwege de hitte. “Blijf smeren en neem zo veel water mee als je kan dragen”, klinkt het advies.

Paniek om klimaatverandering

Het is van levensbelang om het lichaam koel te houden, maar datzelfde geldt voor het hoofd. Extreme weersomstandigheden zoals hittegolven kunnen bij mensen namelijk flink wat gevoelens van angst, paniek of verdriet losmaken. Volgens de meest recente CBS cijfers (uit 2021) is bijna de helft van de Nederlanders bezorgd over klimaatverandering en is zelfs driekwart van de mensen van mening dat klimaatverandering in de toekomst een groot probleem zal zijn.

Niet gek, want meer regenval en overstromingen, vaker droogte en hitte en zeespiegelstijging: het zijn realistische consequenties van klimaatverandering. De meest recente klimaatrapportage van het KNMI, dat gebaseerd is op onderzoek van het klimaatpanel van de Verenigde Naties (IPCC), bevestigt dit toekomstbeeld. En hoewel die gevolgen al voelbaar waren in Nederland, komt door de steeds frequentere hittegolven en overstromingen zoals die in Limburg in 2021, een steeds grotere groep met klimaatverandering in aanraking.

Alleen horen dat klimaatverandering bestaat, dat blijkt niet voldoende te zijn om gedragsverandering bij mensen teweeg te brengen. Dat zegt Gerdien de Vries, klimaatpsycholoog bij de TU Delft. “Als mensen zelf klimaatverandering ervaren, wanneer de psychologische afstand verkleint wordt - wat nu steeds meer gebeurt - dan zijn mensen een stapje dichterbij het ondernemen van actie. Want hoe dichterbij iets komt, hoe moeilijker het is om er voor weg te rennen.”

De wereldberoemde klimaatactiviste Greta Thunberg riep op de VN-klimaatconferentie in 2019 op tot collectieve angst. “Ik wil dat jullie in paniek raken”, zei ze. Maar zet angst burgers en politici aan tot actie? Of hebben we iets anders nodig, een positief toekomstbeeld, verlangen, hoop?

Hoe dichterbij klimaatverandering komt, des te meer mensen bereid zullen zijn om een steentje bij te dragen aan de oplossing van de klimaatproblematiek, zegt De Vries. Juist dát effect van alle klimaatemoties zoals angst en depressie (ook wel bekend als eco anxiety) blijft op dit moment namelijk nog uit. De Vries: “Het verkleinen van een eigen voetafdruk blijft een moeilijk opgave, ook voor mensen die zich wel bewust zijn van klimaatverandering.”

Daarom zijn klimaatzorgen en -emoties ook helemaal niet erg, zeggen ook klimaatpsychologen Sara Helmink en Sara Wortelboer. Ze verlagen de drempel naar klimaatacties zoals minder consumeren, het vergroenen van de economie en energieverbruik. Ook kunnen klimaatzorgen leiden tot vragen bij anderen over de staat van het klimaat: “Wanneer iemand ziet dat een familielid of buurman zich zorgen maakt om het klimaat, kan dat ook vragen opwerpen bij anderen. ‘Dat zal wel iets ergs zijn, omdat iemand zich daar zo'n zorgen om maakt’, denken zij dan. Apathie is veel zorgelijker.”

Honderden doden in Spanje door hittegolf; Bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk worden steeds groter Het dodental als gevolg van de hittegolf in Spanje is opgelopen tot zeker 360, meldt het Spaanse onderzoeksinstituut Carlos III zaterdag. Ook in buurland Portugal zijn ruim tweehonderd mensen overleden door de hitte. De tweede hittegolf van dit jaar in Spanje houdt al bijna een week aan. De afgelopen dagen werden temperaturen tot bijna 46 graden gemeten. Onder de doden zijn vooral ouderen die door aandoeningen al verzwakt waren en voor wie de hoge temperaturen te veel waren. Tijdens de eerste hittegolf in juni bezweken ruim zevenhonderd mensen. Die reeks extreem hete dagen kwam ongebruikelijk vroeg. Als gevolg van de hitte is donderdag een grote bosbrand uitgebroken ten noorden van de Spaanse toeristische trekpleister Mijas. Meer dan drieduizend mensen zijn volgens de regionale hulpdiensten geëvacueerd uit het gebied. Ook in de regio Extremadura, nabij de grens met Portugal, braken meerdere bosbranden uit. In Portugal zelf zijn afgelopen week ook duizenden hectaren bos afgebrand. De bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk worden steeds groter. In het departement Gironde staat zaterdag 10.000 hectare bos in brand, een dag eerder was dat nog ongeveer 7300. Meer dan duizend brandweermensen proberen het vuur in Gironde onder controle te krijgen. Daarbij maken zij gebruik van onder meer blusvliegtuigen. Volgens de lokale autoriteiten zijn in de afgelopen week meer dan 12.200 mensen geëvacueerd. (ANP)

In Frankrijk woeden hevige bosbranden Beeld ANP / EPA

Lees ook:

Klimaatrapport KNMI: in ergste scenario’s ‘zul je delen van Nederland moeten opgeven’

Het KNMI waarschuwt dat de gevolgen van ongebreidelde klimaatverandering voor Nederland groter zijn dan voorzien. ‘Met 6 meter kom je wel voorbij het punt dat dijken nog bescherming kunnen bieden.’

Een jaar verder: Limburg zou een wake-up call voor het klimaat zijn

Door de overstromingen in Limburg in 2021 voelt Nederland de hete adem van de klimaatcrisis in zijn nek. Welke lessen kunnen we uit deze plotselinge ramp trekken? En belangrijker nog: gebeurt er iets met die lessen?