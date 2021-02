Het wordt lente, en dus lekker weer voor een ijsje: ‘We mogen weer’

Hoe weet een Rotterdammer dat het lente is? IJsmaker Claudio Burdo begint al te lachen voor hij zelf het antwoord heeft gegeven. “Je weet toch wat ze altijd zeggen? Het is lente als er weer een rij staat bij Capri.”

Zijn lach rolt door de nu nog lege zaak, waar een Italiaanse radiozender op vol volume Italiaanse hitjes uitspuwt en waar met tape op de grond geplakte pijlen de looprichting aangeven. Lachen in zijn ijssalon: Burdo heeft het, bekent hij, lang niet gedaan.

Dankzij het mooie lenteweer verwacht hij eindelijk weer eens rijen klanten voor zijn zaak, en dat soort drukte leek de afgelopen tijd iets uit een ver verleden. Want bikkelhard was het afgelopen jaar, ook hier in deze in Rotterdam befaamde ijssalon. “We gaan eindelijk weer wat geld verdienen. Dat moet ook wel, want het waren barre tijden. Er ging niks meer door, behalve mijn vaste lasten. En die moet je allemaal maar zien te betalen, hè?”

Dapper bleef Capri lange tijd open, maar uiteindelijk gooide Burdo in het najaar de zaak toch maar helemaal dicht. “Het had gewoon geen zin meer.” Meteen verdwijnt de lach van zijn gezicht. “Thuiszitten is niks voor mij.”

De leverancier reageerde verbaasd

Maar begin deze week zag Burdo opeens de goede weervoorspellingen. “Je moet weten: op de eerste lente-achtige dag verkoop ik altijd honderden ijsjes.” Daarom pakte hij direct de telefoon. Hij belde zijn leverancier. Die reageerde verbaasd: “Je bent de eerste!” Maar Burdo wist dat hij zijn zaak zo snel mogelijk weer wilde openen.

Dagenlang moest hij daarna poetsen, want zijn maandenlang gesloten zaak was aan een fikse poetsbeurt toe. Vervolgens begon het ijs maken, achterin de zaak, in de krap bemeten keuken. Voor het eerst sinds lange tijd kon Burdo weer aan de bak. Zijn ogen fonkelen als hij vertelt hoe. “Ik begin altijd met de donkere smaken, als chocolade, en ga dan langzaam door via koffie en hazelnoot naar de lichtere smaken als yoghurt.” In Rotterdam kan het niet zoet genoeg zijn, zegt hij. “Hier is banaan bijvoorbeeld favoriet.”

Dat de klanten terugkeren, daar is hij zeker van

Zaterdag om twaalf uur gaan de deuren open. Vaste klanten zouden hem het liefst juichend in zijn armen vallen, vermoedt Burdo, al mag dat vanwege corona uiteraard niet. “We hebben het afgelopen jaar allemaal offers gebracht”, zegt hij. Zijn gasten ook. Maar dat ze terugkeren, daar is hij zeker van.

Zijn zaak is dan ook al open sinds 1957. Dit is Rotterdam in volle oude glorie: van het interieur van toen is in 2021 nog een deel over. “We zijn de derde Italiaanse familie die eigenaar is”, zegt Burdo. Op zijn gezicht staat een tevreden grijns. Toen hij de ijsmachine weer aanzwengelde en hij de eerste bakken vol in de vitrine kon zetten, was het alsof er een zorg van zijn schouders viel. “Je zal zien hoe ik naar huis ga straks: blijer. Minder gestrest. Ik heb echt het idee: ja, we mogen weer.”

