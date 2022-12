Het wokespook joeg Nederland in 2022 de stuipen op het lijf

Trouw blikt terug op 2022 aan de hand van enkele ‘Woorden van de dag’, die dagelijks staan op pagina 3 van de papieren krant. Vandaag het woord van 24 september: Wokespook.

Er waarde dit jaar een spook door Nederland: het wokespook. Net als bij andere soorten spoken wist niemand precies wat het was en of je er bang voor moest zijn. In klaslokalen, politieke debatten, op krantenpagina's en in collegezalen werd het afgelopen jaar deze huiveringwekkende verschijning gespot. Op 22 september signaleerde student en PvdA’er David Michels het monster in een opiniestuk in Trouw. Hij had het spook waargenomen in de H.J. Schoolezing van justitieminister Dilan Yesilgöz (VVD). Zij waarschuwde in die voordracht voor zogenaamde ‘wokisten’: “mensen die vinden dat zij mogen bepalen welke informatie of mening juist is en welke niet juist is. (...) Wie wel deugt en wie niet deugt.”

Wokisten, zo verzekerde de minister, zijn niet hetzelfde als “emancipatiebewegingen die pleiten voor gelijke rechten en inclusie”, maar mensen die onder het mom van inclusiviteit “individuen reduceren tot geslacht, afkomst of gerichtheid”. Waar precies de grens lag tussen die twee groepen, vermeldde de minister niet. Volgens David Michels lag daarin de geboorte van het wokespook besloten. Door de terminologische vaagheid riep de minister het ‘waanbeeld’ op dat mensen die strijden voor sociale rechtvaardigheid een bedreiging voor de rechtstaat vormen.

Spook van het communisme

Volgens Walter Weyns, cultuurfilosoof en auteur van het boek Wie Wat Woke, is het niet zo vreemd dat het wokespook opdook in de krantenkolommen na de speech van Yesilgöz. “In progressieve kringen wordt vaak meewarig gedaan over de angst van rechts voor woke.” Maar ook door medestanders van Yesilgöz wordt het woord ‘wokespook’ gebruikt, stelt Weyns. “Net als het woord ‘woke’ zelf heeft het geen eenduidige betekenis: de één zegt dat het bestaat, de ander zegt dat het niet reëel is.”

Woke als ‘spook’ heeft een historische voorloper. “Ook het communisme waarde in de negentiende eeuw als een spook door Europa: men wist niet hoe groot het precies was en waar het zich bevond. Marx begon zijn Communistisch Manifest daarom ironisch met het spook van het communisme.”

Woke maffia

Aan de andere kant viel het van een liberaal als Yesilgöz te verwachten dat ze woke als een bedreiging zou zien. “Emancipatiebewegingen die als woke worden gezien, komen op voor minderheden. Die moeten als groep worden verheven om een einde te maken aan structurele ongelijkheid. Voor liberalen is dat als vloeken in de kerk; zij zien mensen als individuen met allemaal hun eigen behoeften.”

In de Verenigde Staten, waar de loopgraven van de cultuuroorlog enkele meters dieper zijn uitgegraven, is het wokespook inmiddels volop aanwezig. Vooral rechtse politici zeggen tegen woke ten strijde te willen trekken. “We vechten tegen woke in de wet”, zei Ron DeSantis, gouverneur van Florida in november. “We vechten tegen woke op scholen. We zullen ons nooit overgeven aan de woke maffia. Florida is de plek waar woke zal komen te sterven.”

Zal dergelijke oorlogsretoriek binnenkort ook in Nederland klinken? “Zoals dat gaat met spoken, hebben we hier te maken met iets dat zich aftekent, maar waarvan we de consequenties niet kunnen overzien”, zegt Weyns. “Misschien dat we later denken: woke was een kwalijke wedergeboorte van politieke correctheid. Of misschien zullen we zeggen: die hele woke toestand was much ado about nothing.”

Morele verontwaardiging

Kijkend naar eerdere emancipatiebewegingen kun je wel stellen dat de strijd om rechten voor minderheden altijd gepaard gaat met een strijd om macht, stelt hij. “Die strijd weerspiegelt zich in hoe we tegen de taal en het verleden aankijken. De discussies en spanningen die daar weer uit voortkomen, zullen niet zomaar verdwijnen.”

Maar of het woord woke daar nog bij zal worden gebruikt, weet hij niet. “Er is al zoveel strijd over wat dat woord precies betekent, dat het ook zou kunnen dat we volgend jaar spreken van woke-vermoeidheid; het is vermoeiend om woorden te hanteren die geen gemeenschappelijke betekenis hebben. We bevinden ons in een spraakverwarring die overal opduikt en morele verontwaardiging veroorzaakt: niet alleen in de politiek, maar ook thuis tussen generaties. Woke functioneert nu als een rode lap op een stier. Het zou zomaar kunnen dat we besluiten die lap in een la weg te stoppen.”

