Het Westland handelt met de hele wereld, maar asielzoekers? Die vangen ze liever niet op

Hier, in de kassen van het Westlandse dorp De Lier, ingeklemd tussen Den Haag en Rotterdam, werken mensen van over de hele wereld. “Vandaag zijn er bijvoorbeeld drie Bulgaarse vrouwen aan het plukken”, zegt kweker Bert Doelman. Vanuit 2 hectare kas stuurt hij al jaren groene en gele courgettes nagenoeg de hele wereld over: hij transporteert ze naar landen als het Verenigd Koninkrijk en Saudi-Arabië. Kweken is lucratief, maar hard werk: zijn handen zijn zwart en verrimpeld. “Ik ben nog van de oude stempel”, zegt hij. “Ik pluk zelf ook, en mijn vrouw sorteert. Dat doet de jeugd niet meer.”

Twintig jaar geleden werd Doelman gevraagd om ‘iets’ te gaan doen in de lokale politiek. Hij sloot aan bij de lokale Lijst Pim Fortuyn. “Ik was het altijd al eens met zijn ideeën.” Doelman werd raadslid. Met zijn partij, LPF Westland, maakte hij zich sindsdien hard voor wat hij de ‘Westlandse identiteit’ noemt. “Daar zijn we hier trots op.”

Die identiteit bestaat uit generaties families die kweken, een groot verenigingsleven en veel onderlinge saamhorigheid, zegt hij. “Hier hoeft overdag de deur niet op slot. Dat doen we alleen ’s avonds.” Tegelijkertijd is het Westland een van de Nederlandse spillen in de wereldhandel. “In feite is het Westland natuurlijk één groot industrieterrein. We zijn economisch gezien pakweg net zo belangrijk als Schiphol.”

Beschermen tegen Den Haag

Die status moet bewaakt worden tegen bedreigingen van buitenaf, vindt de politieke meerderheid in dit gebied al jaren. Beschermd bijvoorbeeld tegen de gemeente Den Haag, dat aan het Westland grenst en lange tijd probeerde op te rukken en grond te verwerven. Sinds de fusie in 2004 tot één gemeente Westland is die dreiging gepareerd. “We zijn het hier wel gewend om ons te verzetten.”

Ook door de andere politieke partijen in het van oudsher rechts georiënteerde Westland wordt veel van wat van buiten komt niet zomaar geaccepteerd. Soms wringt dat: net als Delft en Roosendaal vangt het op dit moment wel Oekraïners, maar geen andere asielzoekers op, ondanks een oproep van het kabinet.

Bovendien is de islamitische gemeenschap in het Westland na jarenlange discussie over de komst van een moskee en een school ‘het vertrouwen kwijt’, vertelt Ali Ahrouch. Hij is de voorzitter van het college van bestuur van Yunus Emre, dat meerdere islamitische basisscholen in de regio Den Haag heeft, en er binnenkort één in het Westland opent. “Jarenlang is dat door de gemeenteraad geprobeerd tegen te houden. De boel is op allerlei manieren gehinderd. Pas nu de minister heeft gezegd dat het echt moet, zijn de trucjes hier op.”

Kweker Doelman: “Bijzonder onderwijs is inderdaad bij wet geregeld. Maar moeten we dan onze visie zomaar inslikken? Wij vinden niet dat je kinderen van onze scholen moet weghalen om ze daar apart naar een nieuwe school te laten gaan. We houden graag iedereen bij elkaar. Zo doen we dat hier.”

Bijna geen sociale huurwoningen

Het overgrote deel van de 112.000 Westlanders is het daar mee eens. Een college met Westland Verstandig als grootste partij is op dit moment in de maak. “We hebben in het Westland weinig ruimte”, zegt Peter Duijsens, de fractievoorzitter van Westland Verstandig. “Er zijn hier bijvoorbeeld bijna geen sociale huurwoningen.” Kweker Doelman: “Door de regelgeving gaan de huidige sociale huurwoningen, zodra er een vrij komt, vooral naar statushouders. Ik vind dat niet kunnen. We hebben al woningnood genoeg.”

Dat moet anders, zegt hij, terwijl een Turks-Nederlandse ondernemer de kas binnen stapt om courgettes te kopen. De Westlandse tuinder handelt inderdaad met de hele wereld, ziet ook Nico de Gier, de lokale fractievoorzitter van de PvdA. “Maar van de invloed van buitenstaanders moet de Westlander tegelijkertijd niks hebben. Daar verzet de Westlander zich ook tegen. Dat zit in z’n bloed. Het is hier net Gallië. ”

Deels beschamend

Het verzet tegen de komst van de islamitische school, en het eerdere verzet tegen de komst van een inmiddels geopende moskee, is ‘voor een deel’ beschamend, zegt de PvdA-voorzitter. “Zulke zaken zijn vastgelegd in de wet, dat hebben we dit met elkaar afgesproken. Maar de emoties lopen hoog op als je dat aankaart. Niet iedereen wil onze mening hier horen.”

Zelf voelt hij zich prima thuis in het Westland, zegt schoolvoorzitter Ahrouch. “Maar wat ik hier zie gebeuren is wat ik ‘knullig racisme’ noem. Het zal in het Westland nooit met zoveel woorden worden gezegd, maar er wordt gewoon op allerlei knullige manieren geprobeerd om anderen buiten de deur te houden.”

Dat het Westland heeft besloten dat er voor de opvang van asielzoekers ook in de nabije toekomst geen plek is, ziet hij dan ook als symbolisch. “Dat vind ik pijnlijk.”

Lees ook:

In Oss krijgen asielzoekers nu wél een warm onthaal

Onverwacht kwamen er dinsdag tachtig asielzoekers uit Ter Apel naar Oss. Daar slapen ze in het voormalige belastingkantoor, samen met Oekraïense vluchtelingen. ‘Het is wennen, maar we zullen het samen moeten doen.’