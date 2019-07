Het waterschap weet zich geen raad met de tonnen slib die blijven liggen door de afvalcrisis

De 250 ton slib die het waterschap Amstel, Gooi en Vecht dagelijks produceert – acht vrachtwagens vol – worden normaal gesproken verbrand in de ovens van het Amsterdamse Afval Energie Bedrijf (AEB). Maar sinds begin juli liggen vier verbrandingslijnen stil wegens mankementen. Enkele tientallen tonnen vervuild slib kwamen vervolgens in het Noordzeekanaal terecht.

Het waterschap sloeg het slib, een geconcentreerd restproduct van afvalwaterzuivering, tijdelijk op in de wateringzuiveringsinstallaties aan de Amsterdamse Amerikahaven. Omdat ze het niet konden afvoeren naar de verbrandingsovens van het AEB, hoopte het vervuilde slib op in de tanks. Daar zonk het niet zoals de bedoeling was, maar stroomde het met het gezuiverde water mee naar de oppervlakte.

Schadelijk voor de waterkwaliteit

Dat is heel onwenselijk, benadrukt Tim Leeuwerke, woordvoerder van het waterschap. “Slib is een restproduct van afvalwater dat door de wc en het doucheputje stroomt. Het is organisch materiaal dat bacteriën, fosfaten en metalen bevat die schadelijk zijn voor de waterkwaliteit.”

Het waterschap en Rijkswaterstaat controleren de waterkwaliteit. Volgens de woordvoerder zijn de gevolgen van het slib beperkt, omdat het om een kleine hoeveelheid zou gaan. Plaatselijk, op grote diepte aan de zuidelijke kant van de Amerikahaven ligt meer slib dan normaal. Dat kan tot algengroei leiden. Maar de gezondheidsrisico’s zijn niet hoger dan normaal, bevestigt Rijkswaterstaat.

Inmiddels heeft het waterschap een tijdelijke oplossing gevonden. Dat slaat het slib op verschillende plekken in Nederland op. “In een krappe twee weken zijn die opslaglocaties vol – en dan kunnen wij geen kant meer op met ons slib”, aldus de woordvoerder.

Structurele oplossing

Het waterschap zit nu met de handen in het haar. “Dit is niet puur een Amsterdams probleem, het is landelijk. Het waterschap kan dit niet alleen oplossen. Wij vragen Rijkswaterstaat en het ministerie van infrastructuur en waterstaat om dringend te kijken naar een structurele oplossing.”

Ook het Afval Energie Bedrijf vindt dat het om een landelijk probleem gaat. Woordvoerder Kees Verhagen: “Er is in Nederland en zelfs in Europa te weinig capaciteit om slib te verwerken en op te slaan. Daar moeten we hard aan gaan werken.” Gesprekken tussen de betrokken partijen hebben nog niets opgeleverd.



