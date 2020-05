Het was te druk dit weekend, vooral op zaterdag in de binnenstad

De burgemeesters die samen het veiligheidsberaad vormen, kijken terug op een redelijk goed verlopen weekend. Zaterdag moest in sommige steden worden ingegrepen, omdat het zo druk werd dat mensen onmogelijk anderhalve meter afstand konden houden. Op het centraal station van Amsterdam moest de politie ingrijpen omdat te veel mensen tegelijk de trein naar Zandvoort wilden nemen. In Leiden werd een van de winkelstraten, de Haarlemmerstraat, afgesloten wegens drukte. De gemeente Breda zag zich zaterdag genoodzaakt de toegangswegen tot het recreatiegebied de Galderse Meren af te sluiten. En in Maastricht moest de politie groepen mensen uit elkaar halen, en waren er klachten over drankmisbruik en geluidsoverlast.

Zondag, toen het in de loop van de dag flink afkoelde, was ingrijpen nergens meer nodig. Niet alleen de burgemeesters, ook de beheerders van de grote natuurgebieden zijn daarom te spreken over de afgelopen dagen. Het wordt drukker buiten, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer zien veel fietsers, wandelaars en vissers, maar over algemeen zijn die behoedzaam en namen zij de coronaregels in acht.

Druktemeter in Breda

Die regels worden in de winkelstraten nog weleens vergeten. In Den Bosch liepen zaterdag tien gastheren en -vrouwen rond om mensen te wijzen op schendingen van de regels voor afstand en groepsvorming. Dat experiment is de Brabantse stad goed bevallen. Als mensen vriendelijk worden aangesproken, passen ze hun gedrag meteen aan, zegt het gemeentebestuur. Er werden in Den Bosch ook wel bekeuringen uitgedeeld, maar vooral aan roekeloze bestuurders van brommers en scooters.

Breda deed dit weekeinde de eerste ervaringen op met zijn ‘druktemeter’. Door een bericht te sturen naar een WhatsApp-nummer krijg je meteen te zien of het in de binnenstad te druk is om te gaan. De druktemeter werd in twee dagen enkele duizenden keren geraadpleegd. Hij kleurde zaterdag grotendeels rood, maar stond zondag de hele dag op groen.

